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Индексная книга (каталог) CNews*
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Ефёров Алексей

СОБЫТИЯ


18.06.2026 Аптечная сеть «36,6» перенесла ИТ-инфраструктуру в «Рег.облако» 1
10.07.2024 Цифровизация торговли: в фокусе клиентские сервисы и безопасность 3
31.05.2024 Лидеры в области цифровизации торговли выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 2
07.03.2024 Крупнейшее ИТ-мероприятие лета CNews FORUM Кейсы. Открыта регистрация 1
28.11.2023 Для цифровизации ритейла нужны нетривиальные решения 3
30.10.2023 Завершается прием заявок на участие в ИТ-событии года. Успейте зарегистрироваться 1
26.10.2023 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
24.10.2023 Осталась неделя до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
18.10.2023 Осталось две недели до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
10.10.2023 Звезды импортозамещения в ИТ выступят на CNews FORUM 2023 1
05.10.2023 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
28.09.2023 «Акулы» банковского ИТ выступят на CNews FORUM 2023 1
20.09.2023 Знающие люди расскажут на CNews FORUM 2023, как выстроить информационную безопасность в наше непростое время 1
14.09.2023 Лидеры цифровизации розничной торговли выступят на CNews FORUM 2023 1
05.09.2023 Глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2023 1
31.08.2023 Отличники цифровой трансформации выступят на CNews FORUM 2023 1
23.08.2023 Первые лица РЖД, Россельхозбанка, «Уралсиба», ИТ-директоры «Полюса», Мосбиржи и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2023 1
15.06.2023 Успейте подать заявку на участие в CNews Forum Кейсы с участием главы Минцифры Максута Шадаева 1
13.06.2023 Осталась всего неделя до CNews Forum Кейсы 2023 с участием главы Минцифры Максута Шадаева. Идет регистрация 1
08.06.2023 ИТ в госекторе: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
06.06.2023 Осталось две недели до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews Forum Кейсы с участием главы Минцифры 1
02.06.2023 ИТ в торговле: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
30.05.2023 «Акулы» банковского ИТ выступят на CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
25.05.2023 Гиганты ИТ в промышленности выступят на CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
18.05.2023 Остался месяц до CNews Forum Кейсы 2023 с участием главы Минцифры Максута Шадаева. Идет регистрация 1
16.05.2023 Когда программисты не нужны. Ведущие эксперты обсудят Low-code на CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
11.05.2023 Импортозамещение: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
17.04.2023 Цифровая трансформация: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
16.03.2023 Глава Минцифры России Максут Шадаев участвует в CNews FORUM Кейсы. Идет регистрация 1
02.03.2023 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2023» состоится 7 марта 1
22.02.2023 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2023» состоится 7 марта 1
08.02.2023 Крупнейшее ИТ-мероприятие лета CNews FORUM Кейсы. Открыта регистрация 1
10.01.2023 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2023» состоится 7 марта 1
06.10.2022 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2022 1
24.06.2022 Цифровая трансформация в условиях санкций: практический опыт 4
01.06.2022 Меньше недели остается до «CNews Forum Кейсы 2022» с участием главы Минцифры Максута Шадаева 1
31.05.2022 Глава Минцифры Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИКТ-отрасли на CNews FORUM Кейсы 7 июня. Задайте вопрос 1
27.05.2022 ИТ в госсекторе: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
24.05.2022 Осталось две недели до CNews Forum Кейсы 2022 с участием главы Минцифры Максута Шадаева. Идет регистрация 1
17.05.2022 Акулы импортозамещения: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1

