Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 201516
ИКТ 15625
Организации 11845
Ведомства 1513
Ассоциации 1126
Технологии 3597
Системы 27080
Персоны 87996
География 3130
Статьи 1587
Пресса 1338
ИАА 760
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2856
Мероприятия 894

Юнипро ПАО Березовская ГРЭС

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


21.09.2026 МТС обновила сеть в поселке угольщиков на западе Красноярского края 1
30.10.2017 Naumen улучшил ИТ-обслуживание электростанций «Юнипро» 1
24.11.2015 Maykor-GMCS разработала мобильное приложение для ремонтного персонала «Э.ОН Россия» 1
31.07.2015 «Э.ОН Россия» обновила ECM-систему Directum с помощью «Танаис» 1
15.07.2014 Sоftline разработала концепцию использования облачных технологий для «Э.ОН Россия» 1
19.01.2011 СЭД Directum внедрена в ОГК-4 1
05.10.2006 "Дочка" РАО ЕЭС внедряет единую АСУП 2
29.05.2006 Стратегия развития ИТ в электроэнергетике. Опыт ОГК-2 1
24.05.2006 Олег Сундуков: Знание рынка – основное преимущество наших консультантов 1
13.04.2006 OXS: Наш тандем с Microsoft займет свою нишу в энергетике России 1
30.11.2005 Microsoft: решение для российских энергетиков 1
18.11.2005 Axapta в энергетике 5
22.08.2005 ДеЛайт 2000: Мы создали российский рынок проекционного оборудования 1
23.04.2004 OXS автоматизирует бизнес-процессы Березовской ГРЭС 1

Публикаций - 14, упоминаний - 19

Юнипро ПАО и организации, системы, технологии, персоны:

Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 321 6
Microsoft Corporation 25851 4
SAP SE 5626 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16024 3
Directum - Директум 1281 2
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard - Microsoft Business Development and Evangelism 309 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1619 1
Accenture plc 724 1
Softline - Софтлайн 3787 1
9679 1
Toshiba Corporation 2984 1
Hitachi - Хитачи 1503 1
Naumen - Наумен 761 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2693 1
МТ-Интеграция - GMCS 379 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1121 1
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Одиссей Консалтинг Групп - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 343 1
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 314 1
Seiko Epson Corporation 909 1
Maykor - GMCS 45 1
TANAiS IT Group - Танаис 32 1
JVC Kenwood 422 1
Делайт 2000 - DeLight 42 1
Sanyo Electric - Sanyo Electronic 360 1
Siemens Business Services - SBS - Siemens Business Services Osteuropa 49 1
Optoma 31 1
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия - ОГК-4 - Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Э.ОН Инжиниринг 70 8
Юнипро ПАО - Сургутская ГРЭС 2 8 7
Юнипро ПАО - Яйвинская ГРЭС 6 6
Юнипро ПАО - Шатурская ГРЭС 9 6
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 4
Юнипро ПАО - Смоленская ГРЭС - тепловая электростанция 4 4
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 2
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 202 2
Россети МРСК Северо-Запада - Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада - Карелэнерго - Колэнерго - Вологдаэнерго - Новгородэнерго - Псковэнерго - Боровичские, Валдайские, Старорусские, Ильменские, Великоустюгские электрические 67 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 627 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 531 1
Упаковочные системы - Тетра Пак - Tetra Pak 33 1
РЖД СЖД - Северная железная дорога - Ярославская железная дорога 18 1
Россети Тюмень - ЭСКО Тюменьэнерго - Энергосервисная компания 39 1
ОГК-2 - ОГК-6 - Красноярская ГРЭС-2 - Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Рязанская, Псковская, Новомичуринская, Новочеркасская, Сургутская, Череповецкая, Ставропольская, Киришская, Серовская ГРЭС, ГРЭС-24 57 1
Россети МРСК Волга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги - Чувашэнерго - Оренбургэнерго - ОрТГК, Оренбургская ТГК, Оренбургская теплогенерирующая компания - Оренбургские тепловые сети - Пензаэнерго - МЭС Волги 37 1
Инкомбанк 8 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3347 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1448 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2894 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1543 1
Федеральное казначейство России 1953 1
МВД РФ - ГИБДД Москвы - Госавтоинспекция Москвы 31 1
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 138 1
Администрация города Иваново 7 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36626 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54554 6
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 1148 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7911 5
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1080 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12310 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12981 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12395 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14084 2
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1410 2
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2194 2
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1180 2
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль - ДРОНД 2030 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7946 2
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1713 2
HRM - Расчет отпуска 921 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 1058 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13256 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18292 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8424 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3214 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15528 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1172 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28498 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26726 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3859 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17080 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7297 1
Вертикальная интеграция - Вертикальная концентрация - Vertical Integration 54 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2748 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26221 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1459 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Управление заявками - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1232 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13125 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24649 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3595 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1684 1
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6630 1
ITIL - IT Infrastructure Library - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 448 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7571 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 952 7
Microsoft Dynamics 1198 4
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 583 2
Directum СЭД - ECM-система 310 2
Optima EnergoPack 3 2
Microsoft Windows 16980 1
Microsoft Outlook 1507 1
Naumen SD - Naumen Service Desk - NauRP - NauServiceDesk 201 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 261 1
МТ-Интеграция - GMCS VerEx - Джи-Эм-Си-Эс Верэкс - Платформа ВерЭкс 14 1
МегаФон Наши люди 50 1
SAP for Utilities - SAP IS-U - SAP Industry-Specific Solution for the Utilities Industry - SAP Cloud for Utilities 13 1
Демин Владимир 25 2
Воронин Евгений 16 2
Петров Михаил 139 1
Алифанов Кирилл 87 1
Макаров Владимир 78 1
Малехин Сергей 2 1
Пимоненко Борис 7 1
Сундуков Олег 8 1
Сокольская Людмила 10 1
Киселёв Павел 6 1
Агринский Николай 9 1
Побединская Татьяна 3 1
Ровных Евгений 3 1
Белый Василий 1 1
Шутов Аркадий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 167809 10
Россия - ЦФО - Смоленская область 562 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47942 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55009 1
Казахстан - Республика 6092 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1253 1
Беларусь - Белоруссия 6336 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3155 1
Германия - Федеративная Республика 13286 1
Франция - Французская Республика 8195 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14844 1
Украина 7947 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 1104 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 843 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1120 1
Россия - Крайний Север 357 1
Россия - СЗФО - Псковская область 702 1
Россия - УФО - ЯНАО - Надым - Надымский район - Ямбург 23 1
Гидроэнергетика - Hydropower - ГРЭС - гидроэлектростанции - гидроэнергетическая технология - hydroelectric power plants 61 6
Энергетика - Energy - Energetically 5937 5
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4728 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18321 4
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2119 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7912 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6660 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53922 3
Торговля оптовая - Wholesale trade 1340 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8553 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2509 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58254 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16273 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3065 2
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1519 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3528 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2359 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6664 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3993 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12406 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1502 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3153 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2148 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21923 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27554 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3079 1
MAU - Monthly Active Users - Ежемесячные активные пользователи 295 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6221 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3614 1
Английский язык 7065 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 767 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3897 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8945 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34144 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6612 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2942 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2580 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3329 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 732 1
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 809 1
МГСУ НИУ - МИСИМГСУ - Московский государственный строительный университет 51 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1473537, в очереди разбора - 724509.
Создано именных указателей - 201516.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Ловушки гарантии: самые нелепые причины отказа в ремонте гаджетов

Обзор автоматической кофемашины Jindodo JDD-5750: универсальный формат для дома

5 мощных биноклей для охоты и наблюдений: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще