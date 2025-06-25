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Сбер СТК Специальные технологии контроля
СТК («Специальные технологии контроля» входит в Группу Сбера) — оператор реестра низкоуглеродной энергии, многопрофильная российская компания, поставщик ассортимента продуктов и услуг в области безопасности. Организация также осуществляет разработку и производство собственной линейки продукции в области безопасности, робототехники и специального банковского оборудования.
УПОМИНАНИЯ
Сбер и организации, системы, технологии, персоны:
|Романов Илья 32 2
|Кузнецов Станислав 138 1
|Петров Александр 17 1
|Коротков Андрей 85 1
|Дырмовский Дмитрий 140 1
|Степанов Алексей 11 1
|Поволоцкий Владислав 16 1
|Рубин Дмитрий 52 1
|Воробьёв Алексей 8 1
|Лоевская Анна 56 1
|Графова Юлия 1 1
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