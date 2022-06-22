«Голосовой помощник 122» – искусственный интеллект для контакт-центров здравоохранения

РТ МИС презентовал решение «Голосовой помощник 122». Сервис создан на базе искусственного интеллекта для общения пациента с роботом вместо специалистов региональных контакт-центров службы 122. Робот оформляет вызовы врача на дом, записывает на вакцинацию и прием к врачу, совершает исходящие звонки, приглашая на вакцинацию и диспансеризацию, а также информирует о других вопросах, связанных с охраной здоровья населения. Об этом CNews сообщили представители РТ МИС.

В январе 2022 г. вице-премьер России Дмитрий Чернышенко призвал мобилизовать единую службу контакт-центров 122 по всей России. Они являются единой точкой входа для жителей региона для получения медицинских услуг и консультаций по вопросам здравоохранения.

«Голосовой помощник 122» компании РТ МИС принимает звонки в режиме 24/7, сокращает время ожидания на линии до одной секунды, оперативно разгружает контакт-центры, так как количество роботов масштабируется до любого количества за 10 минут. Робот-оператор обучается на истории диалога, выдерживает логику построения ответов, воссоздает эмоции и интонации обычной повседневной речи, а главное — с каждым новым разговором становится все лучше, благодаря технологии машинного обучения.

«Внедрение искусственного интеллекта в работу региональных контакт-центров здравоохранения сокращает время ожидания граждан на линии и ведет к оптимизации работы Единой службы 122. Наше решение позволяет максимально приблизить диалог с роботом к живому общению с оператором. Это особенно важно в периоды острой эпидемиологической обстановки, а также способствует сохранению лояльности граждан к властям региона », – сказал Арсен Рамазанов, директор проектов РТ МИС.

Решение РТ МИС внедрено в Московской области, республиках Башкортостан, Карелия и других регионах страны. За полтора года работы сервис принял 4,8 млн звонков, 70% из которых обработал самостоятельно, без привлечения оператора, значительно снизив нагрузку на сотрудников контакт-центров.

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ООО «РТ МИС» – российский разработчик современных медицинских информационных систем для регионов и ведомств, врачей и пациентов, занимающий 40% российского рынка государственных медицинских систем. Офисы компании располагаются в семи регионах страны, команда специалистов РТ МИС составляет 780 человек и занимается цифровизацией здравоохранения на протяжении 20 лет. Предприятие является ключевым участником формирования Единого цифрового контура в сфере здравоохранения России и реализует комплексную технологическую и функциональную модернизацию регионального здравоохранения через подключение региона к Единой цифровой платформе в здравоохранении.