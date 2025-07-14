В России на базе Forward MVNO запущен новый мобильный оператор

На базе технологической платформы Forward MVNO, разработанной отечественной ИТ-компанией Forward, начал работу новый мобильный оператор – «Альфа-Мобайл». Услуги связи доступны для подключения в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в Новосибирской, Челябинской и Самарской областях. К концу года планируется охватить большинство регионов страны. Об этом CNews сообщил представитель компании Forward.

Платформа Forward MVNO в новом операторе обеспечивает техническое взаимодействие с абонентами и тарификацию услуг. Оно охватывает бизнес-процессы подключения и обслуживания, взаимодействие с клиентами, а также конвергентные тарифы и онлайн тарификацию. Входящий в состав платформы продуктовый каталог позволяет гибко конфигурировать предложения и предоставлять абонентам индивидуальные условия.

«Проект по запуску «Альфа-Мобайл» был реализован за девять месяцев и стал 19 оператором, работающим на нашей платформе, — сказал Владимир Макаров, директор проектного офиса ИТ-компании Forward. — Ключевым аспектом стала глубокая интеграция Forward MVNO с ИТ-инфраструктурой банка. ИТ-ландшафт проекта включил в себя 12 модулей программного обеспечения Forward. Среди них Forward Sales Point, который ускоряет подключение абонентов и упрощает работу сотрудников в точках продаж, а также система Forward DSA, позволяющая отказаться от предварительной настройки SIM-карт: активация происходит только при фактическом использовании. Это снижает затраты на дистрибуцию, упрощает логистику и в итоге повышает качество сервиса для конечных клиентов».