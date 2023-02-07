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Арестован топ-менеджер компании, основанной «Ростехом»

Во вторник, 7 февраля 2022 г. в СМИ появились сообщения о том, что в Москве были задержаны топ-менеджеры ИТ-структур, имеющих отношение к «Ростеху».

Задержание ИТ-шников

Во вторник, 7 февраля 2022 г. получила распространение информация о том, что в Москве были «задержаны коммерческий директор компании “Цифромед” и директор по развитию бизнеса Центра суперкомпьютерного моделирования группы “Ростех”». Их обвиняют в крупном мошенничестве.

Сообщение об этом первым выпустил телеграм-канал «112».

Редакция CNews связалась с «Ростехом» и «Цифромедом» непосредственно (их комментарии ниже).

«Задержали коммерческого директора ООО “Цифромед” Леонида Коковина и топ-менеджера компании Романа Селиванова. ГК “Ростех” была одним из основателей “Цифромеда” и, по данным источника “Известий”, Селиванов представлялся именно сотрудником госкорпорации», пишут “Известия”.

Комментарии сторон

«В ответ на появившиеся в СМИ сообщения о задержании сотрудников “Цифромеда” сообщаем, что Леонид Коковин и Роман Селиванов (эти имена фигурировали в сообщениях СМИ как сотрудники данной компании; прим. CNews) не являются сотрудниками компании ООО «Цифромед». Однако компания ООО “Цифромед” активно сотрудничает с правоохранительными органами, предоставляя всю необходимую информацию по данному вопросу. В интересах следствия детали не раскрываются».

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Фото: rostec.ru
Топ-менеджера «Ростеха» задержали по подозрению в получении взятки

В «Ростехе» также прокомментировали для CNews ситуацию. «В СМИ распространяется информация о задержании якобы сотрудника “Ростеха” Романа Селиванова и коммерческого директора ООО «Цифромед» Леонида Коковина. Так вот…».

Далее приводим комментарий госкорпорации без сокращений.

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Безопасность

«Информация не соответствует действительности, отметили собеседники CNews. — В Центре суперкомпьютерного моделирования не работал и не работает человек с такой фамилией. Компания “Цифромед” принадлежит частным лицам, “Ростех” с прошлого года не является ее совладельцем».

В чем подозревают фигурантов дела

«Известия» пишут, что фигурантов дела обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По данным источника издания, Коковин и Селиванов были задержаны после получения в ресторане 2,5 млн руб., которые им передал генеральный директор Московского центра новых технологий телекоммуникаций (АО «МЦ НТТ») Сергей Шишмарев.

До этого АО «МЦ НТТ» выиграло в конкурсе госзакупок, заказчиком которого выступало министерство здравоохранения Московской области. Минимальная конкурсная цена контракта при госзакупке составляла 210 млн 63 тыс. руб. За эту сумму Московский центр новых технологий должен был обеспечить бесперебойное функционирование работы контакт-центра службы «122» в 2023 г.

Денис Воейков

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