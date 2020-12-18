Роботы «Гринатома» сэкономили более 90 миллионов рублей в 2020 году

«Гринатом», ИТ-интегратор атомной отрасли, сэкономил более 90 миллионов рублей за 2020 год благодаря использованию программных роботов собственной разработки. Технология RPA (Robotic process automation) позволила высвободить время, эквивалентное постоянной рабочей загрузке 130 человек, для выполнения сотрудниками нетиповых или сложных интеллектуальных задач, оставив рутинные операции цифровым помощникам.

Сегодня на базе центра компетенций программной роботизации Гринатома разработано более 200 роботов. Технология успешно внедрена в 20 корпоративных системах. В атомной отрасли программные роботы Гринатома работают на таких крупных предприятиях, как «Атомэнергопром», ИК «Атомстройэкспорт», ГК «Росатом», «Техснабэкспорт» и ещё в 60 организациях. Например, в Центре обслуживания по бухгалтерскому и налоговому учёту Росатома роботы присутствуют в 62% учетных процессов.

При роботизации происходит внедрение программного обеспечения, которое имитирует взаимодействие человека с информационными системами. Такой подход позволяет сократить операционные расходы, повысить скорость работы, избежать ошибок и, главное, сделает это в сжатые сроки.

Показатель экономии за 2020 год напрямую связан с рентабельностью каждого виртуального помощника. Например, программный робот «Контроль корректности начислений по счетам» окупается всего за один месяц, при этом выполняет 90% работы по процессу. Роботы работают 24/7, также к преимуществам RPA можно отнести быстрый запуск, низкую стоимость внедрения, возможности гибкого масштабирования и обработки больших объёмов информации.

«Гринатом» занимается процессами роботизации с 2017 года, основные направления: бухгалтерский и налоговый учет, управление персоналом, ИТ, документооборот и финансы. Работая с разными платформами роботизации, ИТ-интегратор Росатома развил свои компетенции внутри атомной отрасли и уже предлагает свои услуги за ее пределами. Первые роботы для «внешних» заказчиков уже разрабатываются и будут запущены в эксплуатацию в начале 2021 года. Специалисты Гринатома оказывают полный перечень услуг программной роботизации, а также готовы помочь заказчикам в формировании собственного центра компетенций RPA.

«Нашим преимуществом является сочетание опыта реализации большого количества проектов и отличного знания нашими специалистами ключевых бизнес-процессов крупных организаций и органов государственной власти. Это позволяет нашим проектным командам в короткие сроки оценивать, какие бизнес-процессы заказчика можно усовершенствовать за счет внедрения технологии роботизации, и где она принесет максимальный экономический эффект. Кроме этого, у нас уже внедрены и успешно работают на десятках отраслевых предприятий роботы, созданные на собственных платформенных решениях, что позволяет нам существенно снизить себестоимость конечного продукта», – комментирует Александр Мартыненко, первый заместитель генерального директора «Гринатома».