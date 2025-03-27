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ВИМИС вертикально-интегрированные медицинские информационные системы


27.03.2025 Портал врача от компании «Нетрика Медицина» приобрел новые интеллектуальные функции и полностью адаптирован к работе на отечественном системном программном обеспечении 1
29.05.2024 СП.АРМ выпустил новую версию МИС qMS 1
Александр Мартыненко, «РТ МИС»: ИТ-инфраструктуре регионального здравоохранения не помешает наведение порядка 1
25.03.2024 Компанию «РТ МИС» возглавил Дмитрий Зима 1
20.12.2023 «РБС:консалтинг» завершил проект по внедрению медицинской системы на базе «1С:Медицина. Больница» в 4 медорганизациях Ленобласти 1
27.11.2023 Новый инструмент «Нетрики медицины» помогает решать задачи медорганизаций и пациентов в пяти регионах России 1
17.05.2023 «Бизнескомпьютер» и «Новел СПб» создали совместный центр компетенций по вопросам ведения региональных раковых регистров и повышения качества передачи данных 1
31.01.2023 Итоги модернизации медицинской информационной системы Карелии за 2022 год 1
20.12.2022 Денис Чумаков, «Нетрика Медицина»: Именно сервисы для пациентов помогают людям увидеть на практике результаты цифровой трансформации здравоохранения 2
05.03.2022 Пандемия подхлестнула цифровизацию медицины и рост выручки профильных ИТ-компаний 1
16.12.2021 «ТехЛАБ» разработал информационную панель руководителя здравоохранения 1
08.06.2021 «БАРС груп» и «Первый электронный рецепт» обеспечат госмедучреждения электронными рецептами 1
17.03.2021 Пандемия заставила граждан поверить в возможности цифровой медицины 1
15.03.2021 До конца 2021 г. любой россиянин сможет записаться в поликлинику и вызвать врача на дом через смартфон 1
12.03.2021 К 2024 г. все медицинские документы будут доступны в электронном виде 1
11.03.2021 Специалисты «Техлаб» и ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» интегрировали систему поддержки принятия решений с медицинской инфосистемой 2
25.11.2020 Денис Чумаков, «Нетрика» -

Цифровое здравоохранение регионов должно уметь адаптироваться к экстренным ситуациям

 1

Публикаций - 17, упоминаний - 19

ВИМИС и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - РТ Медицинские информационные системы 53 5
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина 52 4
N3 Group - Netrika - Нетрика 151 4
Ростелеком 9819 3
БАРС Груп 548 3
Ростелеком - РТЛабс - Цифромед - Цифровые медицинские сервисы 46 3
СП.АРМ 47 2
ТехЛАБ 26 2
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 325 1
Google LLC 11878 1
ICL Techno - АйСиЭл Техно - Завод вычислительной техники 102 1
Крок - Croc 1780 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 434 1
Schneider Electric 575 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1056 1
АйТи 1376 1
Schneider Electric Secure Power 65 1
Smart Delta Systems - Смарт Дельта Системс 34 1
Сигурд-Айти - Sigurd IT company 13 1
ПЭР - Первый Электронный Рецепт 6 1
Инкордмед ГБУЗ - Incordmed 5 1
8346 1
Мегафон - Инкор - Инкор-Медиа 23 1
НСТП - Национальная Суперкомпьютерная Технологическая Платформа 21 1
Ростелеком - РТЛабс 180 1
Новел СПб 1 1
Минздрав РФ - НМИЦ имени В.А. Алмазова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова 33 2
Лаборатория ПО - Лаборатория программного обеспечения - Helix - Хеликс - Лабораторная служба 50 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 518 1
Roche Holding - Холдинг Рош 23 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 91 1
МедИнвестГрупп - МИГ 5 1
Ростелеком - РТЛабс - РТК Радиология 12 1
МАИР - промышленная группа 8 1
N3 Group - инвестиционно-управляющая компания 41 1
Tashir - Ташир Медика - Т Медика - ТМедика 39 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1393 11
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5027 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11840 4
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 345 4
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 160 3
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 112 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4248 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3168 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 193 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 175 1
Правительство Тульской области - органы государственной власти 95 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 155 1
Правительство Республики Карелия - органы государственной власти 38 1
Правительство Красноярского края - органы государственной власти 87 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 120 1
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 72 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67546 14
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51672 12
MedTech - МИС МО - Медицинские информационные системы медицинских организаций - Медицинские программно-аппаратные решения 325 12
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1580 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31267 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24457 5
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Электронная очередь - Электронная запись - Электронная регистратура 216 4
MedTech - СЭМД - структурированные электронные медицинские документы 28 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19999 3
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3777 3
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1223 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12717 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12120 3
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 795 3
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2204 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10418 3
MedTech - РМИС - Региональная медицинская информационная система 47 3
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21487 2
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1190 2
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СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9517 2
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11202 1
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EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14005 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10247 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 538 13
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5332 8
ЕГИСЗ МЗ РФ - РЭМД - Федеральный реестр электронных медицинских документов 34 8
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - ЕЦП.МИС - медицинская информационная система 29 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 46 3
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - N3.Здравоохранение 49 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 441 3
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 306 2
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 241 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2075 2
ТехЛАБ Galenos СППВР - Система поддержки принятия врачебных решений 31 2
СП.АРМ - qMS МИС - qMS ЛИС - qWARM Server - qWARM Desktop - qWARM web 56 2
ЕМИАС Электронный рецепт 87 2
N3 Group - Netrika - N3.Аналитика 20 2
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - ЕЦП.ЛИС - лабораторная информационная система 10 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4584 1
Smart Delta Systems - Инфоклиника МИС 26 1
НТЦ ИТ Роса - ROSA Virtualization 81 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 918 1
IBM Watson - IBM Watson Research Center 163 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 843 1
Ростелеком ОМП - Аврора Центр - Sailfish Cloud RUS - Платформа управления мобильными устройствами 115 1
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Server - RELS 63 1
ЕМИАС РФ - ЕРИС - Единый радиологический информационный сервис 22 1
Samsung SVR-диктофон 456 1
Ростелеком - ОМП - СледопытSSL СКЗИ 15 1
N3 Group - Netrika - N3.Регистровая платформа 3 1
Microsoft Office 3777 1
Pixabay 141 1
Инкордмед - РАМ АИСТ - Региональный Акушерский Мониторинг 2 1
Инкордмед - АИСТ_СМАРТ - сервис мобильных уведомлений для пациентов и врачей 3 1
Администрация Санкт-Петербурга - Наш Санкт-Петербург 16 1
Барс.Здравоохранение МИС - БАРС.Здравоохранение-ЛИС - Барс.ТФОМС 26 1
ФМБА России - ЕВМИАС - Единая ведомственная медицинская информационно-аналитическая система 4 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 398 1
1С:Медицина 43 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 724 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - ФИЭМК - Федеральная интегрированная электронная медицинская карта 4 1
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Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - ЕЦП.BI 6 1
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Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1253 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2464 2
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Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 647 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 587 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4012 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 683 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 685 1
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Россия - ЦФО - Калужская область 992 1
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Россия - ЮФО - Волгоградская область 760 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1549 1
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ФСЛИ - Федеральный справочник лабораторных исследований 2 1
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