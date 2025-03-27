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Никитинский Андрей


27.03.2025 Портал врача от компании «Нетрика Медицина» приобрел новые интеллектуальные функции и полностью адаптирован к работе на отечественном системном программном обеспечении 1
05.11.2020 «Netrika Интеграция» продолжила модернизацию вычислительного кластера МИАЦ Мурманской области 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Никитинский Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

N3 Group - Netrika - Нетрика Интеграция 5 1
N3 Group - Netrika - Нетрика 151 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 155 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 175 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14147 1
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 781 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10247 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2560 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51672 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67546 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 538 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5332 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - РЭМД - Федеральный реестр электронных медицинских документов 34 1
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - ЭлНетМед - N3.Health - Цифровое здравоохранение для частных клиник - N3.ИЭМК - N3.Интегрированная электронная медицинская карта - N3.Портал врача 28 1
Харлашин Руслан 3 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 950 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2464 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17613 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 683 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8744 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9986 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1349494, в очереди разбора - 761995.
Создано именных указателей - 171810.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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