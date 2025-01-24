Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166627
ИКТ 12994
Организации 10200
Ведомства 1440
Ассоциации 967
Технологии 3384
Системы 24925
Персоны 70729
География 2718
Статьи 1507
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2548
Мероприятия 842

Шупенин Юрий



24.01.2025 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2025» состоится 25 февраля 1
19.01.2024 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2024» состоится 29 февраля 1
16.12.2021 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2022» состоится 3 марта 1
08.02.2019 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении 2019» пройдет 21 марта 1
30.01.2019 Конференция CNews «Облака 2019: бурный рост в цифровую эпоху» пройдет 14 февраля 1
23.01.2019 Конференция CNews «Облака 2019: бурный рост в цифровую эпоху» пройдет 14 февраля 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Шупенин Юрий и организации, системы, технологии, персоны:

Amazon Inc - Amazon.com 2999 2
ABB Group - Asea Brown Boveri 319 2
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 387 2
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 288 2
Selectel - Селектел 386 1
Tet - Lattelecom - Латтелеком 31 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12587 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
Pony Express - Фрейт линк 67 2
Фармстандарт АО 40 2
CarPrice - Карпрайс 37 2
Mary Kay - Мэри Кэй 104 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 83 2
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 72 2
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 86 2
Европейский медицинский центр - European Medical Center, EMC 47 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Морозовская ДГКБ ДЗМ - Морозовская детская городская клиническая больница - Детская городская клиническая больница №1 8 2
Инвитро - Invitro 70 1
Альфа-Центр Здоровья - Медицина АльфаСтрахования - АльфаСтрахование Медицина 18 1
Мать и дитя 23 1
ГАУЗ СО ОДКБ - Областной перинатальный центр Свердловской области 2 1
РЖД - Российские железные дороги 1904 1
Fresenius Medical Care - Фрезениус Медикал Кеа - Fresenius Kabi - Фрезениус Каби - Fresenius NephroCare 5 1
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 25 1
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 125 1
Минздрав РФ - НМИЦ имени В.А. Алмазова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова 33 1
Boehringer Ingelheim - Берингер Ингельхайм 4 1
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - сеть клиник 22 1
Amgen 23 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 187 3
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 97 3
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 63 2
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 96 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Городские клинические больницы Департамента здравоохранения города Москвы - Московские поликлиники - Московский стандарт поликлиники 22 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1376 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 426 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1903 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 291 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 173 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2504 1
ФМБА России - Центр спортивной медицины ФНКЦСМ ФГБУ 6 1
Правительство Тульской области - органы государственной власти 94 1
ОДКБ - Организация Договора о коллективной безопасности 22 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 151 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66059 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50485 5
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1457 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13402 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15728 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6564 3
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1202 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21147 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11060 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1082 2
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1065 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2775 2
ОИТ - Оборудование, изделия и технологии 24 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5781 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5005 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3160 2
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 491 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15887 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6672 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7571 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12751 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27432 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12527 1
Здравоохранение - ФАП - Фельдшерско-акушерский пункт 130 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19324 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5300 1
Речевые технологии - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 831 1
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 776 1
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 407 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 526 2
IBM Watson - IBM Watson Research Center 163 1
FreePik 991 1
Здравоохранение электронное - программа 35 1
МТС Мобильные сотрудники 111 1
Иващенко Андрей 12 2
Главчев Владимир 21 2
Фишер Андрей 74 2
Седов Анатолий 6 2
Определенов Владимир 20 2
Евсин Александр 12 2
Буйлов Юрий 13 2
Тетерина Элла 13 2
Самедов Тимур 21 2
Макаров Владимир 73 2
Лебедев Сергей 47 2
Арсентьев Илья 15 2
Суслин Андрей 4 2
Коровко Вадим 17 2
Зырянов Илья 17 1
Бойко Елена 152 1
Зингерман Борис 38 1
Артамохов Павел 6 1
Селиванов Дмитрий 51 1
Лебедев Георгий 54 1
Федин Владимир 7 1
Погонин Алексей 5 1
Леонтьева Александра 2 1
Игнатьев Александр 7 1
Кузьмин Алексей 38 1
Кочеров Михаил 1 1
Кондратенко Дмитрий 5 1
Шарапов Олег 1 1
Шадеркин Игорь 4 1
Кузьмин Виталий 2 1
Насыйбуллин Тимур 1 1
Картавый Алексей 1 1
Ковалев Евгений 9 1
Махров Игорь 4 1
Гонтаренко Николай 1 1
Веселова Оксана 2 1
Чулюков Семен 1 1
Шарова Дарья 7 1
Бускин Вадим 1 1
Баланин Алексей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144361 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43192 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14116 2
Европа 21772 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17386 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1226 1
Европа Северо-Восточная 11 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5762 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8658 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9805 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51053 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4815 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48030 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3656 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13510 1
Страхование - ОМС - Обязательное медицинское страхование 75 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29055 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5832 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5524 1
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Беременность и роды - рождение ребенка - деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 490 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2919 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 361 1
Цифровой регион - Федеральный проект 94 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8133 4
Gartner - Гартнер 3556 2
Минздрав РФ - НМИЦ ГБ имени Гельмгольца ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр глазных болезней имени Гельмгольца 4 2
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 161 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Институт цифровой медицины 22 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИОЗММ ДЗМ ГБУ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента 13 1
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 25 1
РАМН НЦН ФГБУ - Научный центр неврологии ГУ 10 1
НИИ НДХиТ - Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии 9 1
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова 37 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2007 2
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1336354, в очереди разбора - 772336.
Создано именных указателей - 166627.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие портативные мониторы OLED 4K: хиты продаж

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

Показать еще

Наука

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии
Показать еще