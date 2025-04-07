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Индексная книга (каталог) CNews*
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Нестеров Иван



07.04.2025 Minervasoft помогла ЗАО «Норси-Транс» создать единую базу знаний и сократить время поиска информации 1
15.03.2022 Готовы ли пациенты получать медуслуги в цифровом виде 2
25.02.2022 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2022» состоится 3 марта 1
11.02.2022 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2022» состоится 3 марта 1
02.02.2009 «Матрикс Агритех» автоматизировала учет с помощью решения «1С-Рарус» 1

Публикаций - 5, упоминаний - 6

Нестеров Иван и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 4978 3
Норси-Транс - НТ 111 3
Fortinet 393 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8822 3
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - РТ Медицинские информационные системы 53 3
Айтеко РАССЭ - Развитие систем связи и энергетики - РАССЭ-Инновации 16 3
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI 74 3
Инкордмед ГБУЗ - Incordmed 5 3
Гознак Технологии - Гознак Цифровые продукты - Goznak Tech 24 2
Telegram Group 2107 1
8359 1
1С-Рарус 893 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 239 3
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 91 3
Телемед Экспресс - Академический МИАЦ - Академический медицинский информационно-аналитический центр 6 3
Ренессанс клиника - Цифровые технологии здоровья - budu 4 3
ЕКПЦ ГБУЗ СО - Областной перинатальный центр Екатеринбурга - Екатеринбургский областной перинатальный центр 11 3
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Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 255 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7471 1
Ренессанс Страхование 163 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 518 1
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 72 2
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 160 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 194 2
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 99 2
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 295 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 371 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 155 1
Ассоциация менеджеров 93 3
АММО - Ассоциация менеджеров медицинских организаций 4 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12740 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51815 3
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1224 3
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1582 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14250 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15974 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12904 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7823 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24509 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31357 2
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1809 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2988 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28364 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20097 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5845 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21005 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1762 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5539 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6298 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5453 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4818 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3176 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20906 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24753 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3192 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25740 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21540 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6864 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67731 1
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 547 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30193 1
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Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12852 1
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11774 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14022 1
Здравоохранение - Рентгенология - КТ - Компьютерная томография 56 1
MedTech - Искусственный интеллект в медицине - ИИ-клиники - Интеллектуальный анализ электронных медицинских записей - Анализ данных в медицине и биологии 171 1
MedTech - DICOM - Digital Imaging and Communications in Medicine - Медицинский отраслевой стандарт создания, хранения, передачи и визуализации цифровых медицинских изображений и документов 69 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 538 3
IBM Watson - IBM Watson Research Center 163 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 937 1
Apache Logging Project - Log4j 26 1
Kaspersky MDR - Kaspersky Managed Detection and Response - KMDR 23 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4602 1
Kaspersky Embedded Systems Security 11 1
Сбер - СберМедИИ - MDDC - платформа Медицинского цифрового диагностического центра - MDDC Кардио - MDDC Cardio - MDDC Доктор 23 1
Fortinet Security Fabric - Fortinet Фабрика безопасности 48 1
Инкордмед - АИСТ_СМАРТ - сервис мобильных уведомлений для пациентов и врачей 3 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 950 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2299 1
1С-Рарус Альфа-Авто 61 1
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Анкудинов Николай 19 3
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Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1870 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 866 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8900 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3685 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29658 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10006 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11108 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7937 2
Страхование - ДМС - Добровольное медицинское страхование 211 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7714 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13851 1
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device - Нейросетевое устройс 792 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5922 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51918 1
Здравоохранение - Донорство - Переливание крови - Программы развития добровольного донорства крови 284 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2161 1
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Беременность и роды - рождение ребенка - деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 495 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 706 1
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1264 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3532 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7069 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48706 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7138 1
Транспорт - Автосервис - Станция технического обслуживания транспорта - СТО - ремонт автотранспортного средства 153 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8172 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИОЗММ ДЗМ ГБУ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента 13 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2051 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1351180, в очереди разбора - 760802.
Создано именных указателей - 172273.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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