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Веселова Оксана



24.01.2025 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2025» состоится 25 февраля 1
16.12.2021 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2022» состоится 3 марта 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Веселова Оксана и организации, системы, технологии, персоны:

ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 25 1
Fresenius Medical Care - Фрезениус Медикал Кеа - Fresenius Kabi - Фрезениус Каби - Fresenius NephroCare 5 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 86 1
Минздрав РФ - НМИЦ имени В.А. Алмазова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова 33 1
Европейский медицинский центр - European Medical Center, EMC 47 1
Фармстандарт АО 40 1
ГАУЗ СО ОДКБ - Областной перинатальный центр Свердловской области 2 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 187 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1376 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Городские клинические больницы Департамента здравоохранения города Москвы - Московские поликлиники - Московский стандарт поликлиники 22 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 173 1
ОДКБ - Организация Договора о коллективной безопасности 22 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 151 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 291 1
Правительство Тульской области - органы государственной власти 94 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 97 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1903 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66059 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12751 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15728 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7571 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13402 1
Здравоохранение - ФАП - Фельдшерско-акушерский пункт 130 1
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 407 1
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 776 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12527 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27432 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1202 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1457 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50485 1
Здравоохранение электронное - программа 35 1
FreePik 991 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 526 1
IBM Watson - IBM Watson Research Center 163 1
Голиков Евгений 2 1
Захаров Владимир 22 1
Петухов Максим 12 1
Бахаев Алексей 13 1
Анкудинов Николай 16 1
Пугачев Павел 63 1
Фишер Андрей 74 1
Васильев Кирилл 16 1
Макаров Владимир 73 1
Гонтаренко Николай 1 1
Махров Игорь 4 1
Канаев Евгений 7 1
Куневич Алексей 1 1
Баланин Алексей 1 1
Бускин Вадим 1 1
Шарова Дарья 7 1
Чулюков Семен 1 1
Ковалев Евгений 9 1
Архипов Алексей 10 1
Шупенин Юрий 6 1
Ваньков Вадим 18 1
Курапеев Дмитрий 7 1
Арсеньев Сергей 7 1
Европа 21772 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1226 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17386 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43192 1
Россия - РФ - Российская федерация 144361 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9805 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29055 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8658 1
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Беременность и роды - рождение ребенка - деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 490 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5524 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3656 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5762 1
Страхование - ОМС - Обязательное медицинское страхование 75 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13510 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8133 1
НИИ НДХиТ - Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии 9 1
Минздрав РФ - НМИЦ ГБ имени Гельмгольца ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр глазных болезней имени Гельмгольца 4 1
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 25 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИОЗММ ДЗМ ГБУ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента 13 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1336481, в очереди разбора - 772279.
Создано именных указателей - 166678.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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