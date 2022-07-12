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«Специальные технологии контроля» и группа ЦРТ представили робота-часового

Группа ЦРТ и «Специальные технологии контроля» представили робота-часового. Технологически решение полностью готово, старт продаж намечен на 2023 г.

«Часовой» — информационно-аналитическая платформа, предназначенная для обеспечения безопасности на различных объектах — в школах, банках, МФЦ и других.

Продукт создан специалистами компании «Специальные технологии контроля» при поддержке технологического партнера — группы ЦРТ.

В роботизированном комплексе «Часовой» используется сразу несколько решений группы ЦРТ: технологии компьютерного зрения и слуха, видео- и аудиоаналитика. Они позволяют роботу «видеть» и «слышать» — идентифицировать лица, помогая, например, в поиске пропавших, распознавать потенциально опасные ситуации по положению тела (например, лежащий человек), анализировать звуковую среду: реагировать на звуки разбитого стекла, хлопков, криков или просьбе о помощи. Определив подобные подозрительные события, «Часовой» оповещает о них центр мониторинга. Дополнительно можно настроить включение сирены и отправку запроса в профильные службы. Такой подход позволяет снизить риск возникновения социальных угроз и обеспечить безопасность пребывания на объекте.

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Защита данных

Технологии и продукты группы ЦРТ используются на крупных инфраструктурных объектах по всей стране: система видеоидентификации «Визирь» от ЦРТ работает на 120 объектах транспорта, более 20 объектах спорта, применяется в кампусных проектах, более 10 городов России используют систему для реализации концепции Safe&Smart city. Теперь технологии ЦРТ доступны и в интеллектуальной платформе «Часовой».

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