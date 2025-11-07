Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 185389
ИКТ 14391
Организации 11167
Ведомства 1492
Ассоциации 1067
Технологии 3526
Системы 26365
Персоны 79786
География 2981
Статьи 1568
Пресса 1257
ИАА 738
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2733
Мероприятия 875

Семейный доктор Альфа-Центр Здоровья

Семейный доктор - Альфа-Центр Здоровья

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


07.11.2025 Хакеры дважды парализовали работу крупного российского производителя роботов 1
27.12.2021 Сеть клиник «Семейный доктор» внедрила систему термометрии с ИИ 1
20.04.2020 «Яндекс» сделал тестирование на коронавирус бесплатным для всех возрастов 1
14.08.2019 «Ростелеком» запустил цифровой сервис «Ростелеком.Здоровье» 1
05.02.2018 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении: развитие продолжается» 1
27.05.2014 Бывший топ-менеджер Microsoft стал директором по маркетингу Infratel 1
26.06.2007 В «Семейном докторе» внедрят Directum 1
05.09.2006 Здоровая Россия: ИТ на службе врача 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Семейный доктор и организации, системы, технологии, персоны:

Acumatica - Акуматика 23 1
Специальные технологии 68 1
Информзащита НАЦ - Национальный аттестационный центр 51 1
Ricoh Pentax 218 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра Облако - Rusonyx - Infobox - Национальные коммуникации 56 1
Сбер - СТК - Специальные технологии контроля 10 1
MightyCall - Майтиколл - Infratel - Infra TeleSystems 39 1
БизнесИнформТехнологии 9 1
ДНК-технология 3 1
Генериум 14 1
Medcore - Медкор - М-Софт Медикал Имаджинг 8 1
Ростелеком - РТК-Платформа здоровья 3 1
Ростелеком 10257 1
Yandex - Яндекс 8328 1
ММТ - Мобильные Медицинские Технологии - Онлайн Доктор 62 1
Microsoft Corporation 25194 1
Oracle Corporation 6851 1
Acronis - Акронис 459 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 515 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 522 1
GoDaddy - Регистратор доменных имен 58 1
InterSystems - ИнтерСистемз 134 1
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 258 1
HP Inc. - HP Inc. Russia - ЭйчПи Инк - Хьюлетт Паккард Россия 144 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 248 1
Минздрав РФ - НМИЦ имени В.А. Алмазова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова 38 1
Открытая клиника - сеть медицинских центров 9 1
Татфондбанк АИКБ 81 1
Он Клиник ММЦ - Международный медицинский центр 11 1
LabQuest - ЛабКвест - Медицинская лаборатория 10 1
Ситилаб - Citilab - Сеть клинических лабораторий 4 1
Подарок ангелу 3 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1609 1
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 202 1
ЦУМ ТД - Центральный универсальный магазин Торговый дом 74 1
Runa Capital 158 1
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 84 1
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 86 1
Stada 26 1
Максима Лигал - Maxima Legal 9 1
Ингосстрах СПАО - Будь Здоров - Клиника ЛМС 42 1
Genotek - Генотек 18 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1444 2
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 185 1
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 156 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 255 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1984 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12733 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 160 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 99 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2694 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6238 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4752 1
ЦСП ФГБУ - Центр Сертификации Поставщиков 14 1
Совет при президенте Российской Федерации 199 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - Поликлиники ФГБУ - Клинические больницы ФГБУ - Медицинский центр 12 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1717 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56519 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72258 3
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1301 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5652 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13529 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25868 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22812 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3979 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1141 1
Системы управления совещаниями и заседаниями - Meeting management systems 185 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2351 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25457 1
Электронная очередь - Электронная запись - Электронная регистратура 235 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12136 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13249 1
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 452 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8805 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12896 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7214 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7497 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16987 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1808 1
Яндекс Помощь рядом 34 1
ЕМИАС Электронный рецепт 90 1
VK - Mail.ru Дети 10 1
VK - Mail.ru Здоровье 24 1
IBM Watson - IBM Watson Research Center 165 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 575 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1475 1
ФЭР - Федеральная электронная регистратура 44 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs Thermo 6 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 47 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5764 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 455 1
Коротков Андрей 85 1
Графова Юлия 1 1
Дмитриев Кирилл 115 1
Худавердян Тигран 91 1
Роднова Анна 11 1
Егорова Валентина 1 1
Белоусов Сергей 247 1
Фишер Андрей 74 1
Скворцова Вероника 69 1
Макаров Владимир 76 1
Захаров Алексей 47 1
Паперный Евгений 11 1
Али Максим 11 1
Когай Евгений 12 1
Романов Илья 33 1
Усманов Артур 25 1
Глушков Иван 9 1
Поликарпов Александр 7 1
Петухов Максим 13 1
Курапеев Дмитрий 7 1
Савочкин Кирилл 1 1
Миронович Филипп 11 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45432 5
Россия - РФ - Российская федерация 155449 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14451 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18442 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8043 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 711 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3164 1
Ближний Восток 3023 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3375 1
Россия - УФО - Тюменская область 1243 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3037 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1370 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1172 1
Россия - ПФО - Пензенская область 620 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1555 1
Россия - ДФО - Чукотка - Анадырь и Анадырский район 75 1
Африка - Африканский регион 3558 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10632 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9555 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54618 4
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1960 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31558 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4219 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3753 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25769 2
Мертвые души 42 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10460 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50924 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 8018 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6332 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8484 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1801 1
Здравоохранение - Старость - Старение человека - Геронтология - Долголетие - Гериатрия - Age Tech - цифровизация и увеличение продолжительности жизни 461 1
Национальный проект 365 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1283 1
Здравоохранение - Превентивная медицина - Антивозрастная медицина - Preventage medicine - Антиэйдж-медицина - Antiage medicine - Биохакинг - Biohacking 29 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11658 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Хелснет - Healthnet - Высокотехнологическая медицинская помощь 40 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1669 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20190 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5467 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3745 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4729 1
Федеральный закон 242-ФЗ - О телемедицине 109 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 786 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1144 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 492 1
MedTech - ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности - больничный лист 367 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8341 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 1
СПб НИИ СП им. И.И. Джанелидзе - Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи имени И.И. Джанелидзе 2 1
Минздрав РФ - ФГБУ НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина - Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Е. Н. Мешалкина 11 1
Минздрав РФ - СПбГПМУ ФГБОУ ВО - Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет 4 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2127 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1398237, в очереди разбора - 732267.
Создано именных указателей - 185389.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие умные очистители воздуха в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI FreeBuds 7i: качественный звук и отличное шумоподавление

Обзор Dreame L50 Ultra: моющий робот-пылесос нового уровня

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/