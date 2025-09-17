Разделы

Ростелеком РТК-Платформа здоровья


ООО «РТК-Платформа здоровья» — разработчик корпоративной платформы «Здоровье» для
корпоративной и промышленной медицины, входит в группу компаний «Ростелеком». Платформа
анализирует риски заболеваний (общих и профессиональных), помогает формировать комплексы
оздоровительных мероприятий и проводит оценку эффективности корпоративных программ.

УПОМИНАНИЯ


17.09.2025 «Ростелеком» и «К-Скай» займутся развитием цифровых решений для корпоративной медицины 2
14.08.2019 «Ростелеком» запустил цифровой сервис «Ростелеком.Здоровье» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 3

