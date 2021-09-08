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Макаров Владимир


08.09.2021 Конференция «Импортозамещение 2021: технологии, кейсы, результаты» состоится 5 октября 1
17.09.2020 На рынке ИТ-услуг в России ожидается обвал 1
27.08.2020 Чиновники ДИТ Москвы зарабатывают за год до 19 млн руб., их жены — от 16 копеек до 34 миллионов 1
08.02.2019 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении 2019» пройдет 21 марта 1
21.05.2018 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении: развитие продолжается» 1
05.02.2018 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении: развитие продолжается» 1
08.06.2017 ДИТ Москвы поделился опытом создания «умного города» 3
18.01.2017 В столице создан единый электронный справочник лабораторных исследований 1
13.01.2017 Москва закупает на 2 млрд руб. компьютеры на ALT Linux и ROSA Linux 1
06.07.2016 Платформа для омниканальных коммуникаций LiveTex интегрирована с Facebook 1
28.06.2016 Владимир Макаров: В здравоохранении логика «что не запрещено законом - разрешено» не работает 14
01.03.2016 Сбербанк внедрил чат LiveTex в мобильный банк для омниканального обслуживания корпоративных клиентов 1
15.12.2015 LiveTex: Почему компании-лидеры выбирали чат в 2015 году 2
26.11.2015 Сбербанк внедрил чатовое решение LiveTex с перспективой омниканального развития 1
17.09.2015 «Атринити» переходит на круглосуточное дистанционное обслуживание корпоративных клиентов Сбербанка 1
31.08.2015 Сбербанк повысил скорость обслуживания клиентов с помощью «ЛоджиКолл» 1
28.08.2015 «ЛоджиКолл» продолжит обеспечивать поддержку корпоративных клиентов Сбербанка 1
24.07.2015 На ДИТ Москвы подали в прокуратуру из-за конфликта интересов в «Электронной Москве» 1
22.06.2015 ДИТ Москвы обвиняют в многократном дублировании затрат на электронные дневники 1
18.05.2015 Интервью замруководителя ДИТ Москвы В.Макарова: Задача ИТ в здравоохранении – сократить издержки 23
23.04.2015 В Москве появится лаборатория анализа больших данных в здравоохранении 1
14.04.2015 Конференция CNews «ИКТ в здравоохранении: успехи и препятствия» 1
03.04.2015 Конференция CNews «ИКТ в здравоохранении: успехи и препятствия» 1
05.02.2015 Электронная медицинская карта готова к тиражированию в Москве 1
26.12.2014 Все столичные поликлиники в 2015 г. перейдут на электронные рецепты 1
24.11.2014 Благодаря внедрению ЕМИАС 80% пациентов столичных поликлиник попадают на прием к врачу в назначенное время 1
17.10.2014 Конференция CNews «ИКТ в здравоохранении: успехи и препятствия» 1
17.07.2014 Пациентов московских поликлиник будут оповещать о готовности анализов по SMS 1
15.07.2013 Учет затрат и забота о пациентах: ищем корреляцию 1
05.07.2013 Ученым нужны современные ЛИС 1
15.06.2013 Информатизация здравоохранения: Terra Incognita 1
13.05.2013 Доходы руководителей ИТ-департамента Москвы сократились 1
13.05.2013 ИТ в медицине: первый шаг сделан. Что дальше? 2
19.04.2013 Конференция CNews: «ИКТ в здравоохранении: новые задачи» 1
25.03.2013 Московские власти раскроют программный интерфейс удаленной записи к врачу для популярных интернет-площадок 1
18.03.2013 В терминалах «Сбербанка» появилась услуга записи к врачам 1
14.03.2013 ЕМИАС поможет ликвидировать очереди в московских поликлиниках уже в этом году 2
25.02.2013 ДИТ Москвы: любые технические проблемы в ЕМИАС будут решаться в течение суток 1
05.02.2013 Москва перейдёт на электронное взаимодействие в здравоохранении в течение 3 лет 1
12.12.2012 ELDI предлагает готовый интернет-магазин ПО в аренду 1

Публикаций - 52, упоминаний - 94

Макаров Владимир упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

iTeco - Ай-Теко 720 3
Ланит ГК 1160 2
Крок 1221 2
LogiCall - ЛоджиКолл - контакт-центр 15 2
Softkey - Софткей 114 1
Cisco Systems 2054 1
Atrinity - Атринити 21 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
Промпоставка 5 1
Microsoft Corporation 11143 1
VK - Mail.ru Group 2485 1
Сибур Диджитал - Сибур ИТ 37 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 254 1
Yandex - Яндекс 4101 1
Астерос - Asteros 531 1
3770 1
ITG - INLINE Technologies Group 126 1
БТЕ - BTE 6 1
Maykor - Мэйкор 259 1
GMCS 224 1
AT Consulting - Группа ЭйТи 276 1
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 1
Компьюлинк ГК - Compulink 214 1
Selectel - Селектел 137 1
Инфосистемы Джет 675 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 7
Ренессанс Страхование 51 2
Максима Лигал - Maxima Legal 5 2
Открытая клиника - сеть медицинских центров 5 2
BMW 252 1
Фармстандарт АО 32 1
Инвитро - Invitro 35 1
Пепеляев Групп 25 1
Stada 15 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
АльфаСтрахование Медицина 5 1
Мать и дитя 16 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 16
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 12
Правительство Москвы - Департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ) 68 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 2
Центр Крови ФГБУЗ ФМБА России 56 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 2
Совет при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам - Совет по приоритетному направлению стратегии научно-технологического развития России 18 2
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 272 1
Правительство Москвы - Департамент торговли и услуг 4 1
ФНКЦСМ ФГБУ - Центр спортивной медицины ФМБА России 6 1
МДГКБ - ГБУЗ Морозовская ДГКБ ДЗМ - Морозовская детская городская клиническая больница Департамента здравоохранения Москвы 3 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 4
EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта 55 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2233 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5408 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1208 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 141 7
IBM Watson 105 3
Сбербанк Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 170 3
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 2
ФЭР - Федеральная электронная регистратура 21 2
VK - Mail.ru Дети 7 2
VK - Mail.ru Здоровье 17 2
Госуслуги - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 36 2
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса 60 1
Linux OS 4272 1
ТрастИнфо ЦОД 24 1
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 1
Apple iOS 5742 1
Google Android 10751 1
Volkswagen Polo 4 1
ДИЦ - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 27 1
Горбатько Александр 90 3
Козлов Александр 54 2
Островский Владимир 22 2
Сафронов Роман 33 2
Четвернин Алексей 651 2
Клементьев Андрей 18 2
Дегтерева Мария 25 2
Контрабаев Артур 66 2
Миронович Филипп 7 2
Теличева Наталья 125 2
Паперный Евгений 11 2
Левашов Александр 88 2
Белозеров Андрей 35 2
Петухов Максим 8 2
Поликарпов Александр 3 2
Глушков Иван 9 2
Али Максим 5 2
Захаров Алексей 35 2
Скворцова Вероника 51 2
Фишер Андрей 54 2
Шмид Александр 18 1
Зяббарова Елена 2 1
Кузьмин Виталий 2 1
Поднебеско Артем 1 1
Савочкин Кирилл 1 1
Шилов Сергей 61 1
Насыйбуллин Тимур 1 1
Немерюк Алексей 2 1
Шупенин Юрий 3 1
Серебряков Виктор 42 1
Зингерман Борис 35 1
Виноградова Наталья 49 1
Бойко Елена 151 1
Шамонина Екатерина 1 1
Кацоев Алексей 17 1
Зырянов Илья 17 1
Картавый Алексей 1 1
Кирсанова Александра 2 1
Лящ Михаил 33 1
Ивакин Роман 49 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 27
Россия - Российская федерация - РФ 57617 26
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1623 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 5
Россия - СФО - Ленинградская область 1128 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 3
Россия - Волгоградская область 400 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 2
Россия - Республика Мордовия 390 2
Россия - Кировск - Кировская область 305 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1115 2
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 636 1
Россия - Иркутская область 548 1
Германия - Федеративная Республика 3664 1
Европа 3781 1
Россия - Тюменская область 586 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1470 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Хелснет - Healthnet - Высокотехнологическая медицинская помощь 28 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2864 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2234 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3226 1
IDC - International Data Corporation 2728 1
CNews Analytics 1991 1
IDC Russia - IDC Россия 115 1
Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 29 1
Первый МГМУ - Институт цифровой медицины 11 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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