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Симаков Олег


27.11.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «Импортозамещение 2020: результаты и прогнозы» состоится 3 декабря 1
17.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
10.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
07.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
01.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
24.08.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
19.08.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
12.08.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
05.08.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
28.07.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
16.07.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
09.07.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
18.03.2020 Когда поликлиники станут «умными» 2
27.02.2020 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении: цифровая медицина становится реальностью» состоится 5 марта. Регистрация 1
27.02.2019 Конференция CNews «Импортозамещение 2019» состоится 12 марта 1
21.02.2019 ФБ МСЭ Минтруда и IBS Interlab протестировали гиперконвергентный комплекс «Скала-Р» 1
20.02.2019 Конференция CNews «Импортозамещение 2019» состоится 12 марта 1
15.02.2019 Конференция CNews «Импортозамещение 2019» состоится 12 марта 1
11.02.2019 Конференция CNews «Импортозамещение 2019» состоится 12 марта 1
29.01.2019 Конференция CNews «Импортозамещение 2019» состоится 12 марта 1
07.12.2018 На смену ЕГИСЗ придет Единый цифровой контур здравоохранения 3
21.11.2018 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении: итоги 2018 года» пройдет 27 ноября 2018 года 1
12.11.2018 ИТ-директор Минздрава Елена Бойко, представители Минтруда, ФСС на конференции CNews «ИТ в здравоохранении: итоги 2018 года» 1
29.10.2018 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении: итоги 2018 года» 1
08.10.2018 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении: итоги 2018 года» 1
23.04.2018 Импортозамещение в госсекторе становится реальностью 1
07.12.2015 ИТ в здравоохранении: из-за сокращения финансирования движение к интеграции МИС отсутствует 3
30.04.2015 ИТ-директора Минздрава оштрафовали за медлительность 2
12.03.2015 Конференция CNews: «Облачные технологии: новые задачи» 1
05.03.2015 Продолжается регистрация на конференцию CNews: «Облачные технологии: новые задачи» 1
10.02.2015 Продолжается регистрация на конференцию CNews: «Облачные технологии: новые задачи» 1
22.01.2015 Конференция CNews: «Облачные технологии: новые задачи» 1
04.08.2014 В Минздраве сменился директор ИТ-департамента 2
11.07.2014 В России создан интернет-сервис для диагностики рака 1
23.06.2014 Круглый стол CNews: «Корпоративные системы связи 2014» 1
27.03.2014 Минздрав: ИТ-компании потеряли интерес к информатизации здравоохранения 1
09.12.2013 Информатизация медицины: все только начинается 1
07.10.2013 18 октября в Казани пройдет ИТ-форум «Информатизация как стимул развития регионов России» 1
16.08.2013 Конференция CNews «Облачные технологии: инновационность и практика использования» 1
07.08.2013 Администрация президента нашла «Ростелекому» мега-проект. Минкомсвязи резко против 3

Публикаций - 106, упоминаний - 145

Симаков Олег упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 18
Microsoft Corporation 11077 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 8
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 208 5
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 65 5
Доктор рядом - Doc+ 43 5
Микрон - Micron 365 5
ОТР 135 4
Ростех Швабе Холдинг 150 4
Уютерра - ПланетаСтрой 24 4
Linxdatacenter - Связь ВСД 80 4
Directum - Директум 645 4
Samsung Electronics 5666 3
3738 3
Программный продукт ГК 92 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 2
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 2
SAP SE 3212 2
АйТи 751 2
Ростелеком Связьинвест 696 2
Allied Telesis 76 2
Brother 108 2
Парус 202 1
Сател 33 1
МойСклад - Логнекс 85 1
CommuniGate Systems - СталкерСофт 33 1
American Well 3 1
ТелеМед 7 1
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 240 1
КСК Технологии 27 1
Rambler Group - Рамблер ГК 485 1
Luxms 14 1
Агат РТ - Агат Российские Технологии 4 1
ИВС - Информационно-вычислительные системы 15 1
Verysell - Верисел 91 1
Базальт СПО 206 1
Cisco Systems 2040 1
Intel Corporation 4175 1
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 1
AMD - Advanced Micro Devices 1670 1
ГСС - Гражданские самолеты Сухого 46 5
Качкин и Партнеры Адвокатское бюро 8 5
X5 Group 599 5
Агропромкомплектация ГК 6 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 4
Атомредметзолото - АРМЗ Урановый холдинг 18 4
НРД - Национальный расчетный депозитарий 99 4
Вертолеты России 114 4
ПСБ - Промсвязьбанк 613 4
Будь Здоров - Клиника ЛМС 6 3
РусГидро ПАО 129 3
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм 53 2
Фармстандарт АО 32 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Медскан 12 1
Областной перинатальный центр Екатеринбурга - Екатеринбургский областной перинатальный центр 1 1
