Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 182749
ИКТ 14208
Организации 11040
Ведомства 1488
Ассоциации 1061
Технологии 3505
Системы 26184
Персоны 78532
География 2944
Статьи 1553
Пресса 1253
ИАА 717
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2715
Мероприятия 871

Ростелеком РТЛабс РТ МИС Голосовой помощник 122


УПОМИНАНИЯ


Александр Мартыненко, «РТ МИС»:Наша задача — сделать медицинскую ИТ-систему настоящим помощником врача 1
22.06.2022 «Голосовой помощник 122» – искусственный интеллект для контакт-центров здравоохранения 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - РТ Медицинские информационные системы 53 2
Ростелеком - РТЛабс - Цифромед - Цифровые медицинские сервисы 48 1
Telegram Group 2390 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 163 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1427 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 358 1
MedTech - МИС МО - Медицинские информационные системы медицинских организаций - Медицинские программно-аппаратные решения 355 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55148 2
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1697 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4190 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 959 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2018 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5540 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14201 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3423 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3223 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16431 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5740 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 6057 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70606 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11077 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5611 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5087 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1952 1
Минцифры РФ - НСУД ЕИП ФГИС РФ - Единая информационная платформа и Витрины данных Национальной системы управления данными ФГИС - НСУМД - Национальная система управления мастер-данными 126 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 559 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 452 1
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - ЕЦП.МИС - медицинская информационная система 30 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 46 1
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - ЕЦП.ЛИС - лабораторная информационная система 10 1
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - ЕЦП.BI 6 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5654 1
Мартыненко Александр 20 1
Рамазанов Арсен 1 1
Нестерова Елена 3 1
Чернышенко Дмитрий 574 1
Россия - РФ - Российская федерация 152955 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 2039 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1311 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7925 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 787 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 650 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 711 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1375 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10437 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53877 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31060 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9378 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10357 1
Здравоохранение - Донорство - Переливание крови - Программы развития добровольного донорства крови 289 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2227 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 755 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8301 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 549 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383285, в очереди разбора - 733636.
Создано именных указателей - 182749.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Как улучшить сигнал Wi-Fi-роутера: советы ZOOM

Обзор моноблока Acer Aspire C27-1: универсальный офисный компьютер

Самые тонкие телевизоры-картины для установки на стену: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет
Показать еще