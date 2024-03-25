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Мартыненко Александр

СОБЫТИЯ


Александр Мартыненко, «РТ МИС»: ИТ-инфраструктуре регионального здравоохранения не помешает наведение порядка 1
Александр Мартыненко, «РТ МИС»:Наша задача — сделать медицинскую ИТ-систему настоящим помощником врача 1
25.03.2024 Компанию «РТ МИС» возглавил Дмитрий Зима 2
03.07.2023 Медицинские учреждения Екатеринбурга переходят на единую цифровую медицинскую систему 1
31.05.2022 Искусственный интеллект проанализировал почти 3 млн электронных медицинских документов в Якутии 1
16.07.2021 Интерактивные панели Prestigio Multiboard Light совместимы с ОС Astra Linux Special Edition 1
17.05.2021 Импортонезависимая система управления качеством Росатома зарегистрирована в Роспатенте 1
15.04.2021 «Гринатом» лицензирован в качестве разработчика безопасного ПО 1
22.03.2021 «Гринатом» перевел рабочие места госслужащих Челябинской области на российское ПО 1
11.03.2021 РЖД переводят тысячи ПК на Astra Linux. Цена проекта засекречена 1
11.03.2021 «Гринатом» продолжает внедрение российского ПО в ИТ-систему РЖД 1
26.02.2021 «Гринатом» открыл два новых представительства в Приволжском федеральном округе 1
05.02.2021 Росатом внедрил электронную подпись для документооборота с контрагентами за пределами отрасли 1
18.01.2021 «Гринатом» переводит на российское ПО администрацию Магнитогорска 1
28.12.2020 Как Росатом превратился в двигатель отечественного ИТ-импортозамещения 1
18.12.2020 Роботы «Гринатома» сэкономили более 90 миллионов рублей в 2020 году 1
15.10.2020 «Росатом» переведет систему электронного документооборота на отечественное ПО 1
19.05.2020 Зарубежные представительства Росатома перешли на электронный документооборот 1
20.02.2020 Для «Росатома» строят ПК на новейших процессорах «Байкал» 1
21.10.2019 Mail.ru Group и «Гринатом» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере цифровизации 2