Телемед Экспресс - Академический МИАЦ - Академический медицинский информационно-аналитический центр 2 1
CMD - Центр Молекулярной Диагностики 2 1
МРТ Эксперт 2 1
ИНВИВОКлиник КЛРП - INVIVOClinic 3 1
НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий Департамента здравоохранения Москвы 11 1
Транснефтьэнерго 5 1
Uber 257 1
АльфаСтрахование Медицина 5 1
Roche Holding - Холдинг Рош 11 1
Локотех - Локомотивные технологии 40 1
Зарубежнефть 27 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 619 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Открытие ФК 538 1
Мосэнерго ПАО 49 1
УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 68 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 1
Uber Technologies 258 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 31
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 27 24
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 16
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 16
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 15
Федеральное казначейство России 766 15
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 14
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 917 14
ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 31 13
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 39 11
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 11
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 11
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 11
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 508 11
МИД РФ - Министерство иностранных дел 204 11
Минобрнауки РФ - Департамент информационных технологий в сфере науки и высшего образования России 12 11
Гохран России - Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации 16 11
Счётная палата РФ 460 11
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 11
Правительство Тюменской области - Департамент информатизации 35 11
Правительство Москвы - Департамент экономической политики и развития города Москвы 14 11
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 44 11
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 11
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 9
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 29 8
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1369 6
Минэкономразвития РФ - Департамент обеспечения качества предоставления государственных услуг населению и выполнения государственных функций 7 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 6
Центр Крови ФГБУЗ ФМБА России 56 5
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 5
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 271 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 5
Минэнерго РФ - Департамент информационного обеспечения и цифровой трансформации ТЭК 5 5
Альянстрансатом 6 4
ФНКЦСМ ФГБУ - Центр спортивной медицины ФМБА России 6 4
Правительство Челябинской области - Министерство информационных технологий и связи Челябинской области - МИТиС 6 4
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 25 4
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 59 4
Мосгортур ГАУК - Московское агентство организации отдыха и туризма 6 4
ГИВЦ Минкультуры России - Главный информационно-вычислительный центр Министерства культуры РФ 15 4
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 21
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 18
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 11
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 107 11
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 11
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 5
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 3
ФАП - Фельдшерско-акушерский пункт 27 2
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 77 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1030 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 2
Web Interface - Веб-интерфейс 177 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 531 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 626 1
ИТ-аутсорсинг 670 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 485 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 682 1
EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта 55 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 1
Телемедицина - Telemedicine - Компьютерные и телекоммуникационные технологии для обмена медицинской информацией 47 1
Безопасный город 347 1
BIOS - Basic input-output system - Базовая система ввода-вывода 343 1
СЗИ - Средства защиты информации 140 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 1
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 192 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 411 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
ARM64 - Архитектура процессора 1018 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 6
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 5
Google Android 10751 3
Apple iOS 5742 3
Хоулмонт - Тезис 76 2
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 141 2
