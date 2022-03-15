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Т1 Сервионика Айтеко РАССЭ Развитие систем связи и энергетики РАССЭ-Инновации

Т1 Сервионика - Айтеко - РАССЭ - Развитие систем связи и энергетики - РАССЭ-Инновации

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 80 дел, на cумму 2 874 541 308 ₽*

Судебные дела (80) на сумму 2 874 541 308 ₽*
в качестве истца (48) на сумму 2 735 175 991 ₽*
в качестве ответчика (26) на сумму 97 159 468 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


15.03.2022 Готовы ли пациенты получать медуслуги в цифровом виде 1
25.02.2022 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2022» состоится 3 марта 1
11.02.2022 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2022» состоится 3 марта 1
24.05.2021 В структуре ГК «АйТеко» создана компания «РАССЭ-Инновации» 2
14.02.2020 ВТБ потратит миллиарды на «железо» американской Dell и китайской Lenovo 1
31.10.2019 В сервисный центр системного интегратора Oberon назначен новый директор 1
12.03.2018 «АйТеко» строит энергоцентр для крупного агрокомплекса в Ставрополье 1
18.12.2017 «СВЕЗА» инвестирует в проект РАССЭ по строительству мини-ТЭЦ и экологию 1
09.03.2017 Банк «Ренессанс Кредит» внедрил интеллектуальную систему распознавания речи 1
19.01.2017 Huawei присвоила «Ай-Теко» статус высокоуровневого сервисного партнера 1
27.12.2016 Эксперт «Ай-Теко» описал инновационную специальность в рамках проекта «Профессии будущей Москвы» 1
12.12.2016 Московская школа экономики МГУ им. Ломоносова запустила систему единого времени 1
14.09.2016 «Ай-Теко» развернул единую телефонную сеть для ЦДК 2
23.10.2015 Крупнейшие ИТ-поставщики для телекома: скорость падения выручки нарастает 1
12.03.2015 «Ай-Теко» и RiT Technologies будут вместе продвигать решения для создания СКС на российском рынке 1
03.03.2015 «Ай-Теко» развернула демо-зону для системы телеприсутствия DVE Huddle Room 70 1

Публикаций - 17, упоминаний - 19

Т1 Сервионика и организации, системы, технологии, персоны:

Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1129 13
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI - SBER MED AI 84 3
Инкордмед ГБУЗ - Incordmed 5 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5610 3
Норси-Транс - НТ 139 3
Fortinet 449 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9484 3
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - РТ Медицинские информационные системы 70 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1620 2
Базовые Решения - Platformix - Платформикс 150 2
Гознак Технологии - Гознак Цифровые продукты - Goznak Tech 24 2
Omilia 4 1
LifeSize 52 1
ЦДК - Центральная дистрибьюторская компания 13 1
Stins Coman - RiT Technologies - РиТ СНГ 29 1
Проектная практика 52 1
Enghouse - Vidyo - Layered Media 8 1
OFT Group - ОФТ Групп - ОФТ Компьютерс 9 1
Степинформ 3 1
Nutanix 112 1
Dell EMC 5172 1
Huawei 4509 1
Lenovo Group 2431 1
Dell Technologies - Dell Computer 2209 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1751 1
Broadcom Inc - Avago Technologies 600 1
Информзащита 933 1
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1462 1
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 192 1
SAS Institute 1079 1
Крок - Croc 1956 1
Telegram Group 2897 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 1
Компьюлинк ГК - Compulink 456 1
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 342 1
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй - Си Ти Ай НТЦ 262 1
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 414 1
Oberon - Оберон 60 1
Т1 Сервионика - Servionica 278 1
ОБИТ 126 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 275 3
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 112 3
Телемед Экспресс - Академический МИАЦ - Академический медицинский информационно-аналитический центр 6 3
ЕКПЦ ГБУЗ СО - Областной перинатальный центр Екатеринбурга - Екатеринбургский областной перинатальный центр 11 3
Ренессанс клиника - Цифровые технологии здоровья - budu 4 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 550 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8774 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 2
Сбер - Центр индустрии здоровья Сбербанка - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 157 2
Свеза - Sveza - Свеза Ресурс - Свеза-Лес 84 1
MWM GmbH 1 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 92 1
Сбер - Сбербанк Волго-Вятский банк 51 1
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк 167 1
Восточный Агрокомплекс - Красный Восток АГРО 1 1
Вольное дело - Благотворительный фонд 9 1
РЖД - Российские железные дороги 2086 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3134 1
НСПК - Национальная система платежных карт 942 1
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 222 1
Возрождение - Коммерческий банк 355 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 388 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 173 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 223 2
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 100 2
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 74 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 155 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 577 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2329 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3419 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 392 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2836 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 161 1
Ассоциация менеджеров 105 3
АММО - Ассоциация менеджеров медицинских организаций 4 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64465 8
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16017 6
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33244 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9330 3
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4363 3
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1833 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13648 2
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2453 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12778 2
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Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35884 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5590 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24223 2
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1395 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1248 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4536 1
ITAM - IT Asset Management - Information Asset Management - Управление ИТ-активами - Система управления ИТ-инфраструктурой 771 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6383 1
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 824 1
KMS - Knowledge Management System - Системы управления знаниями 467 1
Hot Swap - горячая замена - HotPlug - горячее подключение 583 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3425 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18245 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6386 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5482 1
Здравоохранение - Рентгенология - КТ - Компьютерная томография 103 1
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 1100 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 4017 1
Здравоохранение - ЭКГ - Электрокардиография - Электрокардиограмма - Электрокардиостимулятор, ЭКС - кардиостимулятор - искусственный водитель ритма, ИВР 283 1
Освещение искусственное - Искусственные источники света - Студийное освещение - Световое оборудование - Светотехника - Светотехническое оборудование - Электроосветительное оборудование 411 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 620 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1040 2
IBM Watson - IBM Watson Research Center 166 2
Dell Nutanix 1 1
Lenovo Nutanix 2 1
Huawei Certified - Huawei Global Partner Network - HCIE - Huawei Authorized Learning Partner - HALP - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 26 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5232 1
Fortinet Security Fabric - Fortinet Фабрика безопасности 48 1
Kaspersky MDR - Kaspersky Managed Detection and Response - KMDR 32 1
Сбер - СберМедИИ - MDDC - платформа Медицинского цифрового диагностического центра - MDDC Кардио - MDDC Cardio - MDDC Доктор 25 1
Apache Logging Project - Log4j 29 1
Инкордмед - АИСТ_СМАРТ - сервис мобильных уведомлений для пациентов и врачей 3 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5654 1
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 355 1
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 191 1
Apple iPad Air - Серия планшетов 265 1
Lenovo ThinkSystem - серия стоечных серверов 45 1
Kaspersky Embedded Systems Security 11 1
Avaya IP Office Cloud Platform 84 1
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 314 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3537 1
Парфенов Константин 14 7
Гнеушев Сергей 6 3
Ковалев Евгений 10 3
Шарова Дарья 7 3
Нестеров Иван 5 3
Лебедева Ольга 21 3
Образцов Алексей 16 3
Анкудинов Николай 19 3
Бахаев Алексей 13 2
Домарев Дмитрий 12 2
Веселов Андрей 22 2
Столярова Светлана 2 2
Геращенко Алена 2 2
Артемьев Виталий 2 2
Фишер Андрей 75 2
Симаков Олег 113 2
Киселёв Алексей 90 2
Дерипаска Олег 41 1
Абрамов Андрей 41 1
Шишин Дмитрий 1 1
Ровенский Олег 2 1
Сидоров Сергей 24 1
Горьков Игорь 19 1
Газиев Артур 5 1
Соколюк Валерий 31 1
Пашнин Роман 10 1
Архипов Алексей 10 1
Грачев Александр 2 1
Махров Игорь 4 1
Zak Igal - Зак Игал 16 1
Фришман Анатолий 1 1
Жданов Станислав 1 1
Чурдалев Евгений 1 1
Васин Иван 3 1
Слобожанов Николай 3 1
Богатова Ирина 1 1
Курбаров Антон 1 1
Тепловодский Герман 1 1
Яшин Евгений 7 1
Корнеев Сергей 84 1
Россия - РФ - Российская федерация 165017 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47362 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19423 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5465 1
Россия - Мантурово 7 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19001 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54527 1
Европа 24911 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3324 1
Германия - Федеративная Республика 13166 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14779 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2273 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1779 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 1069 1
Нидерланды 3727 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 695 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 967 1
Греция - Греческая Республика 1015 1
Россия - ЦФО - Костромская область 474 1
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск - Брянской городская агломерация 297 1
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53125 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33485 4
Энергетика - Energy - Energetically 5813 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15923 3
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CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ для операторов связи 17 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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