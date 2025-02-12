ЕКПЦ ГБУЗ СО Областной перинатальный центр Екатеринбурга Екатеринбургский областной перинатальный центр
ЕКПЦ ГБУЗ СО и организации, системы, технологии, персоны:
|Анкудинов Николай 17 9
|Фишер Андрей 74 6
|Лебедева Ольга 18 6
|Гнеушев Сергей 6 5
|Симаков Олег 113 4
|Бахаев Алексей 13 4
|Образцов Алексей 12 4
|Ковалев Евгений 9 4
|Шарова Дарья 7 4
|Тыров Илья 27 4
|Сафрыгин Егор 37 4
|Мураховский Эдуард 38 4
|Волков Виктор 8 4
|Домарев Дмитрий 11 3
|Веселов Андрей 21 3
|Нестеров Иван 4 3
|Соколов Павел 14 3
|Ефёров Алексей 44 3
|Нечипорук Алексей 7 3
|Садеков Ильяс 2 2
|Архипов Алексей 10 2
|Махров Игорь 4 2
|Киселёв Алексей 60 2
|Столярова Светлана 2 2
|Геращенко Алена 2 2
|Артемьев Виталий 2 2
|Попов Евгений 8 2
|Крупко Петр 6 2
|Дремлюг Андрей 3 1
|Зырянов Илья 17 1
|Владзимирский Антон 9 1
|Морозов Михаил 17 1
|Яндулов Максим 3 1
|Гречушкин Владимир 5 1
|Храмова Ольга 3 1
|Природова Ольга 3 1
|Степанова Ольга 6 1
|Сененко Алия 2 1
|Власов Иван 28 1
|Газиев Артур 5 1
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