Netrika - N3.Health - Цифровое здравоохранение для частных клиник 15 2
Samsung Health 13 1
Samsung Knox 82 1
Linxdatacenter ЦОД 14 1
CorpSoft24 Хостинг ИСПДн 9 1
Здравоохранение - Национальный проект 6 1
Комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга - Наш Санкт-Петербург 6 1
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 27 1
ФГИС Росаккредитации - федеральная государственная информационная система 11 1
РСМЭВ РФ - Региональная системы межведомственного электронного взаимодействия 23 1
Brother Secure Print+ 1 1
Agfa Healthcare Enterprise Imaging 21 1
Норси-Транс Яхонт-УВМ Э 10 1
Сател VoIP Платформа РТУ - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - ПАК РТУ 35 1
МЦСТ R - Микропроцессоры архитектуры SPARC 16 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 788 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
WhatsApp Messenger 654 1
Скала-Р - Гиперконвергентная инфраструктура 54 1
Linux OS 4257 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Четвернин Алексей 651 17
Власов Сергей 76 11
Малков Павел 38 11
Петрушин Андрей 64 11
Егоров Максим 23 11
Песчанских Георгий 37 11
Албычев Александр 74 11
Семенов Алексей 67 11
Осипов Владимир 17 11
Кудрин Алексей 63 11
Наволоцкий Евгений 11 11
Казарин Станислав 100 11
Ципорин Павел 51 11
Малахов Александр 16 11
Хайруллин Айрат 39 11
Паршин Максим 141 11
Копырин Федор 11 11
Катамадзе Анна 72 11
Геллер Анатолий 12 11
Лысенко Эдуард 209 11
Панов Евгений 16 11
Кирюшин Сергей 52 11
Швиндт Антоний 13 11
Кулешов Василий 11 11
Рудзевич Мария 34 11
Меджитов Тимур 56 11
Терещенко Денис 38 11
Скрыпник Назарий 12 10
Карапузов Алексей 12 10
Дюбанов Анатолий 86 9
Кузнецов Дмитрий 40 9
Рымар Максим 36 8
Разумовский Дмитрий 70 8
Соломин Никита 8 8
Бочков Евгений 8 8
Христенко Павел 11 8
Якубовский Михаил 8 8
Мартынова Елена 24 6
Фишер Андрей 54 6
Чукарин Алексей 56 6
Россия - Российская федерация - РФ 57350 86
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 37
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 18
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 12
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 12
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 412 11
Россия - Калужская область 571 8
Россия - Новосибирская область 815 7
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 632 6
Россия - Челябинская область 658 5
Европа 3752 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 4
Европа Западная 613 4
Россия - Ростовская область 862 4
Россия - Тверская область 248 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 4
Россия - СФО - Ленинградская область 1113 3
Япония 2780 3
Германия - Федеративная Республика 3633 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 2
Беларусь - Белоруссия 2088 2
Франция - Французская Республика 2122 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 1
Малайзия 340 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 1
Россия - ПФО - Самара 1288 1
Россия - СФО - Новосибирск 1967 1
Россия - ПФО - Казань 1515 1
Россия - Приморский край - Приморье 604 1
Великобритания - Лондон 819 1
Россия - Ульяновская область 349 1
Россия - Республика Северная Осетия-Алания 282 1
Россия - Иркутская область 543 1
Россия - Тюменская область 582 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 13
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 11
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1160 11
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1204 8
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 6
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2849 4
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 1
ДМС - Добровольное медицинское страхование 58 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 116 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности 4 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Цифровой контур здравоохранения - Цифровое здравоохранение 7 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 1
Wikipedia - Википедия 276 1
CNews Analytics 1988 10
CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 32 6
Московский городской научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н. В. Склифосовского - ГБУЗ НИИ Департамента здравоохранения города Москвы 15 4
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 23 4
ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова 9 2
ЦНИИОИЗ ФГБУ Минздрава России - Документационный центр Всемирной Организации Здравоохранения при Центральном Научно-исследовательском институте Организации и Информатизации Здравоохранения Минздравсоцразвития России 4 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 87 1
ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 13 1
ГБУ НИИОЗММ ДЗМ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы 5 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 24
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761865, в очереди разбора - 665554.
Создано именных указателей - 46354.
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