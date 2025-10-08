Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 187752
ИКТ 14523
Организации 11264
Ведомства 1495
Ассоциации 1075
Технологии 3541
Системы 26538
Персоны 81200
География 2989
Статьи 1573
Пресса 1265
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2748
Мероприятия 878

Ростелеком РТЛабс РТ МИС РТ Медицинские информационные системы

Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - РТ Медицинские информационные системы

ООО «РТ МИС» – российский разработчик медицинских информационных систем для регионов и ведомств, врачей и пациентов. Офисы компании располагаются в 7 регионах страны, команда специалистов РТ МИС составляет 780 человек и занимается цифровизацией здравоохранения. Предприятие является ключевым участником формирования Единого цифрового контура в сфере здравоохранения Российской Федерации и реализует комплексную технологическую и функциональную модернизацию регионального здравоохранения через подключение региона к Единой цифровой платформе в здравоохранении.

Компания РТ МИС входит в группу компаний ПАО «Ростелеком», продуктовые решения компании являются частью Единой цифровой платформы, созданной «Цифромед».

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 16 дел, на cумму 280 228 520 ₽*

Судебные дела (16) на сумму 280 228 520 ₽*
в качестве истца (5) на сумму 3 915 366 ₽*
в качестве ответчика (4) на сумму 40 170 437 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


08.10.2025 «РТ МИС» и Сеченовский университет заключили соглашение о научно-техническом сотрудничестве

Генеральный директор «РТ МИС» Дмитрий Зима и первый проректор Сеченовского университета Андрей Свистунов подписали соглашение о сотрудничестве. Стратегическое партнерство позволяет объединить усилия для развития нау
07.10.2025 «РТ МИС» и «Ред Софт» подтвердили совместимость своих продуктов по проведению ТМК в формате «врач – врач»

Компании «РТ МИС» (входит в ГК «Ростелеком») и «Ред Софт» подтвердили совместимость модуля «Проведение телемедицинских консультаций формата «врач – врач» в системе «ЕЦП.МИС» с операционными системами «Ре
Александр Мартыненко, «РТ МИС»: ИТ-инфраструктуре регионального здравоохранения не помешает наведение порядка

ровизация здравоохранения не закончится в ближайшие годы Александр Мартыненко генеральный директор «РТ МИС» В интервью CNews.ru Александр Мартыненко, генеральный директор «РТ МИС», компа
Александр Мартыненко, «РТ МИС»:Наша задача — сделать медицинскую ИТ-систему настоящим помощником врача

омощником врача Александр Мартыненко Генеральный директор «РТ Медицинские информационные системы» («РТ МИС») В интервью CNews.ru Александр Мартыненко, генеральный директор «РТ МИС», комп
11.03.2025 В руководстве компании «РТ МИС» произошли изменения

ООО «РТ МИС» сообщает о новых кадровых назначениях топ-менеджеров компании. С 1 марта 2025 г. Алек
03.03.2025 В 2024 г. «РТ МИС» подключил 740 лабораторных анализаторов в 15 регионах России

В 2024 г. компания «РТ МИС» завершила работы по подключению 740 единиц нового лабораторного оборудования в 15 регионах России, это почти в полтора раза больше, чем за 2023 г. Новое лабораторное оборудование позвол
10.10.2024 Компании «Ред Софт» и «РТ МИС» заключили соглашение о научно-техническом сотрудничестве

Компании «Ред Софт» и «РТ МИС» заключили соглашение о научно-техническом сотрудничестве. Стратегическое партнерство позволяет объединить усилия для развития технологических решений и продуктов. Документ подписали зам
30.08.2024 «РТ МИС» получил лицензию на деятельность по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации

Компания «РТ МИС», разработчик медицинской информационной системы «ЕЦП.МИС», получила лицензию Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России (ФСТЭК России) на деятельность по разработк
30.07.2024 Заместителем гендиректора по проектам «РТ МИС» назначен Алексей Туянин

Компания «РТ МИС» сообщает о назначении Алексея Туянина заместителем генерального директора по проектам. Ранее он занимал должность директора по развитию бизнеса ЮФО в ООО «Цифромед», в направлении его д
06.05.2024 «РТ МИС» подтвердила совместимость своих информационных систем с российской СУБД Postgres Pro

Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и компания «РТ МИС», разработчик медицинских информационных систем, объявили о совместимости своих продуктов. Корректность совместной работы СУБД Postgres Pro Standard 15 и ее сертифицированной редакции с

25.03.2024 Компанию «РТ МИС» возглавил Дмитрий Зима

ООО «РТ МИС» сообщает о назначении Дмитрия Зимы генеральным директором компании. Ранее он занимал

02.02.2024 Компании «РТ МИС» и «Открытая мобильная платформа» подписали соглашение о сотрудничестве

Компании «РТ МИС» и «Открытая мобильная платформа» подписали соглашение о сотрудничестве. Совместная работа будет направлена на развитие мобильных автоматизированных рабочих мест для медицинских сотрудни
20.06.2023 Ольга Лебедева, «РТ МИС»: Российскому здравоохранению нужны комплексные BI-решения

над тем, чтобы визуализировать показатели в понятные инфографики. Данные копятся в отдельной, постоянно обновляемой базе, их можно посмотреть в динамике, выставив фильтры по периоду. Ольга Лебедева, «РТ МИС»: В будущем в нашей BI-системе будет доступно до 700 показателей CNews: А кто конечный пользователь решения? Ольга Лебедева: Основные группы пользователей — это руководители нескольких у
12.12.2022 «РТ МИС» получил лицензии на деятельность по защите информации

«РТ МИС», разработчик медицинской информационной системы «ЕЦП.МИС», получил лицензию Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России (ФСТЭК России). Теперь компания может оказыв
01.12.2022 «РТ МИС» модернизировал подсистему «Поликлиника»

«РТ МИС», разработчик медицинской информационной системы «ЕЦП.МИС», модернизировал подсистему «Поликлиника». Основные изменения коснулись интерфейса автоматизированных рабочих мест врача поликли
22.06.2022 «Голосовой помощник 122» – искусственный интеллект для контакт-центров здравоохранения

ует о других вопросах, связанных с охраной здоровья населения. Об этом CNews сообщили представители РТ МИС. В январе 2022 г. вице-премьер России Дмитрий Чернышенко призвал мобилизовать единую с
31.05.2022 Искусственный интеллект проанализировал почти 3 млн электронных медицинских документов в Якутии

. Проект реализован совместно с медицинским информационно-аналитическим центром Якутии и компанией «РТ МИС». Об этом CNews сообщили представители Фонда «Сколково». Компания «К-Скай» является ра
17.11.2021 Подтверждена совместимость информационных систем «РТ МИС» с «Ред ОС»

«РТ МИС» и «Ред софт» подтвердили корректность работы медицинской информационной системы «ЕЦП.МИС», лабораторной информационной системы «ЕЦП.ЛИС» и операционной системой «Ред ОС». Испытания пров
01.07.2021 РТ МИС запустил сервис «Голосовой помощник 122» в девяти пилотных регионах

Компания РТ МИС расширяет пилотные проекты по запуску и интеграции голосового помощника с «Единой цифровой платформой.МИС» и другими региональными МИС. Сервис уже запущен и принимает вызовы от населения
19.04.2021 «РТ МИС» и «К-Скай» запускают умную платформу для здравоохранения

«РТ медицинские информационные системы» («РТ МИС», входит в группу компаний «Ростелеком») и резидент Фонда «Сколково», компания «К-Скай
03.11.2020 Медицинское системы «РТ МИС» совместимы с решениями «Рутокен»

электронной подписи. Истории болезни стали хранить в электронном виде. С лета 2020 ведомствам разрешили выдавать справки и медзаключения в электронном виде. Комплексное решение от компаний «Актив» и «РТ МИС» позволяет заверять документы электронной подписью и использовать строгую двухфакторную аутентификацию в системе, и его могут применять российские медицинские учреждения. Медицинская и л
03.07.2020 «РТ Медицинские информационные системы» переходит на цифровые процессы с Directum RX

«РТ Медицинские информационные системы» оптимизировала внутренние бизнес-процессы с Directum RX. Ускорено согласование договорной, проектной, закупочной документации, организована обработка корр

