Сбер - СТК - Специальные технологии контроля

СТК («Специальные технологии контроля» входит в Группу Сбера) — оператор реестра низкоуглеродной энергии, многопрофильная российская компания, поставщик ассортимента продуктов и услуг в области безопасности. Организация также осуществляет разработку и производство собственной линейки продукции в области безопасности, робототехники и специального банковского оборудования.