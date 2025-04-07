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Нестеров Иван
Нестеров Иван и организации, системы, технологии, персоны:
|Образцов Алексей 12 3
|Анкудинов Николай 19 3
|Гнеушев Сергей 6 3
|Ковалев Евгений 9 3
|Шарова Дарья 7 3
|Лебедева Ольга 20 3
|Фишер Андрей 74 2
|Симаков Олег 113 2
|Бахаев Алексей 13 2
|Домарев Дмитрий 12 2
|Веселов Андрей 21 2
|Киселёв Алексей 65 2
|Артемьев Виталий 2 2
|Геращенко Алена 2 2
|Столярова Светлана 2 2
|Архипов Алексей 10 1
|Махров Игорь 4 1
|Zak Igal - Зак Игал 16 1
|Галов Дмитрий 46 1
|Газиев Артур 5 1
|Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИОЗММ ДЗМ ГБУ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента 13 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1351180, в очереди разбора - 760802.
Создано именных указателей - 172273.
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