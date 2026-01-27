Получите все материалы CNews по ключевому слову
Boehringer Ingelheim Берингер Ингельхайм
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание организации — book@cnews.ru
Boehringer Ingelheim и организации, системы, технологии, персоны:
|SAP SCP - SAP Cloud Platform 86 1
|SAP ICH - SAP Information & Collaboration Hub 2 1
|Sales Force KPI 1 1
|Леонтьева Александра 2 2
|Аксаков Анатолий 160 1
|Натрусов Артем 312 1
|Чаркин Евгений 314 1
|Зырянов Илья 17 1
|Ягнятинский Евгений 32 1
|Чамара Денис 59 1
|Бойко Елена 152 1
|Клепиков Алексей 121 1
|Сотин Денис 216 1
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 1
|Аитов Тимур 197 1
|Кучугин Илья 42 1
|Лигачев Глеб 105 1
|Беляев Владислав 98 1
|Фишер Андрей 74 1
|Зингерман Борис 39 1
|Потапкин Михаил 26 1
|Нагаев Олег 30 1
|Артамохов Павел 6 1
|Меньшов Кирилл 130 1
|Шмаков Роман 17 1
|Размахаев Сергей 44 1
|Селиванов Дмитрий 51 1
|Фридман Илья 42 1
|Ушацкий Андрей 105 1
|Попов Андрей 115 1
|Бокучава Тариэл 21 1
|Воронин Петр 37 1
|Кузьмич Всеволод 31 1
|Суворов Антон 22 1
|Хасин Михаил 27 1
|Гребельный Антон 21 1
|Гулянский Игорь 13 1
|Плахов Дмитрий 10 1
|Журавлёв Владимир 10 1
|Лебедев Георгий 57 1
|Федин Владимир 7 1
|Погонин Алексей 5 1
|Игнатьев Александр 9 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1415084, в очереди разбора - 727389.
Создано именных указателей - 189645.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.