Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 189047
ИКТ 14617
Организации 11323
Ведомства 1494
Ассоциации 1077
Технологии 3546
Системы 26543
Персоны 81935
География 3002
Статьи 1573
Пресса 1269
ИАА 740
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2752
Мероприятия 878

Правительство Московской области Министерство здравоохранения Московской области


СОБЫТИЯ


20.01.2026 Антропоморфный робот «Арди» начал консультировать посетителей в Центре Рошаля 1
17.02.2025 Замглавы Департамента здравоохранения Москвы Илья Тыров выступит на конференции CNews «Цифровое здравоохранение 2025» 25 февраля 1
12.02.2025 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2025» состоится 25 февраля 1
11.02.2025 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2025» состоится 25 февраля 1
24.01.2025 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2025» состоится 25 февраля 1
19.07.2024 Минздрав МО ускорил процесс найма сотрудников в 2,5 раза 2
07.02.2023 Арестован топ-менеджер компании, основанной «Ростехом» 1
15.03.2010 Конференция «ИКТ в госсекторе: актуальные потребности» 1
26.02.2010 Конференция CNews: «Актуальные потребности госсектора в ИКТ» 1
31.08.2004 Выставка Softool обрела новый раздел 1

Публикаций - 10, упоминаний - 11

Правительство Московской области и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - РТЛабс - Цифромед - Цифровые медицинские сервисы 51 5
Biocad - Биокад 85 4
Фортис Технологии 5 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3313 3
Криста НПО 69 1
Telegram Group 2608 1
ФОРС - Центр разработки 680 1
Ростелеком Контакт-центр - РТК КЦ - МЦ НТТ - Московский центр новых технологий и телекоммуникаций - D/O: Digital Operator 78 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 527 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 898 1
Software AG & IDS Scheer 207 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 405 1
Ростех - ЦСМ - Центр суперкомпьютерного моделирования - Солнечногорский приборный завод - Солнечногорский электромеханический завод 4 1
Центр Инвест Софт - Центринвест Софт 25 1
Авантелеком 32 1
ARSTEL Consulting - АРСТЕЛ Консалтинг 15 1
Альмед 5 4
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 149 4
Ингосстрах СПАО - Будь Здоров - Клиника ЛМС 45 4
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 108 4
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 35 4
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - сеть клиник 38 4
Dr. Reddy’s Laboratories - Реддис Лабораторис - Др. Редди’с Лабораторис 12 4
Европейский медицинский центр - European Medical Center, EMC 54 4
Stada - Нижфарм - Нижегородский химико-фармацевтический завод 30 4
ЭГИС - ЭГИС-РУС 9 4
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ГБУЗ ГКБ им. В.В. Вересаева ДЗМ - Городская клиническая больница имени В.В. Вересаева 7 4
ЕКПЦ ГБУЗ СО - Областной перинатальный центр Екатеринбурга - Екатеринбургский областной перинатальный центр 11 2
Моситалмед 5 2
БиоХимМак СТ 1 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5268 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1454 5
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 165 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2740 4
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 216 4
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Городские клинические больницы Департамента здравоохранения города Москвы - Московские поликлиники - Московский стандарт поликлиники 25 4
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - ИМЦЭУАОСМП ФГБУ - Информационно-методический центр по экспертизе, учету и анализу обращения средств медицинского применения 5 4
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 99 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12944 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 609 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 914 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1142 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 357 2
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 307 2
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 239 2
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 142 2
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 142 2
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 105 2
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 404 2
Администрация Тамбовской области - Тамбовская областная Дума - органы государственной власти 61 2
Минэнерго РФ - Департамент государственной энергетической политики и энергоэффективности Министерства энергетики РФ 12 2
Минобрнауки РФ - Роснаука - ФАНИ - Федеральное агентство по науке и инновациям 67 2
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 170 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5777 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73563 7
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1747 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22002 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18436 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7429 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57453 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23212 4
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1321 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8772 4
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3407 4
MedTech - HL7 - Health Level 7 - Стандарт обмена, управления и интеграции электронной медицинской информации - FHIR - Fast Healthcare Interoperability Resources 72 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2461 2
Здравоохранение - ФАП - Фельдшерско-акушерский пункт 157 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13327 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2866 2
Лоскутная автоматизация - "Зоопарк" ИТ-систем - Лоскутная цифровизация 332 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34039 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13375 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8931 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4295 1
MDM - Master Data Management - Master Data Services - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 599 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2491 1
MedTech - МИС МО - Медицинские информационные системы медицинских организаций - Медицинские программно-аппаратные решения 381 1
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 454 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1491 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1011 1
Численное моделирование - Mathematical model - Компьютерное моделирование - Computer simulation 141 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 584 4
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 248 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 1
Т1 НОТА ЮНИОН - Т1 НОТА HR-платформа - Т1 TalentForce 36 1
Геворкян Тигран 5 4
Тыров Илья 29 4
Колесов Александр 61 4
Апасов Николай 10 4
Пилипчук Александр 17 4
Хрипун Алексей 8 4
Остроушко Алексей 20 4
Ваньков Вадим 22 4
Шупенин Юрий 9 4
Веселова Оксана 5 4
Васильев Юрий 66 4
Зайцев Илья 7 4
Богомолов Денис 17 4
Зубков Виталий 6 4
Леонова Мария 7 4
Федосеев Петр 5 4
Артемова Олия 5 4
Волкова Оксана 6 4
Ряузов Александр 7 4
Архангельский Юрий 6 4
Сапожникова Алла 8 4
Кузьменчук Сергей 5 4
Головина Ирина 4 4
Радюк Ирина 4 4
Федяев Денис 4 4
Дроздова Любовь 4 4
Шубников Сергей 5 4
Собакин Сергей 4 4
Скуридин Иван 5 4
Хохлов Владислав 4 4
Чащин Михаил 5 4
Забелин Максим 4 4
Бураков Антон 3 3
Массух Илья 235 2
Анкудинов Николай 19 2
Казак Максим 162 2
Будова Александра 6 2
Когай Евгений 12 2
Серова Елена 320 2
Коробова Анна 25 2
Россия - РФ - Российская федерация 157744 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45951 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8181 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3235 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1322 2
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 547 2
Россия - ЦФО - Тамбовская область 616 2
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 753 2
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 910 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53520 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14521 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 864 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 524 1
США - Джорджия - Атланта 259 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55059 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31950 7
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6267 4
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 484 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9688 4
Цифровой регион - Федеральный проект 106 4
Информатика - computer science - informatique 1144 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3390 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3037 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 849 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15199 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 666 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1253 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3241 1
Эксперт ГК 26 4
Известия ИД 714 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8404 2
Минздрав РФ - НМИЦ ТПМ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины 15 4
РАМН РОНЦ им. Н.Н. Блохина - НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина ФГБУ 29 4
РАМН НЦН ФГБУ - Научный центр неврологии ГУ 14 4
Минздрав РФ - НМИЦ хирургии имени А.В. Вишневского ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В. Вишневского 12 4
РУДН - Медицинский институт 6 4
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИ СП имени Склифосовского ГБУЗ - Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского 26 2
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 1
МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского ГБУЗ МО - Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского» 15 1
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1413432, в очереди разбора - 729692.
Создано именных указателей - 189047.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие умные часы начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Показать еще

Наука

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу
Показать еще