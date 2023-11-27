Новый инструмент «Нетрики медицины» помогает решать задачи медорганизаций и пациентов в пяти регионах России

Компания «Нетрика медицина» (входит в N3.Group и ГК «Ташир медика») разработала инструмент «N3.Расширенный выгрузчик данных в РЭМД: механизмы управления выгрузкой». Компонент получил новые возможности по автоматической оптимизации потоков передаваемых СЭМД в федеральные сервисы, нивелирует ограничения их пропускной способности и обеспечивает надежное предоставление цифровых социальных услуг. Об этом CNews сообщили представители «Нетрики медицины».

Передача структурированных электронных медицинских документов (СЭМД) с регионального уровня в федеральные информационные системы – требование, которое отвечает интересам как организаторов здравоохранения и врачей, так и пациентов. Например, результаты обследований или консультативные заключения, переданные в Федеральный реестр электронных медицинских документов (РЭМД), становятся доступны пациенту в личном кабинете на Едином портале госуслуг. Также отдельные виды медицинских документов в цифровом виде необходимы при межведомственном взаимодействии, например, при предоставлении гражданам услуг по выдаче водительских удостоверений, разрешений на оружие и т. п.

На практике регионам приходится решать ряд проблем, связанных с выгрузкой СЭМД. На федеральный уровень необходимо передавать большие массивы документов (до десятков миллионов в год) – СЭМД различных типов, более и менее приоритетных, формирующихся обычно не равномерно, а «волнами». При этом превышение лимита на число обращений к федеральному сервису, в соответствии с правилами, останавливает загрузку документов.

«Нетрика медицина» разработала инструмент «N3.Расширенный выгрузчик данных в РЭМД: механизмы управления выгрузкой», который оптимизирует передачу медицинской документации на федеральный уровень. Все поступающие из региональных медицинских информационных систем документы аккумулируются в распределенном хранилище. Затем выгрузчик группирует документы в пакеты, причем объем пакета учитывает лимиты на запросы к федеральным сервисам, установленные для региона. Например, если федеральный лимит на выгрузку в РЭМД составляет 100 запросов в минуту, то выгрузчик будет с указанной периодичностью передавать в реестр пакет из примерно 90-100 СЭМД.

Обновленный выгрузчик формирует пакеты с учетом приоритетов, настраиваемых для каждого типа СЭМД. А значит, может отправлять «срочные» документы в первую очередь, а «несрочные» – придерживать до удобного момента, когда система будет менее загружена. «Срочный» документ – это, например, медицинское свидетельство о рождении. Его нужно передать на федеральный уровень как можно скорее, ведь без свидетельства родители не смогут зарегистрировать факт рождения ребенка через «Госуслуги». Не менее важно оперативно отправить направление на медико-социальную экспертизу (МСЭ), по итогам которой пациенту может быть назначено пособие по инвалидности и в ряде случаев определена программа реабилитации.

Установить приоритетность выгрузки различных типов СЭМД можно в пользовательском интерфейсе, задав для каждого вида определенную долю от общего лимита региона. Например, если для направлений на МСЭ задан приоритет в 12%, то выгрузчик будет включать в каждый пакет из 100 документов 12 таких СЭМД. Оставшиеся документы также будут подобраны в соответствии с установленными приоритетами.

В обновленном инструменте существенно расширились настройки автоматической и ручной перевыгрузки документов. Автоматическая перевыгрузка необходима в случае технических сбоев при взаимодействии региональных и федеральных сервисов. В некоторых ситуациях оказывается полезным и запрет на нее (например, если СЭМД был отклонен федеральным сервисом из-за ошибок в документе). Ручная перевыгрузка позволяет справляться с ошибками, которые можно исправить самостоятельно, не внося изменений в СЭМД. Например, в документе может быть указан врач, сведения о котором не были своевременно внесены в Федеральный регистр медицинских работников (ФРМР). В этом случае целесообразно отправлять документ на перевыгрузку только после того, как в ФРМР будут добавлены необходимые данные.

Пользователи инструмента могут задать отдельные правила перевыгрузки для каждого типа ошибки, а для каждого типа СЭМД – установить свой приоритет и частоту повторных выгрузок. Таким образом, и при перевыгрузке учитываются «срочность» того или иного типа документа и действующие лимиты на обращения к федеральным сервисам.

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У пользователей инструмента также появилась возможность вести мониторинг выгрузки СЭМД. На специально созданном дашборде отображается сводная статистика взаимодействия региона с федеральными сервисами ЕГИСЗ и графики, демонстрирующие динамику выгрузки документов. В отчетах доступны детальные данные о том, какие документы были приняты, а какие – отклонены (с указанием видов ошибок).

«Мы постарались дать регионам максимально удобный и гибкий инструмент, в котором легко настраивать правила выгрузки и перевыгрузки СЭМД, а при необходимости – оперативно их изменять. Приятно, что в ряде регионов специалисты МИАЦ уже стали продвинутыми пользователями нового инструмента и добиваются отличных результатов. Теперь коллеги могут корректировать настройки онлайн, оперативно внося изменения в течение рабочего дня, в зависимости от ситуации с общим количеством документов в очереди на выгрузку, от объема «срочных» СЭМД и аналитики по ошибкам», – сказала руководитель проектов команды ИЭМК компании «Нетрика медицина» Елена Рузова.

В настоящее время новая версия инструмента «N3.Расширенный выгрузчик данных в РЭМД: механизмы управления выгрузкой» работает в пяти регионах страны, еще в 11 внедрение планируется до конца 2023 г. Инструмент обеспечивает взаимодействие региональных систем здравоохранения с такими федеральными сервисами ЕГИСЗ, как Федеральный реестр электронных медицинских документов (РЭМД), Федеральная интегрированная электронная медицинская карта (ФИЭМК) и федеральные вертикально-интегрированные медицинские информационные системы (ВИМИС).

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«Нетрика медицина» разрабатывает и поставляет ИТ-решения для государственного и частного здравоохранения. Компания специализируется на создании государственных информационных систем регионов России и их интеграции с Единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ).