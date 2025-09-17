Разделы

«Ростелеком» и «К-Скай» займутся развитием цифровых решений для корпоративной медицины

«РТК-Платформа здоровья» (разработчик корпоративной платформы «Здоровье», входит в группу «Ростелеком») и компания «К-Скай» (разработчик платформы прогнозной аналитики Webiomed) заключили соглашение о совместном внедрении и продвижении цифровых сервисов для корпоративной и промышленной медицины. Это позволит повысить качество медицинской помощи для сотрудников и оптимизировать бизнес-процессы компаний. Об этом CNews сообщили представители Webiomed.

В рамках сотрудничества стороны сосредоточатся на развитии и продвижении сервисов на базе технологий искусственного интеллекта (ИИ) для решения ключевых задач: от ранней диагностики и профилактики заболеваний до формирования персонализированных планов по сохранению здоровья работников. Ключевым аспектом станет интеграция сервисов прогнозной аналитики Webiomed в корпоративную платформу «Здоровье», нацеленную на осознанное управление здоровьем сотрудника. Такой подход обеспечит комплексный анализ медицинских данных и условий труда, что ускорит выявление заболеваний и усилит охрану здоровья персонала.

Кроме того, компании намерены расширить ассортимент услуг для бизнеса, формируя комплексный подход к корпоративному здравоохранению в России, оберегая один из ключевых национальных активов — здоровье работающего населения.

Артем Сычев, «РТ-Информационная безопасность»: Через пару лет стоимость услуг информационной безопасности снизится благодаря автоматизации и широкому внедрению ИИ

Безопасность

Александр Корсак, первый заместитель генерального директора ООО «РТК-Платформа здоровья»: «Объединение современных отечественных ИТ‑сервисов позволит создать комплексное инновационное решение для корпоративного здравоохранения, не имеющего аналогов в России. Благодаря интеграции с платформой Webiomed мы сможем предложить рынку принципиально новый уровень заботы о сотрудниках на основе ИИ и прогнозной аналитики. Таким образом мы повысим качество медицинской помощи для работников и усилим компетенции “Ростелекома” в сфере цифровизации здравоохранения».

Александр Гусев, директор по развитию Webiomed: «Внедрение цифровых технологий в корпоративную медицину меняет сам подход к охране здоровья работников. Стратегическое партнерство с “РТК-Платформа здоровья” позволит нам не только существенно усилить продвижение компании в корпоративном сегменте рынка искусственного интеллекта, но и создать уникальное для страны комплексное решение по сохранению жизни и здоровья работников на качественно ином уровне».

Другие материалы рубрики

