Все категории 189645
ИКТ 14637
Организации 11352
Ведомства 1494
Ассоциации 1079
Технологии 3546
Системы 26553
Персоны 82298
География 3019
Статьи 1574
Пресса 1270
ИАА 740
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2754
Boehringer Ingelheim Берингер Ингельхайм


27.01.2026 Главные события в сфере квантовых вычислений в России и в мире. Выбор CNews 1
08.02.2019 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении 2019» пройдет 21 марта 1
19.10.2018 Фарминдустрия: Главные докладчики CNews FORUM 2018 1
12.12.2017 SAP запускает облачный хаб для борьбы с контрафактными лекарствами 1
22.09.2015 «Берингер Ингельхайм» переходит на «МегаФон» 1

Face2Face - Фэйстуфэйс.ру - Фэйс 2 Фэйс - Sorec group 6 1
Ростелеком 10385 1
МегаФон 10028 1
SAP SE 5453 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14481 1
Schneider Electric 593 1
SAP CIS - САП СНГ 864 1
Selectel - Селектел 451 1
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 221 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 292 1
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 269 1
Программный продукт ГК 78 1
Inline Group - Инлайн Груп 101 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 659 1
РЖД - Российские железные дороги 2015 2
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 128 2
Amgen 24 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8273 1
МКБ - Московский кредитный банк 618 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 293 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 945 1
Ингосстрах СПАО 453 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 685 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 354 1
Лента - Сеть розничной торговли 2285 1
Фармстандарт АО 45 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1130 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 515 1
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 407 1
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 1
Инвитро - Invitro 74 1
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 116 1
Coca-Cola Company 260 1
Sanofi - Санофи - Sanofi-Aventis - Санофи-Авентис Восток - Авентис-Фарма 49 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 219 1
Bayer AG - Байер 85 1
Roche Holding - Холдинг Рош - Roche Diagnostics 26 1
Альфа-Центр Здоровья - Медицина АльфаСтрахования - АльфаСтрахование Медицина 19 1
AstraZeneca - АстраЗенека 61 1
AmerisourceBergen 5 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 221 1
Мать и дитя 25 1
Johnson & Johnson - Janssen 4 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 139 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2195 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1455 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 435 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2744 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 217 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 195 1
ФМБА России - Национальный центр спортивной медицины ФГБУ НЦСМ ФМБА России 12 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 99 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 127 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Городские клинические больницы Департамента здравоохранения города Москвы - Московские поликлиники - Московский стандарт поликлиники 25 1
FreeMove 5 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18516 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73634 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57453 2
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1322 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23038 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4940 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4691 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17176 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1481 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7449 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11474 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3553 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13379 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13022 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5287 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7647 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8778 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28944 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5183 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1749 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7105 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13329 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13080 1
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски - Цифровые риски - Страхование киберрисков - Киберстрахование 497 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25553 1
Маркировка - Marking 1235 1
Мобильная связь - голосовые услуги 323 1
SAP SCP - SAP Cloud Platform 86 1
SAP ICH - SAP Information & Collaboration Hub 2 1
Sales Force KPI 1 1
Леонтьева Александра 2 2
Аксаков Анатолий 160 1
Натрусов Артем 312 1
Чаркин Евгений 314 1
Зырянов Илья 17 1
Ягнятинский Евгений 32 1
Чамара Денис 59 1
Бойко Елена 152 1
Клепиков Алексей 121 1
Сотин Денис 216 1
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 1
Аитов Тимур 197 1
Кучугин Илья 42 1
Лигачев Глеб 105 1
Беляев Владислав 98 1
Фишер Андрей 74 1
Зингерман Борис 39 1
Потапкин Михаил 26 1
Нагаев Олег 30 1
Артамохов Павел 6 1
Меньшов Кирилл 130 1
Шмаков Роман 17 1
Размахаев Сергей 44 1
Селиванов Дмитрий 51 1
Фридман Илья 42 1
Ушацкий Андрей 105 1
Попов Андрей 115 1
Бокучава Тариэл 21 1
Воронин Петр 37 1
Кузьмич Всеволод 31 1
Суворов Антон 22 1
Хасин Михаил 27 1
Гребельный Антон 21 1
Гулянский Игорь 13 1
Плахов Дмитрий 10 1
Журавлёв Владимир 10 1
Лебедев Георгий 57 1
Федин Владимир 7 1
Погонин Алексей 5 1
Игнатьев Александр 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 157957 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53538 1
Европа 24665 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46009 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18745 1
Европа Восточная 3124 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14527 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 508 1
Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 236 1
Европа Северо-Восточная 11 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6275 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4768 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9689 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 2
Черкизон - Черкизовский рынок 165 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2299 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5314 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6260 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15220 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51314 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8543 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3188 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1232 1
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 834 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8405 2
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 236 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Институт цифровой медицины - Институт бионических технологий и инжиниринга - Институт регенеративной медицины 30 1
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 73 1
CAS USTC - University of Science and Technology of China - Научно-технический университет Китая - Университет науки и техники Китая 17 1
U.S. Department of Energy - Fermilab - FNAL - Fermi National Accelerator Laboratory - Национальная ускорительная лаборатория имени Энрико Ферми - Фермилаб 62 1
Минздрав РФ - НМИЦ ГБ имени Гельмгольца ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр глазных болезней имени Гельмгольца 4 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1223 1
CNews AWARDS - награда 556 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1415084, в очереди разбора - 727389.
Создано именных указателей - 189645.