Публикаций - 45, упоминаний - 53

Ефёров Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15485 40
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 400 24
Luxms 115 24
Rimini Street 77 22
МегаФон 10558 15
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 619 15
9456 15
Gelarm - Геларм 41 14
InfoWatch - Инфовотч 1164 14
Directum - Директум 1242 14
Ланит Интеграция 218 14
UseTech - Юзтех Холдинг - Юзтех Интеграция 63 14
Delta Computers - Дельта Компьютерс 121 14
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital - Сибур Цифровой 118 13
Русагро Тех - Русагро Технологии 60 12
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2379 12
Schneider Electric 607 12
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 431 12
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 231 12
ВТБ - Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных - Энергетические системы и коммуникации - ЭСК 124 12
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 510 12
Такском - Taxcom 253 12
Центр2М - Center2М 67 12
АйТи Бастион - IT Bastion 152 12
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - НН-Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 66 12
РСХБ Интех - RSHB Intech 87 12
Diasoft - Диасофт 1115 11
Программный продукт ГК 81 10
Мечел Инфотех - Мечел-Информационные Технологии 30 10
Hoff Tech - Хофф Тех 46 8
Schneider Electric Secure Power 65 6
Biocad - Биокад 94 5
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 258 5
Ситилабс 44 5
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2140 4
Unlimited Production - Анлимитед Продакшен 92 4
Omnidata technologies - Омнидата технологии 6 3
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 139 3
Скала^р - ранее InterLab IBS 284 3
Telegram Group 2866 3
36,6 - аптечная сеть 96 42
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 538 41
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1875 39
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 615 39
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 273 39
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 687 38
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 689 37
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1195 37
ОМК - Объединенная металлургическая компания 232 36
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8703 32
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 353 32
Комус 109 32
Европейский медицинский центр - European Medical Center, EMC 55 28
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2380 28
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 205 26
МКБ - Московский кредитный банк 648 25
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 223 25
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 25
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1156 24
Zenden Group - Дом одежды 66 24
Сургутнефтегаз - СНГ 286 24
МОСГАЗ 45 24
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 85 24
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 549 23
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 612 20
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 607 18
РЖД - Российские железные дороги 2078 15
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 529 15
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 14
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 360 14
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 209 14
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 202 14
HGM - Highland Gold Mining - Руссдрагмет, РДМ - Стенмикс Холдинг Лимитед 35 14
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 89 14
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 94 14
ГПБ - Газпромбанк 1259 13
Ингосстрах СПАО 472 13
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 13
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 505 13
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 217 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13580 31
Федеральное казначейство России 1937 26
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2301 14
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2856 13
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 386 13
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 12
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 12
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3399 11
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2053 8
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1694 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3645 6
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2828 6
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 360 6
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 128 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3790 3
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 100 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 399 3
Роскачество - Российская система качества 48 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Гормедтехника ГАУ Департамента здравоохранения города Москвы 6 2
Минприроды РФ - Росводресурсы - ФАВР РФ - Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации - Фонд информации по водным ресурсам - Акваинфотека ФГБУ 70 1
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 49 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5514 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 802 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 401 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5382 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1926 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1179 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 222 1
ФРИИ Акселератор 59 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 318 1
Администрация Псковской области - Губернатор Псковской области - органы государственной власти 63 1
Минприроды РФ РФИ - ФГБУ Российский фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды Минприроды России 19 1
НПС НП - Национальный платежный совет 31 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 229 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60773 44
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63889 43
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25036 43
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FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6150 39
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34178 30
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RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1497 27
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Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3123 26
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2701 26
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Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1063 25
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SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17892 17
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13448 16
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1854 16
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 685 16
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7707 15
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24050 15
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2422 15
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6409 14
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1677 14
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VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3173 12
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3257 12
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InsurTech - Insurance Technologies - Цифровые технологии в страховании - Умное страхование - Страховая телематика - Онлайн-страхование - иншуртех 173 12
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8537 11
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 735 10
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21450 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22676 6
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HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4169 5
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ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9248 4
Московская Биржа - Финуслуги 64 24
Luxms BI 115 24
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 500 24
UseTech - UseBus 31 14
ПравоТех АО - Manage.one 38 14
1С:ERP Управление предприятием 807 13
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1020 12
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 96 12
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 473 3
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 290 3
Google Android 15124 2
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 877 2
НКТ - Р7-Офис 531 2
СДЭК Шоппинг - CDEK Shopping 39 1
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот - LDM.CSP - LDM.Цифровой архив 153 1
OpenAI - ChatGPT 674 1
Axiom JDK СЗИ 172 1
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 153 1
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 114 1
Передовые технологии - RuDesktop 34 1
Yandex Wordstat - Яндекс Вордстат 21 1
Banki.shop 2 1
Synplity Platform - Synplity AI 5 1
IT Expert - ITSM box 12 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 80 1
НКТ - Р7-графика 47 1
БИС - ITQuick - Jumse 52 1
IT Expert - Asset box 4 1
DeepL GmbH - DeepL 5 1
Ansible 132 1
Omnidata technologies - Omnidata.PLM 1 1
Аусферр ИТЦ - AF MDM 41 1
Лента - Lenta.UP - Платформа для работы с поставщиками и центр инноваций 3 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1004 1
Red Hat Ansible 134 1
Linux OS 11388 1
Apple macOS 2384 1
Новые облачные технологии - МойОфис 948 1
Rakuten Viber 664 1
Microsoft Windows 16763 1
Натрусов Артем 312 39
Меденцев Константин 106 38
Козак Николай 207 37
Шадаев Максут 1202 35
Воронин Павел 193 31
Сафрыгин Егор 38 27
Фокин Валерий 49 25
Тараторин Александр 58 25
Дмитриев Андрей 49 25
Полянская Нина 24 24
Тютюнник Александр 44 24
Албычев Александр 168 24
Андрианов Павел 86 24
Гимранов Ринат 126 24
Бурилов Андрей 117 24
Копысов Виталий 64 24
Пчелин Юрий 41 24
Алешкин Сергей 65 24
Голощапова Ирина 25 23
Саратовский Николай 25 23
Михалев Евгений 98 23
Сирота Юрий 67 23
Дорофеев Дмитрий 33 23
Лагунов Андрей 43 23
Ульихин Павел 36 23
Руднева Валентина 26 23
Шанина Ирина 27 23
Сыцко Дмитрий 29 23
Мартынов Павел 29 23
Новоселов Иван 36 23
Сологуб Денис 75 22
Ульянов Николай 176 19
Мураховский Эдуард 38 17
Белоусов Максим 109 16
Сотин Денис 216 15
Кирьянова Александра 166 15
Микрюков Валерий 28 14
Аксенов Олег 62 14
Демидов Сергей 129 14
Чаркин Евгений 317 14
Россия - РФ - Российская федерация 164089 44
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47197 37
Европа Восточная 3136 12
Европа 24886 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19338 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14747 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3305 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1768 1
Россия - УФО - Тюменская область 1347 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 913 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3320 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6508 44
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56982 43
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52860 40
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 515 32
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26942 28
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6125 22
Экономический эффект 1306 16
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2081 15
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11155 13
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4391 12
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х (с 1996 по 2010 года) 310 12
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5594 11
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4931 6
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8750 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12140 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3929 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3771 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10154 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21320 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15806 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33261 3
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2680 3
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6648 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2285 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11329 2
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1345 2
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 658 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6095 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3533 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17964 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2826 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3416 1
Металлы - Никель - Nickel 356 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1688 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1539 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5869 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7680 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6639 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 235 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1454 1
CNews Инновация года - награда 153 25
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CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 75 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 58 2
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 455 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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