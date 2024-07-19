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Минздрав МО ускорил процесс найма сотрудников в 2,5 раза

Министерство здравоохранения Московской области автоматизировало процессы найма при помощи российской системы «НОТА Юнион». Решение позволило в 2,5 раза увеличить скорость и эффективность подбора, сократив временные затраты HR-отдела на обработку информации и составление систематизированных отчетов. Предпосылкой к замене решения стала неспособность прошлой системы гибко подстраиваться под быстро изменяющиеся процессы, происходящие в периметре Здравоохранения Московской области. Об этом CNews сообщили представители НОТА.

Ежеквартально Миндзрав нанимает около 600 врачей и среднего медицинского персонала в организации региона. Подобный объем требует актуальной аналитики по текущим вакансиям, отказам и их причинам и найму в целом. «НОТА Юнион» имеет кастомизированную систему категорирования, благодаря которой специалисты кадрового отдела могут выбирать целевые категории сотрудников и создавать отчеты под конкретный запрос. Для того, чтобы увидеть текущее состояние найма, менеджеру достаточно зайти в карточку вакансии.

Также ИТ-специалисты «НОТА Юнион» добавили шаблоны офферов, что помогло ведомству существенно сэкономить ресурсы на создание индивидуальных предложений о работе для соискателей. Рекрутеру необходимо выбрать нужный вариант, а переменные значения автоматически заполнятся из карточки вакансии.

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«Крайне важно было предложить решение, которое отвечает всем требованиям работы с системой Здравоохранения региона. Именно поэтому мы находились в тесной коммуникации с ведомством на протяжении всего срока реализации проекта: совместно определяли ключевые критерии категорирования и стремились не просто повысить эффективность работы рекрутеров, а создать для них интуитивно понятный и практичный инструмент. Уверен, что мы сможем эффективно развивать систему и в будущем», — сказал Кирилл Булгаков, заместитель генерального директора холдинга Т1 по продуктам и сервисам, управляющий директор вендора НОТА.

«Учитывая нашу специфику работы, мы точно знали, какая функциональность необходима и хотели найти технологического партнера, который смог бы предложить адаптивное решение и оказать поддержку на всех этапах реализации проекта. Сейчас благодаря «НОТА Юнион» мы можем обрабатывать огромные массивы информации и подбирать большое количество сотрудников, значительно экономя ресурсы специалистов по найму», — сказала Корепанова Ирина Геннадьевна, Начальник управления кадровой политики Минздрава МО.

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