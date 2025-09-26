Разделы

Цифровизация
|

«Ростелеком» и «К-Скай» займутся развитием цифровых решений для корпоративной медицины

«РТК-Платформа здоровья» (разработчик корпоративной платформы «Здоровье», входит в группу «Ростелеком») и компания «К-Скай» (разработчик платформы прогнозной аналитики Webiomed) заключили соглашение о совместном внедрении и продвижении цифровых сервисов для корпоративной и промышленной медицины. Это позволит повысить качество медицинской помощи для сотрудников и оптимизировать бизнес-процессы компаний. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

В рамках сотрудничества стороны сосредоточатся на развитии и продвижении сервисов на базе технологий искусственного интеллекта (ИИ) для решения ключевых задач: от ранней диагностики и профилактики заболеваний до формирования персонализированных планов по сохранению здоровья работников. Ключевым аспектом станет интеграция сервисов прогнозной аналитики Webiomed в корпоративную платформу «Здоровье», нацеленную на осознанное управление здоровьем сотрудника. Такой подход обеспечит комплексный анализ медицинских данных и условий труда, что ускорит выявление заболеваний и усилит охрану здоровья персонала.

Кроме того, компании намерены расширить ассортимент услуг для бизнеса, формируя комплексный подход к корпоративному здравоохранению в России, оберегая один из ключевых национальных активов — здоровье работающего населения.

Что мешает операторам связи быстро внедрять новые тарифы для абонентов
Телеком

Александр Корсак, первый заместитель генерального директора ООО «РТК-Платформа здоровья»: «Объединение современных отечественных ИТ‑сервисов позволит создать комплексное инновационное решение для корпоративного здравоохранения, не имеющего аналогов в России. Благодаря интеграции с платформой Webiomed мы сможем предложить рынку принципиально новый уровень заботы о сотрудниках на основе ИИ и прогнозной аналитики. Таким образом мы повысим качество медицинской помощи для работников и усилим компетенции “Ростелекома” в сфере цифровизации здравоохранения».

Александр Гусев, директор по развитию Webiomed: «Внедрение цифровых технологий в корпоративную медицину меняет сам подход к охране здоровья работников. Стратегическое партнерство с “РТК-Платформа здоровья” позволит нам не только существенно усилить продвижение компании в корпоративном сегменте рынка искусственного интеллекта, но и создать уникальное для страны комплексное решение по сохранению жизни и здоровья работников на качественно ином уровне».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как ритейлу сократить потери от краж на 30% и окупить расходы за год

Российский популяризатор биометрии получил долю в поставщике биометрических устройств для метро, «Микрона» и мест заключения

Мифы и реальность low-code: эти системы умеют намного больше, чем принято считать

Хакеры взломали оборудование Cisco и проникли в ИТ-инфраструктуру властей США

Обзор: Кадровый электронный документооборот 2025

Производитель iPhone 17выжал все соки из китайских рабочих. Им задерживали зарплату и заставляли работать по ночам

Конференции

Роботизация бизнес-процессов 2025

KVM и IP-KVM технологии для организации рабочих мест и мультимедийных пространств

Практика импортозамещения 2025
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора Dreame Mega QLED 4K TV Q100: флагман на всю стену

Цифровые камеры среднего формата как альтернатива смартфону: лучшие модели

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще