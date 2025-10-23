Получите все материалы CNews по ключевому слову
DeepL GmbH DeepL
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание системы — book@cnews.ru
DeepL GmbH и организации, системы, технологии, персоны:
|Тивьяева Ирина 2 1
|Михайлова Светлана 2 1
|Натрусов Артем 309 1
|Шадаев Максут 1120 1
|Чаркин Евгений 311 1
|Абакумов Евгений 221 1
|Нестеров Алексей 157 1
|Малышев Сергей 96 1
|Афанасьев Александр 39 1
|Никитин Сергей 90 1
|Заржецкий Александр 37 1
|Новикова Елена 101 1
|Николаев Александр 40 1
|Кирьянова Александра 143 1
|Ульянов Николай 158 1
|Теплицкий Дмитрий 85 1
|Воронин Павел 171 1
|Сайфутдинов Ренат 4 1
|Урусов Виктор 145 1
|Петухов Антон 59 1
|Нальский Максим 48 1
|Врацкий Андрей 160 1
|Аксенов Алексей 12 1
|Соловьев Виталий 49 1
|Джабиев Георгий 49 1
|Саркисов Тигран 37 1
|Каушанский Александр 47 1
|Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 124 1
|Калякин Павел 76 1
|Денисов Анатолий 49 1
|Ефёров Алексей 44 1
|Распопов Алексей 46 1
|Харитонов Вадим 40 1
|Шмаков Антон 62 1
|Шаев Виталий 56 1
|Аксенов Олег 58 1
|Яровой Алексей 3 1
|Толстых Антон 3 1
|Оберемок Надежда 42 1
|Крутько Иван 26 1
|23ABC News 172 1
|CNews - ZOOM.CNews 1853 1
|Мобильные системы 117 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1394909, в очереди разбора - 731951.
Создано именных указателей - 184864.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.