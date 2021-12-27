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Сеть клиник «Семейный доктор» внедрила систему термометрии с ИИ

Сеть клиник «Семейный доктор» внедрила комплексы термометрии компании VisionLabs, которые помогут обеспечить эпидемиологический контроль. Решение автоматически определяет людей с повышенной температурой в режиме реального времени.

«Семейный доктор» – московская сеть клиник, которую ежедневно посещают около 7 тыс. человек. Чтобы обеспечить все необходимые профилактические меры в условиях пандемии и свести к минимуму возможность распространения вирусных заболеваний, во флагманском медицинском учреждении сети был установлен комплекс бесконтактной термометрии VisionLabs Thermo.

Сотрудникам регистратуры больше не нужно измерять температуру посетителей вручную – VisionLabs Thermo позволяет автоматически определить температуру до 40 человек в кадре. Погрешность измерений не превышает 0,2 C°.

В системе также есть возможность задать температурный порог, который будет считаться нормой. При обнаружении человека с повышенной температурой система подаст оповещение и при необходимости отправит уведомление ответственным. Помимо этого, на экранах сотрудников все измерения отражаются в реальном времени, а графический интерфейс VisionLabs Thermo также позволяет осуществлять поиск по событиям и архивным данным.

«Автоматизированная термометрия, на мой взгляд, — это удобное и своевременное решение. Можно быстро определить людей с первыми признаками возможного заболевания и обеспечить должный уровень безопасности во время нахождения в медицинском учреждении без участия человека, проводящего измерение. Решение особенно подходит для учреждений высокой посещаемости, что актуально для клиник нашей сети. Кроме того, при больших возможностях такая термометрия очень проста в использовании», – сказала Юлия Графова, генеральный директор сети клиник «Семейный доктор».

Внедрение бесконтактной термометрии осуществила компания «Специальные технологии контроля». Благодаря грамотно проведенным работам решение легко развивать и масштабировать. При необходимости комплекс эпидемиологического контроля можно интегрировать с существующей системой контроля доступа для автоматической блокировки пропуска посетителей с повышенной температурой.

«По моему опыту, многие компании стараются автоматизировать протекающие внутри рутинные процессы. Технологии, которые сейчас существуют на рынке, обладают расширенным функционалом действия и позволяют усовершенствовать результат выполнение ежедневных задач. Более того: они высвобождают численные ресурсы сотрудников для решения более разнообразного арсенала вопросов», – отметил Андрей Коротков, заместитель генерального директора по развитию СТК.

Антиковидные решения VisionLabs Thermo уже используются на более чем ста социально важных объектах, таких как школы, университеты, больницы, медицинские центры, по всей России – от Калининграда до Анадыря.

«Цифровизация медицинских учреждений – отдельное и очень важное для нас направление. Мы рады, что технологии VisionLabs помогают сделать посещение медицинских центров удобнее и безопаснее. Помимо бесконтактной термометрии наша команда активно развивает решения по умной навигации, электронной регистратуре и дистанционному обслуживания с использованием компьютерного зрения. Это позволяет обеспечить бесшовный опыт для клиентов, а также снизить нагрузку на персонал клиник и сократить количество очередей», – сказал Илья Романов, коммерческий директор VisionLabs.

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