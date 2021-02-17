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Модернизированный дезбот «Сбера» сможет лучше бороться со штаммами коронавируса

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

«Специальные технологии контроля», дочернее предприятие «Сбера» ведет работы по модернизации робота дезинфектора, разработанного Лабораторией робототехники. Новая версия дезбота получит существенные улучшения, касающиеся алгоритма работы, элементной базы и материалов. Также изменения коснутся качества и скорости дезинфекционной обработки.

Робот-дезинфектор уже работает в офисах компании, начались поставки партнерам в регионы. Кроме того, он представлен на международном рынке, где участвует в одном из соответствующих тендеров.

Робот-дезинфектор — автономное коллаборативное устройство, которое не только самостоятельно строит маршрут и передвигается внутри помещений, но и проводит дезинфекцию в автоматическом режиме. С помощью ультрафиолетовых ламп робот очищает воздух и поверхности от болезнетворных микроорганизмов за считанные минуты. Это позволяет сделать процесс дезинфекции помещений более быстрым и качественным.

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Одно из главных преимуществ робота — его универсальность и возможность гибкой настройки: в случае необходимости его можно легко перестроить на другой сценарий, либо изменить отдельные параметры.

Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка, отметил: «Новая версия нашего робота-дезинфектора – это не просто косметические улучшения, мы совершенствуем дезбота, понимая, что это необходимость, вызванная ситуацией в мире. Наш робот уже способен уничтожать коронавирус, а его модернизация позволит делать это надежнее и быстрее. Более того, мы намерены в течение текущего года создать совершенно нового робота, который будет оснащен суперсовременным оборудованием, обладающим очень высокими характеристиками. Могу с уверенностью сказать, что наша новая разработка не будет иметь аналогов на рынке».

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