Публикаций - 58, упоминаний - 81

Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10323 18
Ростелеком - РТЛабс - Цифромед - Цифровые медицинские сервисы 50 14
Ростелеком - РТЛабс 182 10
Сван 28 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14288 6
Ред Софт - Red Soft 1008 5
БАРС Груп 560 5
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 507 4
Инкордмед ГБУЗ - Incordmed 5 4
Сигурд-Айти - Sigurd IT company 13 4
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 488 4
Yandex - Яндекс 8463 4
Айтеко - РАССЭ - Развитие систем связи и энергетики - РАССЭ-Инновации 16 3
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI 81 3
Ростелеком - РТЛабс - Цифромед - РТ Доктис ДМО - Doctis 10 3
Notamedia - Нотамедиа 20 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2506 3
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1083 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3306 3
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 430 3
Smart Delta Systems - Смарт Дельта Системс 34 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5286 3
Норси-Транс - НТ 124 3
Fortinet 406 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9202 3
9015 3
Гознак Технологии - Гознак Цифровые продукты - Goznak Tech 24 2
К-МИС - КМИС - Комплексные медицинские информационные системы 51 2
Google LLC 12275 2
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина 65 2
К-МИС - К-Скай - K-SkAI 31 2
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 386 2
Крок - Croc 1815 2
ICL Techno - АйСиЭл Техно - Завод вычислительной техники 125 2
СП.АРМ 50 2
Biocad - Биокад 85 2
Directum - Директум 1169 2
Доктор рядом - Doc+ 54 1
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет - Экзороботикс 125 1
Beltel - Белтел 145 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 107 8
Ростелеком - РТЛабс - РТК Радиология 13 7
ЕКПЦ ГБУЗ СО - Областной перинатальный центр Екатеринбурга - Екатеринбургский областной перинатальный центр 11 6
Generium Pharmaceutical - Генериум 16 5
Фармимэкс АО - Фармацевтический импорт, экспорт 34 4
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 260 3
Лаборатория программного обеспечения - Helix - Хеликс - Лабораторная служба 33 3
Телемед Экспресс - Академический МИАЦ - Академический медицинский информационно-аналитический центр 6 3
Ренессанс клиника - Цифровые технологии здоровья - budu 4 3
Европейский медицинский центр - European Medical Center, EMC 54 3
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 262 3
Фармстандарт АО 45 3
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 115 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8201 3
36,6 - аптечная сеть 91 2
Ренессанс Здоровье - страховая компания 3 2
РЖД Медицина ЦКБ - ЧУЗ Центральная клиническая больница - Дорожная клиническая больница им. Н.А.Семашко 22 2
Dr. Reddy’s Laboratories - Реддис Лабораторис - Др. Редди’с Лабораторис 12 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1484 2
Скопинфарм 7 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 537 2
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 222 2
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 149 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1378 2
IQVIA 4 1
Ингосстрах СПАО - Будь Здоров - Клиника ЛМС 44 1
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 118 1
Roche Holding - Холдинг Рош 24 1
Ниармедик - Nearmedic - Сеть многопрофильных лечебных учреждений 7 1
RJIF - Russia-Japan Investment Fund - РЯИФ - Российско-японский инвестиционный фонд 4 1
ЯКласс 68 1
Uber 338 1
Genotek - Генотек 18 1
КазМунайГаз - ҚазМұнайГаз 21 1
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 63 1
МедИнвестГрупп - МИГ 5 1
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 35 1
Здоровье Города - Здоровье.ру 10 1
Мать и дитя 25 1
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - сеть клиник 37 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1454 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12877 10
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4917 8
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 215 8
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 99 8
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 166 6
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 160 6
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 188 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6284 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5236 5
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 362 4
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 73 3
Архивный фонд РФ - ГАРФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 127 3
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 47 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3371 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2007 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3452 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2815 3
Федеральное казначейство России 1879 3
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Гормедтехника ГАУ Департамента здравоохранения города Москвы 6 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 365 2
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 96 2
Минэнерго РФ - Департамент информационного обеспечения и цифровой трансформации ТЭК 19 2
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 92 2
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 91 2
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 157 2
Архивный фонд РФ - Росгеолфонд ФГБУ - Российский федеральный геологический фонд - Территориальный фонд геологической информации 20 2
Администрация Ленинградской области - Комитет цифрового развития Ленинградской области - Комитет по связи и информатизации Ленобласти 53 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2255 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3253 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 258 2
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 164 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1276 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3124 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1410 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 790 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 943 2
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 119 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 354 2
Правительство Республики Крым - Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 71 1
