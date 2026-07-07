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Индексная книга (каталог) CNews*
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Макаров Владимир

СОБЫТИЯ


07.07.2026 Agentic Lab запустила ИИ-юриста в облаке Cloud.ru и ускорила работу с документами 1
16.04.2026 Forward обновила MVNE-платформу компании «Миател» 1
04.09.2025 Платформа Forward MVNO обеспечила полную поддержку независимого арбитража в MNP для виртуальных операторов 1
14.07.2025 В России на базе Forward MVNO запущен новый мобильный оператор 1
10.07.2025 Более 500 тысяч абонентов подключилось к операторам работающим на платформе Forward MVNO с начала 2025 года 1
13.05.2024 Microsoft внезапно отменил санкции против России. Россиянам вернули доступ к обновлениям Windows, MS Office и облачным сервисам 1
27.03.2024 Все обвиняемые по делу ГИС ТЭК, включая бывших вице-президентов «Ланита», отпущены на свободу в зале суда. Всем назначены грандиозные штрафы 1
13.03.2024 Бывшего замминистра энергетики оштрафуют на 500 миллионов за растрату при создании ГИС ТЭК. Срок он уже отсидел в СИЗО 1
18.05.2022 Владимир Макаров, ДИТ Москвы: За 10 лет ЕМИАС стал огромным брендом, объединившим 221 информационную систему 1
14.01.2022 За два года москвичи более 55 млн раз воспользовались электронной медкартой 1
16.12.2021 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2022» состоится 3 марта 1
22.10.2021 Сверхпроблемная ГИС ТЭК полностью провалилась. На замену строится новая платформа 1
08.09.2021 Конференция «Импортозамещение 2021: технологии, кейсы, результаты» состоится 5 октября 1
17.09.2020 На рынке ИТ-услуг в России ожидается обвал 1
09.09.2020 Силовики задержали топ-менеджеров «Ланита» 2
27.08.2020 Чиновники ДИТ Москвы зарабатывают за год до 19 млн руб., их жены — от 16 копеек до 34 миллионов 1
08.02.2019 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении 2019» пройдет 21 марта 1
21.05.2018 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении: развитие продолжается» 1
05.02.2018 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении: развитие продолжается» 1
08.06.2017 ДИТ Москвы поделился опытом создания «умного города» 1
18.01.2017 В столице создан единый электронный справочник лабораторных исследований 2
13.01.2017 Москва закупает на 2 млрд руб. компьютеры на ALT Linux и ROSA Linux 1
25.07.2016 Владимир Макаров - В здравоохранении логика «что не запрещено законом – разрешено» не работает 1
06.07.2016 Платформа для омниканальных коммуникаций LiveTex интегрирована с Facebook 1
28.06.2016 Владимир Макаров: В здравоохранении логика «что не запрещено законом - разрешено» не работает 1
01.03.2016 Сбербанк внедрил чат LiveTex в мобильный банк для омниканального обслуживания корпоративных клиентов 1
15.12.2015 LiveTex: Почему компании-лидеры выбирали чат в 2015 году 1
26.11.2015 Сбербанк внедрил чатовое решение LiveTex с перспективой омниканального развития 1
17.09.2015 «Атринити» переходит на круглосуточное дистанционное обслуживание корпоративных клиентов Сбербанка 1
31.08.2015 Сбербанк повысил скорость обслуживания клиентов с помощью «ЛоджиКолл» 1
28.08.2015 «ЛоджиКолл» продолжит обеспечивать поддержку корпоративных клиентов Сбербанка 1
24.07.2015 На ДИТ Москвы подали в прокуратуру из-за конфликта интересов в «Электронной Москве» 1
22.06.2015 ДИТ Москвы обвиняют в многократном дублировании затрат на электронные дневники 1
18.05.2015 Интервью замруководителя ДИТ Москвы В.Макарова: Задача ИТ в здравоохранении – сократить издержки 1
23.04.2015 В Москве появится лаборатория анализа больших данных в здравоохранении 1
14.04.2015 Конференция CNews «ИКТ в здравоохранении: успехи и препятствия» 1
03.04.2015 Конференция CNews «ИКТ в здравоохранении: успехи и препятствия» 1
05.02.2015 Электронная медицинская карта готова к тиражированию в Москве 1
26.12.2014 Все столичные поликлиники в 2015 г. перейдут на электронные рецепты 1
24.11.2014 Благодаря внедрению ЕМИАС 80% пациентов столичных поликлиник попадают на прием к врачу в назначенное время 1

Публикаций - 78, упоминаний - 82

Макаров Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 10
Fujifilm - Фуджифильм-РО 15 9
9594 9
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 8
InterSystems - ИнтерСистемз 137 8
Microsoft Corporation 25775 5
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
LiveTex - ЛайвТекс 34 4
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 4
Forward - Forward Telecom - Форвард Телеком - Forward Technologies - Форвард Текнолоджис 17 3
Открытые технологии 732 3
Ростелеком 10948 3
Восход ФГБУ НИИ 721 3
Крок - Croc 1964 3
