Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 177565
ИКТ 13802
Организации 10731
Ведомства 1470
Ассоциации 1003
Технологии 3468
Системы 25818
Персоны 76283
География 2876
Статьи 1530
Пресса 1224
ИАА 703
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2652
Мероприятия 856

Сбер СТК Специальные технологии контроля

Сбер - СТК - Специальные технологии контроля

СТК («Специальные технологии контроля» входит в Группу Сбера) — оператор реестра низкоуглеродной энергии, многопрофильная российская компания, поставщик ассортимента продуктов и услуг в области безопасности. Организация также осуществляет разработку и производство собственной линейки продукции в области безопасности, робототехники и специального банковского оборудования

УПОМИНАНИЯ


25.06.2025 Спрос крупного бизнеса на тестирование на проникновение вырос на 55% за первые 5 месяцев года 1
01.11.2023 «Сбербизнес ID» поможет предприятиям в низкоуглеродном переходе 1
20.09.2023 Интегратор систем безопасности СТК автоматизировал поддержку клиентов на базе Naumen Service Desk 1
18.09.2023 Представлен медицинский предрейсовый комплекс 1
14.06.2023 «Сбер» роботизирует фармацевтический склад для компании JNB 1
12.07.2022 «Специальные технологии контроля» и группа ЦРТ представили робота-часового 2
27.12.2021 Сеть клиник «Семейный доктор» внедрила систему термометрии с ИИ 1
22.12.2021 Компания ДКС повысила безопасность производства с помощью технологий VisionLabs 2
17.02.2021 Модернизированный дезбот «Сбера» сможет лучше бороться со штаммами коронавируса 1

Публикаций - 9, упоминаний - 11

Сбер и организации, системы, технологии, персоны:

Специальные технологии 65 5
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 468 2
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 235 2
ДКС - Диэлектрические Кабельные системы 26 1
Naumen - Наумен 655 1
Crosstech - Cross Technologies - Кросс Технолоджис 64 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7717 4
Семейный доктор 7 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Сбер - Сбербанк Цифровой корпоративный банк 91 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 193 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Росэксимбанк - Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк 12 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 384 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4998 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2035 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4464 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - ЭКСАР - Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций 13 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1692 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5561 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15364 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53562 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32181 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5798 2
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2552 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5408 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8943 2
Машинное зрение - Видеоаналитика - VCA - Video Content Analysis - IVS - Intelligent Video Surveillance - IVA - Intelligent Video Analytics - Видеораспознавание 283 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3443 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24997 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13084 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7861 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3562 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1327 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5572 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12460 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1632 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12970 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4753 1
Оповещение и уведомление - Notification 4946 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6109 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7148 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5053 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28355 1
Self-Service portal - Web Self-Service - Веб-портал самообслуживания 362 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13923 1
Cleantech - Greentech - Чистые технологии - экологически чистые технологии - Industry Ecology - Промышленная экология - Zero waste philosophy - Биоэкономика - Зелёная экономика - Зелёные технологии - Безотходное производство 324 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12409 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2498 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68835 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29374 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12641 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3039 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1167 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7081 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2428 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21083 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3365 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1469 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - Luna Platform - Платформа компьютерного зрения LUNA 98 1
Сбер - SberShuttle - решение для роботизации складов 3 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs Luna ACE 7 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs Luna POS 8 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs Thermo 6 1
ЦРТ Визирь 28 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs Luna Cars 12 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 351 1
Naumen SD - Naumen Service Desk - NauRP - NauServiceDesk 173 1
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 334 1
Сбер - Реестр низкоуглеродной энергии 1 1
Сбер - СберБизнес - SberBusinessPayments 2 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4751 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Мой экспорт - Цифровая платформа 14 1
Романов Илья 32 2
Кузнецов Станислав 138 1
Петров Александр 17 1
Коротков Андрей 85 1
Дырмовский Дмитрий 140 1
Степанов Алексей 11 1
Поволоцкий Владислав 16 1
Рубин Дмитрий 52 1
Воробьёв Алексей 8 1
Лоевская Анна 56 1
Графова Юлия 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 150117 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13421 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44411 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52685 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14284 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1514 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17557 1
Индия - Bharat 5561 1
Россия - ДФО - Чукотка - Анадырь и Анадырский район 71 1
Европа Восточная 3110 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17951 1
Ближний Восток 2990 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1381 1
Эквадор - Республика 117 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49512 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3712 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19383 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30442 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10248 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9155 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 984 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5117 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6102 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2553 1
Фулфилмент - Fulfillment - комплекс операций с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки 155 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 951 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1278 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4263 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2525 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7451 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Спиртные напитки - Ликеро-водочные изделия - Alcoholic beverages - Alcohol 346 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8267 1
Паспорт - Паспортные данные 2609 1
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 854 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6398 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2827 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 604 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1367710, в очереди разбора - 750411.
Создано именных указателей - 177565.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона IQOO Neo 10: сбалансированное сочетание мощности и функциональности

Когда розеток мало: лучшие универсальные зарядные устройства для нескольких гаджетов

За какие функции и возможности кондиционера стоит платить в 2025 году

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: почему ядро атома не круглое

Найдены окаменелые зубы крокодила, похожего на собаку — его рост выше 6 метров

Астрономы озадачены существованием галактики без темной материи — это считалось невозможным
Показать еще