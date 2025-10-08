Ростелеком РТЛабс РТ МИС РТ Медицинские информационные системы

ООО «РТ МИС» – российский разработчик медицинских информационных систем для регионов и ведомств, врачей и пациентов. Офисы компании располагаются в 7 регионах страны, команда специалистов РТ МИС составляет 780 человек и занимается цифровизацией здравоохранения. Предприятие является ключевым участником формирования Единого цифрового контура в сфере здравоохранения Российской Федерации и реализует комплексную технологическую и функциональную модернизацию регионального здравоохранения через подключение региона к Единой цифровой платформе в здравоохранении. Компания РТ МИС входит в группу компаний ПАО «Ростелеком», продуктовые решения компании являются частью Единой цифровой платформы, созданной «Цифромед».

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА Всего 16 дел, на cумму 280 228 520 ₽*

* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов. Подробнее

Публикаций - 58, упоминаний - 81