Публикаций - 21, упоминаний - 23

Мартыненко Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 272 14
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3009 7
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - РТ Медицинские информационные системы 71 6
Ростелеком 10892 4
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - Философия.ИТ 49 2
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 149 2
Oracle Corporation 7063 2
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 115 2
Ростелеком - РТЛабс - Цифромед - Цифровые медицинские сервисы 58 2
ЦРТ Инновации 71 1
Beorg - Биорг 129 1
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 196 1
Сван 30 1
РЖД Технологии - RZD Digital 37 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 526 1
РосИнтеграция ГК 9 1
К-МИС - К-Скай - K-SkAI 37 1
С-Инновации 45 1
АЛГОМ 2 1
Ростелеком - РТ СК - РТ Системы коммуникаций 1 1
Ростелеком - РТЛабс - РТ КИС - РТ Комплексные инновационные системы 5 1
Epic Systems 5 1
Veradigm - Allscripts Healthcare Solutions - Medic Computer Systems 0 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1688 1
SAP SE 5587 1
Microsoft Corporation 25723 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 294 1
Intel Corporation 12787 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1331 1
9534 1
ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International 230 1
VK - Mail.ru Group 3594 1
БАРС Груп 575 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 482 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 436 1
Ростелеком - РТЛабс 210 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 699 1
1С-Битрикс - Bitrix 670 1
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - Ситроникс спейс - Спутниковые инновационные космические системы - Sputnix - Satellite Innovative Space Systems 120 1
Vocord - Вокорд 185 1
РЖД - Российские железные дороги 2087 3
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 210 2
ЯКласс 69 1
Росатом - Атомэнергопром - Атомный энергопромышленный комплекс 56 1
Турция - энергетика - Аккую Нуклеар АЭС - атомная электростанция Турции - Akkuyu Nükleer Güç Santrali 14 1
Росатом - TENEX - Техснабэкспорт 31 1
Рапид Био 102 1
Гепатера - Hepatera 46 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2320 11
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5602 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1498 3
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 366 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13689 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5402 2
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 173 2
Правительство Красноярского края - органы государственной власти 92 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 189 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3851 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 578 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 174 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3422 1
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 96 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64538 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 25951 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25377 10
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13879 9
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28112 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27252 6
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12764 6
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12142 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35911 5
MedTech - МИС МО - Медицинские информационные системы медицинских организаций - Медицинские программно-аппаратные решения 419 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13813 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12114 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22006 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13021 3
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HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10148 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33276 3
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 1072 2
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5484 2
MedTech - ВИМИС - вертикально-интегрированные медицинские информационные системы 19 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10595 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7393 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1517 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4311 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5598 2
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1835 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7625 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13654 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2733 1
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 475 1
ITAM - IT Asset Management - Information Asset Management - Управление ИТ-активами - Система управления ИТ-инфраструктурой 775 1
Кибербезопасность - SSDLC - Secure SDLC - Security Software Development Life Cycle - Безопасный процесс разработки ПО - РБПО - Разработка безопасного программного обеспечения - Security as Code (SaC) 403 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6386 1
Моноблок - Monoblock PC 1108 1
ГОСТ Р 56939 - Защита информации. Разработка безопасного программного обеспечения 87 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4304 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4554 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2223 1
Data Mart - Витрина данных - Хранилище данных специализированное - Киоск данных - Рынок данных - Подмножество (срез) хранилища данных, массив тематической, узконаправленной информации 342 1
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - ЕЦП.МИС - медицинская информационная система 37 5
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 621 5
ЕЦП ОГВ - Единая цифровая платформа поддержки деятельности Президента и премьер-министра 53 4
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - ЕЦП.ЛИС - лабораторная информационная система 11 4
Linux OS 11464 4
Росатом - Атом.Контент - ЕОСДО - Единая отраслевая система электронного документооборота 20 3
Росатом ЕЦС - Единая цифровая стратегия - Цифровой Росатом 43 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 473 2
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 2
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - ЕЦП.BI 6 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6215 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 715 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux CE - Astra Linux Common Edition 108 2
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1312 2
К-МИС - К-Скай Webiomed СППВР - Вебиомед - Система поддержки принятия врачебных решений 45 2
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 367 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 51 1
Baikal Electronics - Байкал-M - Baikal-M - микропроцессор для рабочих станций BE-M 252 1
ASBIS Prestigio Multiboard - Prestigio EasiNote - Prestigio EasiSign - Prestigio Easishow - Prestigio EasyMeeting 5 1
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - Голосовой помощник 122 2 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства - APS-партнер - Astra Professional Services 268 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1041 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1099 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1029 1
Intel x86 - архитектура процессора 2142 1
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1211 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 367 1
Oracle Java - язык программирования 3457 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5664 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 752 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Baikal-T - Микропроцессор BE-T 182 1
VK - Учи.ру - UCHi.ru - Образовательная онлайн-платформа 128 1
Mali-T ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 150 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 263 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1510 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2539 1
ФЭР - Федеральная электронная регистратура 45 1
ОМС ГИС - Государственная информационная система обязательного медицинского страхования 24 1
1С-Битрикс - Битрикс24 Сайты 138 1
DEPO Computers - Депо Пересвет АРМ 5 1
Абакумов Евгений 226 3
Кондаков Александр 21 2
Зимонас Роман 7 2
Летчфорд Леонид 2 2
Егоров Михаил 27 1
Сивцев Илья 174 1
Соколова Анна 3 1
Щеглова Юлия 25 1
Миляева Татьяна 3 1
Борисов Роман 32 1
Кокорюкин Василий 4 1
Авдеенко Сергей 2 1
Васильев Гаврил 2 1
Нестерова Елена 3 1
Новикова Юлия 6 1
Зима Дмитрий 13 1
Тойкка Наталья 1 1
Чаркин Евгений 317 1
Мылицын Роман 111 1
Евдокимов Андрей 95 1
Гонтарев Павел 122 1
Массух Илья 239 1
Россия - РФ - Российская федерация 165128 12
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1765 3
Россия - УФО - Свердловская область 1929 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 2275 2
Россия - УФО - Челябинская область 1497 2
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 474 2
Россия - СКФО - Ставропольский край - Георгиевский городской округ - Георгиевск 25 1
Казахстан - Республика 6014 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1207 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1425 1
Беларусь - Белоруссия 6261 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3446 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4462 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3030 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1509 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3560 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 832 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1779 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 1070 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 696 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1300 1
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 362 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 759 1
Россия - УФО - Курганская область 640 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика 765 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1535 1
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 333 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57338 12
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3379 12
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11521 7
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11235 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10252 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33513 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15937 3
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2019 3
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 369 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6550 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3448 2
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1391 2
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 938 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4966 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6131 2
Экономический эффект 1325 1
Минздрав РФ - ФРМР РФ - Федеральный регистр медицинских работников Российской Федерации 31 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4787 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10832 1
Английский язык 7011 1
Здравоохранение - Эндокринные заболевания - Сахарный диабет - Diabetes mellitus 100 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6526 1
Лабораторные исследования - Лабораторная диагностика 97 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5472 1
Аудит - аудиторский услуги 3418 1
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 486 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8458 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1907 1
Здравоохранение - Донорство - Переливание крови - Программы развития добровольного донорства крови 299 1
Здравоохранение - Старость - Старение человека - Геронтология - Долголетие - Гериатрия - Age Tech - цифровизация и увеличение продолжительности жизни 490 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4412 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 7038 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6562 1
Страхование - ДМС - Добровольное медицинское страхование 291 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5733 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21487 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5436 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2322 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5085 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 242 1
TAdviser - Центр выбора технологий 464 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 845 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8575 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3938 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 727 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1457231, в очереди разбора - 727835.
Создано именных указателей - 197763.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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Техника

Обзор моющего вертикального пылесоса Dreame H16 Pro Steam: теперь с паром

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