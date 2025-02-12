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Индексная книга (каталог) CNews*
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ЕКПЦ ГБУЗ СО Областной перинатальный центр Екатеринбурга Екатеринбургский областной перинатальный центр

ЕКПЦ ГБУЗ СО - Областной перинатальный центр Екатеринбурга - Екатеринбургский областной перинатальный центр


12.02.2025 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2025» состоится 25 февраля 1
20.03.2023 Цифровизация здравоохранения движется в сторону использования ИИ и больших данных 1
02.03.2023 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2023» состоится 7 марта 1
22.02.2023 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2023» состоится 7 марта 1
10.01.2023 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2023» состоится 7 марта 1
15.03.2022 Готовы ли пациенты получать медуслуги в цифровом виде 1
25.02.2022 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2022» состоится 3 марта 1
11.02.2022 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2022» состоится 3 марта 1
03.02.2022 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2022» состоится 3 марта 1
18.03.2020 Когда поликлиники станут «умными» 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

ЕКПЦ ГБУЗ СО и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - РТ Медицинские информационные системы 51 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4904 4
Норси-Транс - НТ 108 4
Инкордмед ГБУЗ - Incordmed 5 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12708 3
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI 72 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8763 3
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 328 3
Генериум 13 3
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Haulmont - Хоулмонт 109 1
Schneider Electric 575 1
Schneider Electric Secure Power 65 1
Brother - Brother Industries - Бразер 197 1
ТелеМед 14 1
Allied Telesis - Allied Telesyn 151 1
Telegram Group 2014 1
ПЭР - Первый Электронный Рецепт 6 1
Social Data Hub - SocialDataHub 19 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 88 5
Европейский медицинский центр - European Medical Center, EMC 49 4
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 234 4
Телемед Экспресс - Академический МИАЦ - Академический медицинский информационно-аналитический центр 6 4
Ренессанс клиника - Цифровые технологии здоровья - budu 4 4
Фармимэкс АО - Фармацевтический импорт, экспорт 34 4
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 254 3
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 89 3
36,6 - аптечная сеть 90 3
Uber 331 2
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 199 2
Фармстандарт АО 40 1
Roche Holding - Холдинг Рош 23 1
ИНВИВОКлиник КЛРП - INVIVOClinic 3 1
Лента - Сеть розничной торговли 2090 1
РЖД - Российские железные дороги 1910 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7353 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
Ренессанс Страхование 160 1
Нанолек - биофармацевтическая компания 13 1
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 139 1
Generium Pharmaceutical - Генериум 1 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 99 6
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 189 5
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 67 4
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 158 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1381 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Гормедтехника ГАУ Департамента здравоохранения города Москвы 6 2
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 293 2
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 371 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 152 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2514 1
Ассоциация менеджеров 91 4
АММО - Ассоциация менеджеров медицинских организаций 4 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50804 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15780 9
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7629 9
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1207 9
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ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66481 7
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1488 7
Здравоохранение - ФАП - Фельдшерско-акушерский пункт 133 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19511 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12580 5
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5317 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12794 3
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 832 3
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1294 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21224 2
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Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1967 2
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Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12563 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11097 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12567 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8490 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11181 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9386 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17107 1
Маркировка - Marking 1062 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5388 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1759 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6705 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6599 1
MedTech - DICOM - Digital Imaging and Communications in Medicine - Медицинский отраслевой стандарт создания, хранения, передачи и визуализации цифровых медицинских изображений и документов 69 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12217 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3117 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9418 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 528 5
IBM Watson - IBM Watson Research Center 163 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 438 3
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 235 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 473 2
Инкордмед - АИСТ_СМАРТ - сервис мобильных уведомлений для пациентов и врачей 3 2
МТС Мобильные сотрудники 111 2
Google Android 14041 1
Apple iOS 7832 1
Brother Secure Print+ 1 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 925 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4491 1
Kaspersky Embedded Systems Security 11 1
Fortinet Security Fabric - Fortinet Фабрика безопасности 48 1
Kaspersky MDR - Kaspersky Managed Detection and Response - KMDR 23 1
Сбер - СберМедИИ - MDDC - платформа Медицинского цифрового диагностического центра - MDDC Кардио - MDDC Cardio - MDDC Доктор 23 1
Apache Logging Project - Log4j 26 1
Apple Health 9 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar Meetings 35 1
МТС Вебинар.ру - We.Study 14 1
Инкордмед - РАМ АИСТ - Региональный Акушерский Мониторинг 2 1
Google Health - Google Cloud Healthcare 16 1
Анкудинов Николай 17 9
Фишер Андрей 74 6
Лебедева Ольга 18 6
Гнеушев Сергей 6 5
Симаков Олег 113 4
Бахаев Алексей 13 4
Образцов Алексей 12 4
Ковалев Евгений 9 4
Шарова Дарья 7 4
Тыров Илья 27 4
Сафрыгин Егор 37 4
Мураховский Эдуард 38 4
Волков Виктор 8 4
Домарев Дмитрий 11 3
Веселов Андрей 21 3
Нестеров Иван 4 3
Соколов Павел 14 3
Ефёров Алексей 44 3
Нечипорук Алексей 7 3
Садеков Ильяс 2 2
Архипов Алексей 10 2
Махров Игорь 4 2
Киселёв Алексей 60 2
Столярова Светлана 2 2
Геращенко Алена 2 2
Артемьев Виталий 2 2
Попов Евгений 8 2
Крупко Петр 6 2
Дремлюг Андрей 3 1
Зырянов Илья 17 1
Владзимирский Антон 9 1
Морозов Михаил 17 1
Яндулов Максим 3 1
Гречушкин Владимир 5 1
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Природова Ольга 3 1
Степанова Ольга 6 1
Сененко Алия 2 1
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Россия - РФ - Российская федерация 145017 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43343 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17449 2
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17101 1
Россия - УФО - Свердловская область 1504 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 854 1
Индия - Bharat 5460 1
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Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Беременность и роды - рождение ребенка - деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 491 1
Страхование - ДМС - Добровольное медицинское страхование 205 1
Здравоохранение - Превентивная медицина - Антивозрастная медицина - Preventage medicine - Антиэйдж-медицина - Antiage medicine - Биохакинг - Biohacking 27 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 702 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2132 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7633 1
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1255 1
Здравоохранение - Донорство - Переливание крови - Программы развития добровольного донорства крови 281 1
Образование в России 2211 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18606 1
MedTech - ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности - больничный лист 298 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9990 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2762 1
Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 795 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3487 1
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Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИОЗММ ДЗМ ГБУ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента 13 4
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова 37 1
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИ СП имени Склифосовского ГБУЗ - Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского 25 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2012 2
Международный день медицинской сестры - 12 мая 61 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1340262, в очереди разбора - 769410.
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