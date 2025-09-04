Платформа Forward MVNO обеспечила полную поддержку независимого арбитража в MNP для виртуальных операторов

Компания Forward, разработчик BSS/OSS-платформ для телекоммуникаций, финансового сектора и мультимедиа, объявила о расширении возможностей платформы Forward MVNO/MVNE. В ней внедрена полная поддержка функции независимого арбитража в рамках процедуры переноса мобильных номеров (MNP). Решение полностью соответствует требованиям регулятора и позволяет всем использующим его виртуальным операторам сотовой связи (включая «Т-Мобайл» и «Альфа-Мобайл») предлагать своим абонентам все преимущества упрощенной и прозрачной процедуры MNP.

Независимый арбитраж в рамках процедуры MNP начал функционировать с 1 сентября 2025 г. на основании постановления Правительства РФ, утверждающего порядок оказания услуги по переносу номера и порядок взаимодействия операторов связи с оператором базы данных перенесённых номеров национальным исследовательским центром «Телеком» (НИЦ «Телеком»). Это дополнительный механизм защиты прав абонентов, позволяющий урегулировать спорные ситуации между операторами при смене провайдера. Благодаря этому клиенты получают более прозрачный и справедливый процесс переноса номера, что напрямую способствует росту конкуренции на рынке и повышению качества услуг.

«Мы традиционно следуем за запросом наших клиентов и внедряем новые возможности в сжатые сроки. Поддержка арбитража при MNP стала логичным шагом в развитии нашей платформы Forward MVNO, которая сегодня обслуживает свыше 10 млн абонентов в разных регионах страны. В следующем году планируется следующий этап развития MNP — поддержка межрегионального переноса номера. Мы готовы своевременно внедрить эту функциональность, чтобы наши клиенты могли сосредоточиться на развитии бизнеса, а не на технических доработках», — отметил Владимир Макаров, директор проектного офиса ИТ-компании Forward.