Правительство Московской области Министерство здравоохранения Московской области
|Геворкян Тигран 5 4
|Тыров Илья 29 4
|Колесов Александр 61 4
|Апасов Николай 10 4
|Пилипчук Александр 17 4
|Хрипун Алексей 8 4
|Остроушко Алексей 20 4
|Ваньков Вадим 22 4
|Шупенин Юрий 9 4
|Веселова Оксана 5 4
|Васильев Юрий 66 4
|Зайцев Илья 7 4
|Богомолов Денис 17 4
|Зубков Виталий 6 4
|Леонова Мария 7 4
|Федосеев Петр 5 4
|Артемова Олия 5 4
|Волкова Оксана 6 4
|Ряузов Александр 7 4
|Архангельский Юрий 6 4
|Сапожникова Алла 8 4
|Кузьменчук Сергей 5 4
|Головина Ирина 4 4
|Радюк Ирина 4 4
|Федяев Денис 4 4
|Дроздова Любовь 4 4
|Шубников Сергей 5 4
|Собакин Сергей 4 4
|Скуридин Иван 5 4
|Хохлов Владислав 4 4
|Чащин Михаил 5 4
|Забелин Максим 4 4
|Бураков Антон 3 3
|Массух Илья 235 2
|Анкудинов Николай 19 2
|Казак Максим 162 2
|Будова Александра 6 2
|Когай Евгений 12 2
|Серова Елена 320 2
|Коробова Анна 25 2
|Эксперт ГК 26 4
|Известия ИД 714 1
