Спецпроекты

«Гринатом» продолжает внедрение российского ПО в ИТ-систему РЖД

Интеграция Внедрения
, Текст: Владимир Бахур

В рамках проекта создания импортонезависимой системы базовых ИТ-сервисов Российских железных дорог с использованием отечественных программных продуктов «Гринатом» внедрит в ИТ-систему РЖД 22 000 лицензий ОС Astra Linux.

Лицензии на операционную систему общего назначения Astra Linux Common Edition релиз «Орел» были поставлены ГК Astra Linux в ОАО «Российские железные дороги».

Планируется, что комплекс задач в рамках проекта будет включать перевод на российскую платформу автоматизированных рабочих мест сотрудников.

В настоящее время в рамках проекта специалистами «Гринатома» разработана и введена в опытную эксплуатацию система базовых ИТ-сервисов РЖД для управления импортонезависимой инфраструктурой. Таким образом, предприятие подготовилось к началу миграции 5000 автоматизированных рабочих мест сотрудников РЖД на ОС Astra Linux, которая начнется в марте 2021г. Остальные лицензии найдут применение в виртуальной инфраструктуре рабочих мест.

«Подключение к национальному проекту импортозамещения ключевых госкорпораций, таких как РЖД, – значимое событие для всех участников рынка. Это уникальная возможность нарастить экспертный опыт в части перевода масштабных инфраструктур со сложной спецификой, отработать новые механизмы миграции на отечественную продукцию и огромное количество сценариев применения ОС, связанных с особенностью бизнес-процессов корпорации», — комментирует генеральный директор ГК Astra Linux Илья Сивцев.

«Сотрудничество с РЖД для Гринатома – важный и ответственный проект. Мы более 10 лет развивали нашу экспертизу в атомной отрасли и теперь делимся лучшими практиками с внешними заказчиками. Решение подобных комплексных задач способствует развитию национального ИТ ландшафта и является дополнительным стимулом для развития российских информационных технологий», - говорит первый заместитель генерального директора АО «Гринатом» Александр Мартыненко.

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