«Индид» помогла ИТ-интегратору СТК повысить безопасность привилегированного доступа

Компания «Индид», российский разработчик комплекса решений в области защиты айдентити, внедрила Indeed Privileged Access Manager (Indeed PAM) в компании «Специальные технологии контроля» (СТК). Продукт, предназначенный для управления привилегированным доступом, обеспечил безопасное централизованное управление учетными записями пользователей с расширенными правами доступа к критически важным информационным ресурсам.

«Специальные технологии контроля» — российская компания-интегратор, которая поставляет решения и оказывает услуги в области комплексных систем безопасности. Чтобы повысить киберустойчивость собственной инфраструктуры к актуальным угрозам, связанным с компрометацией учетных данных, СТК усилила защиту привилегированного доступа, внедрив Indeed Privileged Access Manager (Indeed PAM).

С помощью Indeed PAM компания снизила риск незаконного доступа к наиболее важным системам со стороны неавторизованных пользователей и злоумышленников, а также оптимизировала работу ИТ-специалистов благодаря гибким и удобным инструментам, автоматизирующим процессы администрирования.

Продукт Indeed Privileged Access Manager позволяет специалистам службы информационной безопасности СТК централизованно управлять действиями пользователей с расширенными правами и строго контролировать локальный и удаленный доступ сотрудников и подрядчиков к корпоративным ресурсам. В частности, все действия пользователей в рамках привилегированных сессий фиксируются в журнале событий. В дальнейшем можно анализировать полученные данные и выявлять потенциальные угрозы. Кроме того, для дополнительной защиты доступа к инфраструктуре реализован механизм двухфакторной аутентификации, который повышает безопасность при подключениях к информационным системам.

Компания «Индид» осуществляла проект по внедрению Indeed PAM совместно с технологическим партнером — системным интегратором IT Task.

«Обеспечивать высокий уровень защиты данных — одна из приоритетных задач для компании СТК. Мы уделяем значительное внимание информационной безопасности и контролю доступа к ИТ-системам. С помощью Indeed PAM мы не только защищаем привилегированный доступ, но и централизованно управляем учетными записями и правами пользователей, работающих с критичными элементами инфраструктуры. Мы рады успешному сотрудничеству с компанией „Индид“ и уверены, что оно позволит нам усилить защиту инфраструктуры в условиях роста киберугроз», — отметил Владимир Колотушкин, директор по информационной безопасности компании «Специальные технологии контроля».

«Многие ИТ-компании управляют критически важными сервисами или инфраструктурой, поэтому внимание злоумышленников к таким организациям неуклонно растет. Если кто-нибудь получит несанкционированный доступ к их ИТ-системам, то последствия могут быть весьма неблагоприятными как для бизнеса, так и для клиентов. Ключевая особенность Indeed PAM — возможность строго контролировать поведение пользователей в системах и управлять их действиями. Это обеспечивает надежную защиту от потенциальных киберугроз. С помощью Indeed PAM специалисты компании СТК теперь получают исчерпывающую информацию о действиях привилегированных пользователей, а также о факторах, способных привести к инцидентам. Это позволяет минимизировать риски, связанные с несанкционированным использованием учетных записей и доступом к важным информационным системам», — отметила Татьяна Титарова, ведущий менеджер по работе с ключевыми заказчиками компании «Индид».