Портал врача от компании «Нетрика Медицина» приобрел новые интеллектуальные функции и полностью адаптирован к работе на отечественном системном программном обеспечении

Компания «Нетрика Медицина» (входит в N3.Group и ГК «Ташир Медика») выпустила обновление сервиса «N3.Портал врача», с помощью которого работники медицинских учреждений получают доступ к сведениям о пациентах в режиме онлайн. Новая версия портала содержит ряд технических, функциональных и визуальных обновлений. Об этом CNews сообщили представители компании «Нетрика Медицина».

«N3.Портал врача» – прикладной компонент региональной подсистемы «N3.Интегрированная электронная медицинская карта» («N3.ИЭМК») цифровой платформы «N3.Здравоохранение». Он предназначен для просмотра медицинскими работниками и иными авторизованными специалистами сведений по всем случаям обращения пациента за медицинской помощью в медицинские организации. Это могут быть ранее сформированные медицинские документы (врачебные заключения, выписные эпикризы и т. д.), данные лабораторных и инструментальных исследований, и другая важная информация в электронном виде, которая позволит врачу выстроить полную картину текущего состояния пациента и принять объективное решение о дальнейших действиях. Важная особенность сервиса – доступ онлайн с рабочего места и предоставление максимально полной медицинской истории пациента – в том числе, из ведомственных, федеральных и частных клиник региона.

В новой версии компонента «N3.Портал врача» реализован ряд доработок в плане расширения функциональности, удобства использования и соответствия решения требованиям импортозамещения.

Поддерживая переход российской системы здравоохранения на импортонезависимые технологии, портал врача переведен на кроссплатформенную архитектуру, что позволяет использовать его под управлением систем, построенных на ядре Linux из реестра российского программного обеспечения. Также были оптимизированы алгоритмы загрузки информации на портал – теперь эта процедура проходит быстрее.

Обновленный интерфейс сервиса стал более информативным. Появилась возможность отслеживать факт передачи электронных медицинских документов в федеральный реестр электронных медицинских документов единой государственной информационной системы здравоохранения (РЭМД ЕГИСЗ). Теперь у каждого документа есть информация о статусе, в которой отображается факт его успешной передачи и регистрационный номер в РЭМД ЕГИСЗ. С момента передачи документ становится доступным помимо портала врача также и на Едином портале государственных услуг.

Новый виджет «Особые отметки» на портале содержит информацию о витальных параметрах пациента, полученных из ИЭМК, например, о курении, употреблении алкоголя, наличии ожирения и др. Также он подсвечивает отдельные показатели лабораторных анализов, свидетельствующие о риске хронических заболеваний. На основе этих данных система выдает врачу предикторы – сигналы о том, на какие особенности в медицинской истории пациента нужно обратить особое внимание. Предикторы формируются по социально-значимым диагнозам, утвержденным на федеральном уровне, среди которых онкологические и сердечно-сосудистые заболевания, хроническая болезнь почек, острый коронарный синдром и иные диагнозы, фиксируемые Вертикальными интегрированными медицинскими информационными системами (ВИМИС) в том числе по профилям «Акушерство, гинекология и неонатология» (АКиНЕО), и «Профилактика».

Изменился шаблон отображения медицинских документов на портале. Раньше для всех документов существовал универсальный шаблон, а связанные с ним медицинские изображения передавались отдельными PDF-файлами. Теперь параметры отображения приводятся в соответствие с федеральной документацией: каждый документ имеет индивидуальный шаблон, в котором появились дополнительные возможности. Появилась возможность просматривать изображения внутри текста, что упрощает врачу работу с документами пациента и способствует более точной постановке диагноза.

Новая версия компонента «N3.Портал врача» интегрирована с информационными системами, выполняющими аналитику данных на основе технологий искусственного интеллекта. Это дает возможность подключать к сервису модули для поддержки принятия врачебных решений. Такие проекты уже реализованы в Камчатском крае, Кемеровской, Архангельской и Мурманской областях: интеллектуальная система формирует подробный сводный отчет по всем показателям за период наблюдения пациента и помогает врачам точно и правильно диагностировать различные заболевания.

«Новая версия портала врача дает конечным пользователям системы – практикующим врачам – расширенные возможности для предоставления качественной медицинской помощи. В ней стало больше важной сигнальной информации, а интеллектуальный сервис станет надежным ассистентом врача, помогая ему охватить и проанализировать все документы по конкретному пациенту. На новое решение уже полностью перешли Мурманская область, Республика Калмыкия и Забайкальский край. На текущий момент оно технически доступно во всех регионах, где внедрена цифровая платформа ″N3.Здравоохранение″», – сказал Дмитрий Дикий, руководитель направления «N3.ИЭМК» компании «Нетрика Медицина».

«N3.Портал врача» внедрен уже в 13 регионах России. Лидерами по масштабам востребованности решения являются Мурманская, Архангельская, Кемеровская, Ленинградская области, Краснодарский край и Санкт-Петербург: его используют более трети из всего состава медицинских специалистов.

«″N3.Портал врача″ – незаменимый помощник для наших специалистов. Сегодня им пользуется каждый третий врач региона и это не случайно. Портал обеспечивает преемственность между медицинскими учреждениями, позволяя врачам видеть полную картину состояния пациента: от истории лечения до лабораторных и инструментальных исследований. Одними из ключевых нововведений для нас стало отображение заключений о телемедицинских консультациях и модуль поддержки принятия врачебных решений, который помогает врачам оценивать риски пациента по различным заболеваниям. Уверены, что дальнейшее развитие портала, включая интеграцию с новыми системами, коммерческими и ведомственными клиниками, расширение функциональности, сделает его еще более полезным для врачей, медицинских учреждений и всей системы здравоохранения региона. А пациентам поможет получать более своевременную и качественную медицинскую помощь», – отметил Андрей Никитинский, директор МИАЦ Мурманской области.

Ввиду высокой востребованности решения в разработке находится много новой функциональности, в том числе новые механизмы управления политиками доступа медицинских работников к интегрированным медицинским картам пациентов. По запросам заказчиков у ряда регионов появится возможность использования портала у медицинских работников, не зарегистрированных в федеральном регистре медицинских работников, в справочнике ФРМР: например, у сотрудников бюро медико-социальной экспертизы и военных комиссариатов.