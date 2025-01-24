Шупенин Юрий
Шупенин Юрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Иващенко Андрей 12 2
|Главчев Владимир 21 2
|Фишер Андрей 74 2
|Седов Анатолий 6 2
|Определенов Владимир 20 2
|Евсин Александр 12 2
|Буйлов Юрий 13 2
|Тетерина Элла 13 2
|Самедов Тимур 21 2
|Макаров Владимир 73 2
|Лебедев Сергей 47 2
|Арсентьев Илья 15 2
|Суслин Андрей 4 2
|Коровко Вадим 17 2
|Зырянов Илья 17 1
|Бойко Елена 152 1
|Зингерман Борис 38 1
|Артамохов Павел 6 1
|Селиванов Дмитрий 51 1
|Лебедев Георгий 54 1
|Федин Владимир 7 1
|Погонин Алексей 5 1
|Леонтьева Александра 2 1
|Игнатьев Александр 7 1
|Кузьмин Алексей 38 1
|Кочеров Михаил 1 1
|Кондратенко Дмитрий 5 1
|Шарапов Олег 1 1
|Шадеркин Игорь 4 1
|Кузьмин Виталий 2 1
|Насыйбуллин Тимур 1 1
|Картавый Алексей 1 1
|Ковалев Евгений 9 1
|Махров Игорь 4 1
|Гонтаренко Николай 1 1
|Веселова Оксана 2 1
|Чулюков Семен 1 1
|Шарова Дарья 7 1
|Бускин Вадим 1 1
|Баланин Алексей 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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