Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Макаров Владимир
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 52, упоминаний - 94
Макаров Владимир упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|iTeco - Ай-Теко 720 3
|Ланит ГК 1160 2
|Крок 1221 2
|LogiCall - ЛоджиКолл - контакт-центр 15 2
|Softkey - Софткей 114 1
|Cisco Systems 2054 1
|Atrinity - Атринити 21 1
|Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
|Промпоставка 5 1
|Microsoft Corporation 11143 1
|VK - Mail.ru Group 2485 1
|Сибур Диджитал - Сибур ИТ 37 1
|Microsoft Russia - Майкрософт Россия 254 1
|Yandex - Яндекс 4101 1
|Астерос - Asteros 531 1
|1С 3770 1
|ITG - INLINE Technologies Group 126 1
|БТЕ - BTE 6 1
|Maykor - Мэйкор 259 1
|GMCS 224 1
|AT Consulting - Группа ЭйТи 276 1
|IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 1
|Компьюлинк ГК - Compulink 214 1
|Selectel - Селектел 137 1
|Инфосистемы Джет 675 1
|Горбатько Александр 90 3
|Козлов Александр 54 2
|Островский Владимир 22 2
|Сафронов Роман 33 2
|Четвернин Алексей 651 2
|Клементьев Андрей 18 2
|Дегтерева Мария 25 2
|Контрабаев Артур 66 2
|Миронович Филипп 7 2
|Теличева Наталья 125 2
|Паперный Евгений 11 2
|Левашов Александр 88 2
|Белозеров Андрей 35 2
|Петухов Максим 8 2
|Поликарпов Александр 3 2
|Глушков Иван 9 2
|Али Максим 5 2
|Захаров Алексей 35 2
|Скворцова Вероника 51 2
|Фишер Андрей 54 2
|Шмид Александр 18 1
|Зяббарова Елена 2 1
|Кузьмин Виталий 2 1
|Поднебеско Артем 1 1
|Савочкин Кирилл 1 1
|Шилов Сергей 61 1
|Насыйбуллин Тимур 1 1
|Немерюк Алексей 2 1
|Шупенин Юрий 3 1
|Серебряков Виктор 42 1
|Зингерман Борис 35 1
|Виноградова Наталья 49 1
|Бойко Елена 151 1
|Шамонина Екатерина 1 1
|Кацоев Алексей 17 1
|Зырянов Илья 17 1
|Картавый Алексей 1 1
|Кирсанова Александра 2 1
|Лящ Михаил 33 1
|Ивакин Роман 49 1
|Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 29 1
|Первый МГМУ - Институт цифровой медицины 11 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767814, в очереди разбора - 671499.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767814, в очереди разбора - 671499.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru