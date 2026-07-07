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Макаров Владимир
СОБЫТИЯ
Публикаций - 78, упоминаний - 82
Макаров Владимир и организации, системы, технологии, персоны:
|Переверзев Михаил 19 11
|Лысенко Эдуард 317 10
|Симаков Олег 113 9
|Гайдуков Алексей 23 9
|Захаров Павел 60 8
|Дегтерева Мария 28 7
|Ивакин Роман 57 7
|Васильев Сергей 69 7
|Лебедев Георгий 57 7
|Серова Елена 320 6
|Гильмутдинов Рустам 6 6
|Гридасов Геннадий 7 6
|Серебряков Виктор 56 5
|Кадников Вячеслав 20 5
|Фаррахов Айрат 6 5
|Горбатько Александр 105 5
|Бойко Елена 152 5
|Ермолаев Артем 379 5
|Юсупов Ренат 125 4
|Тихонов Анатолий 19 4
|Бакутеев Владимир 18 4
|Островский Владимир 25 4
|Дубинин Вадим 27 4
|Сташков Никита 5 4
|Парканский Антон 4 4
|Зингерман Борис 39 4
|Антонов Александр 77 4
|Белозеров Андрей 36 4
|Вафин Адель 6 3
|Орлов Геннадий 16 3
|Контрабаев Артур 70 3
|Громов Иван 102 3
|Важнов Алексей 8 3
|Данилов Алексей 6 3
|Шевченко Григорий 18 3
|Столбов Андрей 22 3
|Мубаракшин Азат 7 3
|Бессольцев Михаил 11 3
|Зеленовская Анна 7 3
|Филиппов Евгений 14 3
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.