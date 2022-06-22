Получите все материалы CNews по ключевому слову
Ростелеком РТЛабс РТ МИС Голосовой помощник 122
УПОМИНАНИЯ
|Александр Мартыненко, «РТ МИС»:Наша задача — сделать медицинскую ИТ-систему настоящим помощником врача 1
|22.06.2022
|«Голосовой помощник 122» – искусственный интеллект для контакт-центров здравоохранения 1
Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - РТ Медицинские информационные системы 53 2
|Ростелеком - РТЛабс - Цифромед - Цифровые медицинские сервисы 48 1
|Telegram Group 2390 1
|Мартыненко Александр 20 1
|Рамазанов Арсен 1 1
|Нестерова Елена 3 1
|Чернышенко Дмитрий 574 1
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 755 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8301 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383285, в очереди разбора - 733636.
Создано именных указателей - 182749.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.