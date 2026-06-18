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Ефёров Алексей
СОБЫТИЯ
Ефёров Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Натрусов Артем 312 39
|Меденцев Константин 106 38
|Козак Николай 207 37
|Шадаев Максут 1202 35
|Воронин Павел 193 31
|Сафрыгин Егор 38 27
|Фокин Валерий 49 25
|Тараторин Александр 58 25
|Дмитриев Андрей 49 25
|Полянская Нина 24 24
|Тютюнник Александр 44 24
|Албычев Александр 168 24
|Андрианов Павел 86 24
|Гимранов Ринат 126 24
|Бурилов Андрей 117 24
|Копысов Виталий 64 24
|Пчелин Юрий 41 24
|Алешкин Сергей 65 24
|Голощапова Ирина 25 23
|Саратовский Николай 25 23
|Михалев Евгений 98 23
|Сирота Юрий 67 23
|Дорофеев Дмитрий 33 23
|Лагунов Андрей 43 23
|Ульихин Павел 36 23
|Руднева Валентина 26 23
|Шанина Ирина 27 23
|Сыцко Дмитрий 29 23
|Мартынов Павел 29 23
|Новоселов Иван 36 23
|Сологуб Денис 75 22
|Ульянов Николай 176 19
|Мураховский Эдуард 38 17
|Белоусов Максим 109 16
|Сотин Денис 216 15
|Кирьянова Александра 166 15
|Микрюков Валерий 28 14
|Аксенов Олег 62 14
|Демидов Сергей 129 14
|Чаркин Евгений 317 14
|CNews Инновация года - награда 153 25
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8527 1
|CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 75 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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