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 3
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 187 3
ИВС - Информационно-вычислительные системы 41 2
Voxys - LogiCall - ЛоджиКолл КЦ - контакт-центр 18 2
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 474 2
Ростелеком-Юг ЮТК - Ростовэлектросвязь 34 2
НКК - Национальная энергетическая платформа - 12 2
Thales - Gemalto - GemPlus 52 2
ЛОНИИС ФГУП - Ленинградский отраслевой научно-исследовательский институт связи 30 2
Медлайнсофт 6 2
Softline - Софтлайн 3743 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 2
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 434 2
КриптоПРО - Крипто-ПРО 488 2
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 222 2
Т1 Сервионика - Servionica 278 2
HID Global - HID Corporation 125 2
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 2
Ростех - S-Terra CSP - С-Терра СиЭсПи 128 2
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 362 2
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 1
Eastman Kodak - Кодак 509 1
Промпоставка 6 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 1
ЕС-лизинг 22 1
Caravan - Караван - Русский Экспресс - Бюро Телекоммуникационных Услуг 93 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 13
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 8
Инвитро - Invitro 84 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 35 2
Минздрав РФ - НМИЦ имени В.А. Алмазова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова 45 2
Открытая клиника - сеть медицинских центров 9 2
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 2
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 183 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 2
Фармстандарт АО 48 2
Ак Барс Банк 283 2
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 224 2
Stada 27 2
Максима Лигал - Maxima Legal 9 2
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 1
Альфа-Центр Здоровья - Медицина АльфаСтрахования - АльфаСтрахование Медицина 20 1
Honda Motor Company - HND 240 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 1
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 64 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 113 1
Лаборатория программного обеспечения - Helix - Хеликс - Лабораторная служба 37 1
Семейный доктор - Альфа-Центр Здоровья 9 1
Россети Тюмень - ЭСКО Тюменьэнерго - Энергосервисная компания 39 1
Мать и дитя - Клиника Эксперт - МЦ Эксперт 32 1
ОГК-2 - ОГК-6 - Красноярская ГРЭС-2 - Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Рязанская, Псковская, Новомичуринская, Новочеркасская, Сургутская, Череповецкая, Ставропольская, Киришская, Серовская ГРЭС, ГРЭС-24 57 1
Россети МРСК Волга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги - Чувашэнерго - Оренбургэнерго - ОрТГК, Оренбургская ТГК, Оренбургская теплогенерирующая компания - Оренбургские тепловые сети - Пензаэнерго - МЭС Волги 37 1
Россети МРСК Северо-Запада - Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада - Карелэнерго - Колэнерго - Вологдаэнерго - Новгородэнерго - Псковэнерго - Боровичские, Валдайские, Старорусские, Ильменские, Великоустюгские электрические 67 1
ГАУЗ СО ОДКБ - Областной перинатальный центр Свердловской области 2 1
Transparency International - Трансперенси Интернешнл-Р 16 1
Европейский медицинский центр - European Medical Center, EMC 57 1
Fresenius Medical Care - Фрезениус Медикал Кеа - Fresenius Kabi - Фрезениус Каби - Fresenius NephroCare 6 1
Новая поликлиника 3 1
Юнипро ПАО - Березовская ГРЭС 13 1
Boehringer Ingelheim - Берингер Ингельхайм 5 1
Amgen 25 1
Юков и партнеры Коллегия адвокатов 5 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
Почта России ПАО 2370 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 48
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 20
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 13
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 162 13
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 192 10
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 224 9
Минздравсоцразвития РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 63 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 5
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 5
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 89 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 4
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 4
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 111 4
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 4
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 106 3
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 3
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 3
