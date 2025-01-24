Веселова Оксана
|24.01.2025
|Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2025» состоится 25 февраля 1
|16.12.2021
|Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2022» состоится 3 марта 1
Веселова Оксана и организации, системы, технологии, персоны:
|Голиков Евгений 2 1
|Захаров Владимир 22 1
|Петухов Максим 12 1
|Бахаев Алексей 13 1
|Анкудинов Николай 16 1
|Пугачев Павел 63 1
|Фишер Андрей 74 1
|Васильев Кирилл 16 1
|Макаров Владимир 73 1
|Гонтаренко Николай 1 1
|Махров Игорь 4 1
|Канаев Евгений 7 1
|Куневич Алексей 1 1
|Баланин Алексей 1 1
|Бускин Вадим 1 1
|Шарова Дарья 7 1
|Чулюков Семен 1 1
|Ковалев Евгений 9 1
|Архипов Алексей 10 1
|Шупенин Юрий 6 1
|Ваньков Вадим 18 1
|Курапеев Дмитрий 7 1
|Арсеньев Сергей 7 1
|Европа 21772 1
|Россия - ЦФО - Тульская область 1226 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17386 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43192 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144361 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1336481, в очереди разбора - 772279.
Создано именных указателей - 166678.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.