Ассоциация менеджеров 101 3
АММО - Ассоциация менеджеров медицинских организаций 4 3
ГосИнформСистемы 155 2
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 46
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73399 41
MedTech - МИС МО - Медицинские информационные системы медицинских организаций - Медицинские программно-аппаратные решения 380 26
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18272 26
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8764 20
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23233 20
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1320 17
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34056 16
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1729 15
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12358 13
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6917 13
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31999 13
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 13
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31817 11
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17171 10
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11476 10
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9790 9
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26115 9
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12292 8
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13333 8
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2476 8
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 454 8
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7421 8
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5279 8
Здравоохранение - ФАП - Фельдшерско-акушерский пункт 157 7
LIMS - Laboratory Information Management System - ЛИМС - Лабораторная информационная менеджмент-система - ЛИС - Лабораторная информационная система - Управления лабораторными потоками работ и документов 171 7
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7110 7
Оповещение и уведомление - Notification 5388 7
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5935 7
MedTech - РМИС - Региональная медицинская информационная система 49 6
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12343 6
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4297 6
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3411 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13087 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11596 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23062 6
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3555 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13361 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12394 6
MedTech - ВИМИС - вертикально-интегрированные медицинские информационные системы 18 5
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 583 28
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - ЕЦП.МИС - медицинская информационная система 32 27
ЕЦП ОГВ - Единая цифровая платформа поддержки деятельности Президента и премьер-министра 45 20
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5848 10
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - ЕЦП.ЛИС - лабораторная информационная система 10 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 459 8
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - ЕЦП.BI 6 6
Linux OS 10929 6
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1317 6
К-МИС - К-Скай Webiomed СППВР - Вебиомед - Система поддержки принятия врачебных решений 39 5
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 348 5
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 254 5
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3441 4
ФЭР - Федеральная электронная регистратура 44 3
ЕГИСЗ МЗ РФ - РЭМД - Федеральный реестр электронных медицинских документов 39 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 47 3
Хост ГК - МедВедь - Медведь.Телемед - РМИС Медицинская система 61 3
Инкордмед - АИСТ_СМАРТ - сервис мобильных уведомлений для пациентов и врачей 3 3
Передовые технологии - RuDesktop 32 3
Информконтакт консалтинг - Alfa HR - Alfa HRMS - PlanForce 9 3
IBM Watson - IBM Watson Research Center 165 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5191 3
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 614 3
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 865 3
Directum Solo 57 2
ЕМИАС РФ - ЕРИС - Единый радиологический информационный сервис 23 2
Smart Delta Systems - Инфоклиника МИС 26 2
Ростелеком - РТЛабс ЦАМИ - Центральный архив медицинских изображений 27 2
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - N3.Здравоохранение 54 2
Инкордмед - РАМ АИСТ - Региональный Акушерский Мониторинг 2 2
FreePik 1453 2
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - Голосовой помощник 122 2 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 947 2
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 960 2
Microsoft Windows 16349 2
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 2
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 242 2
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 346 2
Ростелеком ОМП - Аврора Центр - Sailfish Cloud RUS - Платформа управления мобильными устройствами 139 1
ОМС ГИС - Государственная информационная система обязательного медицинского страхования 22 1
Лебедева Ольга 21 10
Логинов Артем 9 7
Фишер Андрей 74 7
Анкудинов Николай 19 7
Мураховский Эдуард 38 6
Пугачев Павел 63 6
Мартыненко Александр 20 5
Бахаев Алексей 13 5
Рустамов Рустам 518 5
Потишний Роман 11 4
Нечипорук Алексей 16 4
Зима Дмитрий 5 4
Крупко Петр 6 4
Фетисов Александр 31 3
Корнилов Андрей 8 3
Андрейчук Юрий 7 3
Гнеушев Сергей 6 3
Арсеньев Сергей 7 3
Ковтун Сергей 6 3
Катаева Елена 32 3
Остроушко Алексей 20 3
Чернов Георгий 5 3
Кабанцов Александр 3 3
Сафрыгин Егор 38 3
Ковалев Евгений 10 3
Шарова Дарья 7 3
Нестеров Иван 5 3
Труненков Сергей 35 3
Полищук Никита 4 3
Волков Виктор 8 3
Звонарева Елена 20 3
Власова Марина 4 3
Тузиков Иван 6 3
Шадаев Максут 1150 3
Образцов Алексей 13 3
Симаков Олег 113 3
Чернышенко Дмитрий 575 3
Тыров Илья 29 3
Качанов Олег 120 3
Киселёв Алексей 80 2
Россия - РФ - Российская федерация 157183 45
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45788 14
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1653 8
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 885 6
Россия - ПФО - Нижегородская область 2110 5
Россия - УФО - Свердловская область 1751 5
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1347 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8130 4
Россия - СКФО - Дагестан Республика 685 4
Россия - СЗФО - Карелия Республика 729 4
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 947 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18621 3
Россия - УФО - Екатеринбург 4283 3
Россия - СФО - Новосибирск 4665 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2206 3
Россия - ЮФО - Астраханская область 715 3
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1248 3
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1003 3
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 861 3
Россия - ЦФО - Калужская область 1026 3
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 660 3
Россия - СЗФО - Республика Коми 803 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3206 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1598 3
Россия - УФО - Курганская область 582 2
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1075 2
Россия - СЗФО - Вологодская область 744 2
Россия - ЦФО - Рязанская область 600 2
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1426 2
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) 335 2
Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 361 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Махачкала - Махачкалинская городская агломерация 253 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика - Йошкар-Ола 227 1
Москва - Новомосковск - Новомосковский административный округ - Коммунарка 128 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1673 1
Россия - ПФО - Кировская область 77 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Георгиевский городской округ - Георгиевск 23 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3271 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2914 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3365 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10761 50
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9688 45
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55084 29
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31960 18
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10334 13
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4766 10
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10543 9
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1971 8
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3772 7
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15160 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6250 6
Страхование - Страховое дело - Insurance 6256 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51331 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 4
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Беременность и роды - рождение ребенка - деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 563 4
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4416 4
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 485 4
MedTech - ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности - больничный лист 371 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1725 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8383 3
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1000 3
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device 821 3
Аудит - аудиторский услуги 3115 3
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 412 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8248 3
Здравоохранение - Донорство - Переливание крови - Программы развития добровольного донорства крови 294 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11777 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6675 3
Цифровой регион - Федеральный проект 106 2
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1685 2
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 787 2
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 289 2
СРО - саморегулируемые организации 105 2
Здравоохранение - Эндокринные заболевания - Сахарный диабет - Diabetes mellitus 98 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4921 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17431 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2921 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6952 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8546 2
TAdviser - Центр выбора технологий 427 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8381 10
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 776 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для здравоохранения 9 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИОЗММ ДЗМ ГБУ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента 13 5
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 231 4
НИИ НДХиТ - Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии 14 3
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Институт цифровой медицины - Институт бионических технологий и инжиниринга - Институт регенеративной медицины 30 2
Роспотребнадзор РФ - ФБУН ЦНИИ эпидемиологии - CMD Центр молекулярной диагностики 16 2
РАМН НЦН ФГБУ - Научный центр неврологии ГУ 14 2
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова - Пироговский Университет 40 1
СибАДИ ВО ФГБОУ - Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет 12 1
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИ СП имени Склифосовского ГБУЗ - Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского 26 1
Минздрав РФ - ИжГМУ - Ижевский государственный медицинский университет - Ижевская государственная медицинская академия 4 1
ГАГУ - Горно-Алтайский государственный университет 1 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1267 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 977 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 230 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 615 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2138 8
Международный день медицинской сестры - 12 мая 63 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
Телеком Интенсив 3 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1408744, в очереди разбора - 731362.
Создано именных указателей - 187752.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на новогодней распродаже: выбор ZOOM

Как сделать поздравление на Новый год 2026: лучшие приложения и сервисы

Взрывоопасные гаджеты: 10 случаев ожогов и смертей от смартфонов

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще