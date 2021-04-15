Спецпроекты

«Гринатом» лицензирован в качестве разработчика безопасного ПО

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

«Гринатом», ИТ-интегратор атомной отрасли, получил бессрочную лицензию Федеральной службы технического и экспортного контроля (ФСТЭК России) на деятельность по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации.

Лицензия подтверждает, что компания имеет все необходимые ресурсы для проектирования и создания программного обеспечения (ПО) с интегрированными функциями безопасности, а также технической поддержки сертифицированных средств защиты информации и аудита уязвимостей исходного кода любого ПО – как собственной, так и заказной разработки, включая обновления ПО.

Компетенции «Гринатома», подтвержденные ФСТЭК, позволяют внедрить в компании новый и уникальный для атомной отрасли процесс собственной разработки безопасного ПО в ответ на запрос со стороны заказчиков – предприятий, создающих и эксплуатирующих сложные информационные системы.

Александр Мартыненко, первый заместитель генерального директора АО «Гринатом», отметил: «Одним из важных направлений развития Гринатома является собственная программная разработка. Как производитель ИТ-продукта, компания должна обеспечить информационную безопасность на всем жизненном цикле программного обеспечения, «встроить» в него инструменты защиты. Такое право дает полученная лицензия ФСТЭК. Это позволяет Гринатому расширить спектр услуг как для предприятий атомной отрасли, так и за ее пределами».

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