Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Мартыненко Александр
СОБЫТИЯ
Публикаций - 21, упоминаний - 23
Мартыненко Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Абакумов Евгений 226 3
|Кондаков Александр 21 2
|Зимонас Роман 7 2
|Летчфорд Леонид 2 2
|Егоров Михаил 27 1
|Сивцев Илья 174 1
|Соколова Анна 3 1
|Щеглова Юлия 25 1
|Миляева Татьяна 3 1
|Борисов Роман 32 1
|Кокорюкин Василий 4 1
|Авдеенко Сергей 2 1
|Васильев Гаврил 2 1
|Нестерова Елена 3 1
|Новикова Юлия 6 1
|Зима Дмитрий 13 1
|Тойкка Наталья 1 1
|Чаркин Евгений 317 1
|Мылицын Роман 111 1
|Евдокимов Андрей 95 1
|Гонтарев Павел 122 1
|Массух Илья 239 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1457231, в очереди разбора - 727835.
Создано именных указателей - 197763.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1457231, в очереди разбора - 727835.
Создано именных указателей - 197763.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.