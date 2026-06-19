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Коковин Леонид

СОБЫТИЯ


19.06.2026 Разработчика оштрафовали на 100 млн за низкие продажи системы выявления паники у россиян 1
07.02.2023 Арестован топ-менеджер компании, основанной «Ростехом» 2
09.03.2022 Цифровая медицина находится на пороге «большого скачка» 1
05.03.2022 Пандемия подхлестнула цифровизацию медицины и рост выручки профильных ИТ-компаний 1
28.09.2017 Рост выручки поставщиков ИТ в госсектор замедлился 1
27.09.2017 Что ждет рынок ИТ в госсекторе в ближайшие годы 1

Публикаций - 6, упоминаний - 7

Коковин Леонид и организации, системы, технологии, персоны:

Крок - Croc 1955 3
Ростелеком - РТЛабс - Цифромед - Цифровые медицинские сервисы 54 3
Softline - Софтлайн 3654 2
ФОРС - Центр разработки 700 2
ФОРС ГК - ФОРС холдинг 65 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1615 2
Мегафон - Инкор - Инкор-Медиа 26 1
Ростелеком 10844 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5570 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3420 1
Microsoft Corporation 25675 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15493 1
Intel Corporation 12758 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5796 1
Oracle Corporation 7047 1
Toshiba Corporation 2978 1
Telegram Group 2867 1
БАРС Груп 574 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2690 1
McKinsey & Company Int 290 1
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 188 1
Воентелеком - Воентелеком — Интегрированные системы и сети - Воентелеком-Сервис 170 1
Data Matrix - Дата Матрикс 89 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1079 1
ICL Techno - АйСиЭл Техно - Завод вычислительной техники 151 1
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 314 1
Ростелеком Контакт-центр - РТК КЦ - МЦ НТТ - Московский центр новых технологий и телекоммуникаций - D/O: Digital Operator 81 1
Eaton 78 1
ITG Group - INLINE Technologies Group 118 1
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - РТ Медицинские информационные системы 69 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 415 1
STMicroelectronics - STMicro - СТМикроэлектроникс 331 1
Itonica - Айтоника 7 1
TDK 111 1
Инкордмед ГБУЗ - Incordmed 5 1
Ростех - ЦСМ - Центр суперкомпьютерного моделирования - Солнечногорский приборный завод - Солнечногорский электромеханический завод 4 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8708 1
МедИнвестГрупп - МИГ 5 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2857 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5383 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1495 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5918 2
Правительство Московской области - Министерство здравоохранения Московской области 12 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13585 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3601 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 342 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3269 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3562 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3801 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6492 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1694 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2304 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 780 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1583 1
Федеральное казначейство России 1938 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2828 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 360 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 1
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 144 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 1
Спецстрой России - Федеральное агентство специального строительства 14 1
Минтранс РФ - Росгранстрой ФГКУ - Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы - Федеральное агентство по обустройству государственной границы Российской Федерации 50 1
Администрация Тамбовской области - Тамбовская областная Дума - органы государственной власти 62 1
Минфин РФ - Росфиннадзор - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 39 1
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 19 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60817 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63940 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10092 3
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1389 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21492 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7313 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12665 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34206 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7774 2
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ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27973 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35625 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13803 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25064 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2635 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24068 2
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1819 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2703 2
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 474 2
MedTech - ВИМИС - вертикально-интегрированные медицинские информационные системы 19 1
Data-Centric - Датацентричная модель предприятия 15 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3277 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1186 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2523 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12908 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6410 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4139 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1639 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 643 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8086 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 953 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22357 1
Оцифровка - Digitization 5120 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17790 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4968 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1890 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1745 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16886 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6429 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1374 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6165 4
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 305 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 618 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3530 2
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 423 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1274 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 451 1
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 288 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 845 1
Opera Browser - Браузер 1045 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 194 1
К-МИС - К-Скай Webiomed СППВР - Вебиомед - Система поддержки принятия врачебных решений 45 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 1
Национальный проект - Здравоохранение 27 1
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - ЕЦП.МИС - медицинская информационная система 36 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 51 1
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Инкордмед - РАМ АИСТ - Региональный Акушерский Мониторинг 2 1
Инкордмед - АИСТ_СМАРТ - сервис мобильных уведомлений для пациентов и врачей 3 1
Ефименко Евгений 11 2
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Путин Владимир 3443 1
Никифоров Николай 1138 1
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Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3811 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5693 2
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Доктрина информационной безопасности России 55 2
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1330 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2129 2
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Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5071 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3932 2
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УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3129 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11351 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12147 1
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ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9067 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2315 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6435 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2297 1
ЕПГУ Мультирегиональность - Федеральный проект 7 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1706 1
Федеральный закон 242-ФЗ - О телемедицине 110 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 849 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1216 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 681 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10789 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3364 1
Здравоохранение - Биотехнология - Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 193 1
ЭПР - Экспериментальный правовой режим 70 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52882 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8709 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33283 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6563 1
TAdviser - Центр выбора технологий 454 1
Известия ИД 748 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8529 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3910 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 144 1
CB Insights 10 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 737 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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