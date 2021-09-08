Макаров Владимир

В столице создан единый электронный справочник лабораторных исследований 1

Платформа для омниканальных коммуникаций LiveTex интегрирована с Facebook 1

Сбербанк внедрил чат LiveTex в мобильный банк для омниканального обслуживания корпоративных клиентов 1

Сбербанк внедрил чатовое решение LiveTex с перспективой омниканального развития 1

ДИТ Москвы обвиняют в многократном дублировании затрат на электронные дневники 1

В Москве появится лаборатория анализа больших данных в здравоохранении 1

Электронная медицинская карта готова к тиражированию в Москве 1

Пациентов московских поликлиник будут оповещать о готовности анализов по SMS 1

Ученым нужны современные ЛИС 1

ЕМИАС поможет ликвидировать очереди в московских поликлиниках уже в этом году 2