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 3
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 100 3
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 2
Электронная Москва АО 30 2
Правительство Москвы - ДГИ Москва - Департамент городского имущества города Москвы - ЦУГИ ГУП - Центр управления городским имуществом 75 2
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 142 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Городские клинические больницы Департамента здравоохранения города Москвы - Московские поликлиники - Московский стандарт поликлиники 26 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 2
Совет при президенте Российской Федерации 205 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 2
ФМБА России - Национальный центр спортивной медицины ФГБУ НЦСМ ФМБА России 12 2
Мосгортранс ГУП 139 2
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 173 2
ФФОМС РФ - МГФОМС - Московский городской фонд ОМС - Московский городской фонд обязательного медицинского страхования - ЦАПК АИС ОМС - Автоматизированной информационной системы обязательного медицинского страхования города Москвы 43 1
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике - Тендерный комитет города Москвы 472 1
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 146 1
Генпрокуратура РФ - Прокуратура субъекта Российской Федерации 78 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 1
Государственный совет Финляндии - органы государственной власти 53 1
Правительство Астраханской области - Губернатор Астраханской области - органы государственной власти 48 1
Правительство Тульской области - органы государственной власти 96 1
Правительство Костромской области - Костромская областная дума - органы государственной власти 29 1
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 42
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 25
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 11
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 5
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Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 5
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 5
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 4
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 265 27
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 20
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 20
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 14
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 8
ЕМИАС Электронный рецепт 90 7
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 6
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса - Федеральный закон 382-ФЗ - О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса 77 5
Forward Telecom MVNO - Forward Telecom MVNE 6 4
IBM Watson - IBM Watson Research Center 166 4
Microsoft Windows 2000 8678 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 3
Linux OS 11533 3
Apple iPhone 6 4861 3
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 382 3
Электронный дневник - Цифровой дневник 176 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 51 2
Ростелеком - РТЛабс ЦАМИ - Центральный архив медицинских изображений 28 2
Сбер - Сбербанк ПРО100 - платежная система 90 2
InterSystems HealthShare 28 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 2
Google Android 15243 2
Apple iOS 8583 2
Microsoft Windows 16882 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 2
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 891 2
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 2
КриптоПро CSP СКЗИ 255 2
1С:Медицина 53 2
ФЭР - Федеральная электронная регистратура 46 2
Альфа-Мобайл 87 2
VK - Mail.ru Дети 10 2
VK - Mail.ru Здоровье 24 2
Правительство Москвы - Социальная карта москвича 103 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 1
Capita SIMS - Schools Information Management System - система управления информацией для учебных заведений 0 1
Volkswagen Polo 15 1
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 282 1
BMW X - серия кроссоверов 28 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 1
Переверзев Михаил 19 11
Лысенко Эдуард 317 10
Симаков Олег 113 9
Гайдуков Алексей 23 9
Захаров Павел 60 8
Дегтерева Мария 28 7
Ивакин Роман 57 7
Васильев Сергей 69 7
Лебедев Георгий 57 7
Серова Елена 320 6
Гильмутдинов Рустам 6 6
Гридасов Геннадий 7 6
Серебряков Виктор 56 5
Кадников Вячеслав 20 5
Фаррахов Айрат 6 5
Горбатько Александр 105 5
Бойко Елена 152 5
Ермолаев Артем 379 5
Юсупов Ренат 125 4
Тихонов Анатолий 19 4
Бакутеев Владимир 18 4
Островский Владимир 25 4
Дубинин Вадим 27 4
Сташков Никита 5 4
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