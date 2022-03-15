Индексная книга (каталог) CNews*
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Т1 Сервионика Айтеко РАССЭ Развитие систем связи и энергетики РАССЭ-Инновации
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 80 дел, на cумму 2 874 541 308 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 17, упоминаний - 19
Т1 Сервионика и организации, системы, технологии, персоны:
|Парфенов Константин 14 7
|Гнеушев Сергей 6 3
|Ковалев Евгений 10 3
|Шарова Дарья 7 3
|Нестеров Иван 5 3
|Лебедева Ольга 21 3
|Образцов Алексей 16 3
|Анкудинов Николай 19 3
|Бахаев Алексей 13 2
|Домарев Дмитрий 12 2
|Веселов Андрей 22 2
|Столярова Светлана 2 2
|Геращенко Алена 2 2
|Артемьев Виталий 2 2
|Фишер Андрей 75 2
|Симаков Олег 113 2
|Киселёв Алексей 90 2
|Дерипаска Олег 41 1
|Абрамов Андрей 41 1
|Шишин Дмитрий 1 1
|Ровенский Олег 2 1
|Сидоров Сергей 24 1
|Горьков Игорь 19 1
|Газиев Артур 5 1
|Соколюк Валерий 31 1
|Пашнин Роман 10 1
|Архипов Алексей 10 1
|Грачев Александр 2 1
|Махров Игорь 4 1
|Zak Igal - Зак Игал 16 1
|Фришман Анатолий 1 1
|Жданов Станислав 1 1
|Чурдалев Евгений 1 1
|Васин Иван 3 1
|Слобожанов Николай 3 1
|Богатова Ирина 1 1
|Курбаров Антон 1 1
|Тепловодский Герман 1 1
|Яшин Евгений 7 1
|Корнеев Сергей 84 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8567 3
|CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ для операторов связи 17 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456447, в очереди разбора - 727551.
Создано именных указателей - 197634.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456447, в очереди разбора - 727551.
Создано именных указателей - 197634.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.