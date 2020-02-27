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Конференция CNews «ИТ в здравоохранении: цифровая медицина становится реальностью» состоится 5 марта. Регистрация

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Конференция CNews «ИТ в здравоохранении: цифровая медицина становится реальностью» состоится 5 марта

5 марта 2020 г. CNews проведет в Москве конференцию «ИТ в здравоохранении: цифровая медицина становится реальностью».

Единый цифровой контур здравоохранения, создаваемый на основе Единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) остается приоритетным проектом Минздорава. На интеграцию информационных систем выделяются значительные средства: консолидированный бюджет субъектов РФ на реализацию проекта превысит 88 млрд руб. Из них в 2019 г. было выделено 12,8 млрд руб., в 2020 г. — 43,2 млрд руб., а в 2021 г. 12,2 млрд руб.

Активно развивается телемедицина и мобильное здравоохранение, растет внимание к защите информации в этой сфере, повышается интерес к ИТ в системе медицинского образования. О новых трендах в цифровизации здравоохранения, о первых результатах и планах по развитию Единого контура здравоохранения, а также о новых технологиях и подходах к их использованию в медицине поговорим на конференции.

ЕГИСЗ и Единый цифровой контур здравоохранения

Основные задачи и направления развития Единого цифровой контур здравоохранения. Кто отвечает за интеграцию систем в рамках цифрового контура? Поможет ли модернизации медицины в России создать условия для более внимательного отношения к пациентам? Потенциал для развития медицинских ИТ-систем на местах

Данные в здравоохранении

Кто отвечает за регламенты обработки и управления данными в здравоохранении? Искусственный интеллект в диагностике: как обеспечить доступ к большим объемам медицинских изображений? Использование немедицинских персональных данных пациента для персонализированной и превентивной диагностики Практика внедрения системы поддержки принятия врачебных решений

Безопасность

Возможно ли построить безопасное хранилище медицинских данных на свободно-распространяемых решениях Утечки персональных данных из медучреждений: кейсы и способы предотвращения Облачные технологии в медицине: кейсы.

Технологии в здравоохранении

Электронная медицинская карта: вопросы интеграции и обмена данными Экосистемы в медицине: поставщики медицинских услуг будут объединять усилия Обучение по требованию: новый подход к повышению уровня квалификации врачей. Как решается проблема доверия к искусственному интеллекту в здравоохранении Как на практике применяются алгоритмы машинного обучения для раннего прогнозирования заболеваний Как разгрузить врача: автоматизация рутинных задач в медучреждениях

Телемедицина и мобильные технологии

Проблемы государственного регулирования отрасли как сдерживающий фактор развития телемедицины Задачи интеграции телемедицинский сервисов в общую инфраструктуру цифрового здравоохранения Проблемы кибербезопасности при разработке и внедрении телемедицинских систем

С докладами выступят:

Олег Симаков, Заместитель руководителя, ФГБУ ФБ МСЭ;
Илья Зырянов, директор по информационным системам и цифровой трансформации, «Фармстандарт»;
Алексей Остроушко, руководитель информационно-аналитической службы, Центр Молекулярной Диагностики (CMD);
Алексей Бахаев, начальник управления информатизации, ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ»;
Владимир Зажигин, директор по информационным технологиям, ГК «МРТ-Эксперт»;
Николай Анкудинов, руководитель отдела бизнес-процессов, Областная детская клиническая больница г. Екатеринбург;
Антон Владзимирский, заместитель директора по научной работе, НПКЦ диагностики и телемедицины ДЗМ;
Ольга Природова, проректор по послевузовскому и дополнительному образованию, ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России;
Ольга Храмова, генеральный директор, клиника лечебной и реабилитационной помощи ИНВИВОКлиник;
Иван Власов, технический директор, клиника лечебной и реабилитационной помощи ИНВИВОКлиник;
Сергей Гнеушев, со-председатель консорциума «Сеть телемедицинских экспресс мини-поликлиник», управляющий партнер, Академический МИАЦ;
Алия Сененко, заведующая отделением научных основ организации первичной медико-санитарной помощи, ЦНИИОИЗ Минздрава России;
Максим Яндулов, менеджер по работе с партнерами, Allied Telesis;
Представитель компании Brother.

CNews Conferences приглашает принять участие в мероприятии представителей ИТ-отделов амбулаторно-поликлинических, больничных и аптечных учреждений; медицинских центров и лабораторий, медицинских информационно-аналитических центров, медицинских НИИ и т.д. А также поставщиков ИТ-решений для медицинских организаций.

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 18000 руб.
Для представителей заказчиков участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences.

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7 (495) 500-00-36 меню 9 доб. 100, e-mail: events@cnews.ru, Елена Забродина.

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