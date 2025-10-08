Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - РТ Медицинские информационные системы

Получите все материалы CNews по ключевому слову
ООО «РТ МИС» – российский разработчик медицинских информационных систем для регионов и ведомств, врачей и пациентов. Офисы компании располагаются в 7 регионах страны, команда специалистов РТ МИС составляет 780 человек и занимается цифровизацией здравоохранения. Предприятие является ключевым участником формирования Единого цифрового контура в сфере здравоохранения Российской Федерации и реализует комплексную технологическую и функциональную модернизацию регионального здравоохранения через подключение региона к Единой цифровой платформе в здравоохранении.
Компания РТ МИС входит в группу компаний ПАО «Ростелеком», продуктовые решения компании являются частью Единой цифровой платформы, созданной «Цифромед».
|08.10.2025
|
«РТ МИС» и Сеченовский университет заключили соглашение о научно-техническом сотрудничестве
Генеральный директор «РТ МИС» Дмитрий Зима и первый проректор Сеченовского университета Андрей Свистунов подписали соглашение о сотрудничестве. Стратегическое партнерство позволяет объединить усилия для развития нау
|07.10.2025
|
«РТ МИС» и «Ред Софт» подтвердили совместимость своих продуктов по проведению ТМК в формате «врач – врач»
Компании «РТ МИС» (входит в ГК «Ростелеком») и «Ред Софт» подтвердили совместимость модуля «Проведение телемедицинских консультаций формата «врач – врач» в системе «ЕЦП.МИС» с операционными системами «Ре
|
Александр Мартыненко, «РТ МИС»: ИТ-инфраструктуре регионального здравоохранения не помешает наведение порядка
ровизация здравоохранения не закончится в ближайшие годы Александр Мартыненко генеральный директор «РТ МИС» В интервью CNews.ru Александр Мартыненко, генеральный директор «РТ МИС», компа
|
Александр Мартыненко, «РТ МИС»:Наша задача — сделать медицинскую ИТ-систему настоящим помощником врача
омощником врача Александр Мартыненко Генеральный директор «РТ Медицинские информационные системы» («РТ МИС») В интервью CNews.ru Александр Мартыненко, генеральный директор «РТ МИС», комп
|11.03.2025
|
В руководстве компании «РТ МИС» произошли изменения
ООО «РТ МИС» сообщает о новых кадровых назначениях топ-менеджеров компании. С 1 марта 2025 г. Алек
|03.03.2025
|
В 2024 г. «РТ МИС» подключил 740 лабораторных анализаторов в 15 регионах России
В 2024 г. компания «РТ МИС» завершила работы по подключению 740 единиц нового лабораторного оборудования в 15 регионах России, это почти в полтора раза больше, чем за 2023 г. Новое лабораторное оборудование позвол
|10.10.2024
|
Компании «Ред Софт» и «РТ МИС» заключили соглашение о научно-техническом сотрудничестве
Компании «Ред Софт» и «РТ МИС» заключили соглашение о научно-техническом сотрудничестве. Стратегическое партнерство позволяет объединить усилия для развития технологических решений и продуктов. Документ подписали зам
|30.08.2024
|
«РТ МИС» получил лицензию на деятельность по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации
Компания «РТ МИС», разработчик медицинской информационной системы «ЕЦП.МИС», получила лицензию Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России (ФСТЭК России) на деятельность по разработк
|30.07.2024
|
Заместителем гендиректора по проектам «РТ МИС» назначен Алексей Туянин
Компания «РТ МИС» сообщает о назначении Алексея Туянина заместителем генерального директора по проектам. Ранее он занимал должность директора по развитию бизнеса ЮФО в ООО «Цифромед», в направлении его д
|06.05.2024
|
«РТ МИС» подтвердила совместимость своих информационных систем с российской СУБД Postgres Pro
Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и компания «РТ МИС», разработчик медицинских информационных систем, объявили о совместимости своих продуктов. Корректность совместной работы СУБД Postgres Pro Standard 15 и ее сертифицированной редакции с
|25.03.2024
|
Компанию «РТ МИС» возглавил Дмитрий Зима
ООО «РТ МИС» сообщает о назначении Дмитрия Зимы генеральным директором компании. Ранее он занимал
|02.02.2024
|
Компании «РТ МИС» и «Открытая мобильная платформа» подписали соглашение о сотрудничестве
Компании «РТ МИС» и «Открытая мобильная платформа» подписали соглашение о сотрудничестве. Совместная работа будет направлена на развитие мобильных автоматизированных рабочих мест для медицинских сотрудни
|20.06.2023
|
Ольга Лебедева, «РТ МИС»: Российскому здравоохранению нужны комплексные BI-решения
над тем, чтобы визуализировать показатели в понятные инфографики. Данные копятся в отдельной, постоянно обновляемой базе, их можно посмотреть в динамике, выставив фильтры по периоду. Ольга Лебедева, «РТ МИС»: В будущем в нашей BI-системе будет доступно до 700 показателей CNews: А кто конечный пользователь решения? Ольга Лебедева: Основные группы пользователей — это руководители нескольких у
|12.12.2022
|
«РТ МИС» получил лицензии на деятельность по защите информации
«РТ МИС», разработчик медицинской информационной системы «ЕЦП.МИС», получил лицензию Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России (ФСТЭК России). Теперь компания может оказыв
|01.12.2022
|
«РТ МИС» модернизировал подсистему «Поликлиника»
«РТ МИС», разработчик медицинской информационной системы «ЕЦП.МИС», модернизировал подсистему «Поликлиника». Основные изменения коснулись интерфейса автоматизированных рабочих мест врача поликли
|22.06.2022
|
«Голосовой помощник 122» – искусственный интеллект для контакт-центров здравоохранения
ует о других вопросах, связанных с охраной здоровья населения. Об этом CNews сообщили представители РТ МИС. В январе 2022 г. вице-премьер России Дмитрий Чернышенко призвал мобилизовать единую с
|31.05.2022
|
Искусственный интеллект проанализировал почти 3 млн электронных медицинских документов в Якутии
. Проект реализован совместно с медицинским информационно-аналитическим центром Якутии и компанией «РТ МИС». Об этом CNews сообщили представители Фонда «Сколково». Компания «К-Скай» является ра
|17.11.2021
|
Подтверждена совместимость информационных систем «РТ МИС» с «Ред ОС»
«РТ МИС» и «Ред софт» подтвердили корректность работы медицинской информационной системы «ЕЦП.МИС», лабораторной информационной системы «ЕЦП.ЛИС» и операционной системой «Ред ОС». Испытания пров
|01.07.2021
|
РТ МИС запустил сервис «Голосовой помощник 122» в девяти пилотных регионах
Компания РТ МИС расширяет пилотные проекты по запуску и интеграции голосового помощника с «Единой цифровой платформой.МИС» и другими региональными МИС. Сервис уже запущен и принимает вызовы от населения
|19.04.2021
|
«РТ МИС» и «К-Скай» запускают умную платформу для здравоохранения
«РТ медицинские информационные системы» («РТ МИС», входит в группу компаний «Ростелеком») и резидент Фонда «Сколково», компания «К-Скай
|03.11.2020
|
Медицинское системы «РТ МИС» совместимы с решениями «Рутокен»
электронной подписи. Истории болезни стали хранить в электронном виде. С лета 2020 ведомствам разрешили выдавать справки и медзаключения в электронном виде. Комплексное решение от компаний «Актив» и «РТ МИС» позволяет заверять документы электронной подписью и использовать строгую двухфакторную аутентификацию в системе, и его могут применять российские медицинские учреждения. Медицинская и л
|03.07.2020
|
«РТ Медицинские информационные системы» переходит на цифровые процессы с Directum RX
«РТ Медицинские информационные системы» оптимизировала внутренние бизнес-процессы с Directum RX. Ускорено согласование договорной, проектной, закупочной документации, организована обработка корр
