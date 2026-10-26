Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 203226
ИКТ 15783
Организации 11946
Ведомства 1509
Ассоциации 1137
Технологии 3593
Системы 27085
Персоны 88616
География 3165
Статьи 1596
Пресса 1346
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2867
Мероприятия 896

Сайфутдинов Ренат

СОБЫТИЯ


26.10.2026 Власти выдали ЦОДам требования по защите от атак БПЛА. Цены на их услуги вырастут до 10% 1
28.11.2023 Для цифровизации ритейла нужны нетривиальные решения 3
25.10.2023 На CNews FORUM 2023 выступит руководитель группы управления проектами КРОК Облачные сервисы 1
30.10.2019 Банк «Открытие» и «Крок» реализуют проект целевых дата-центров 1
19.02.2018 Avon перенесла данные в российские ЦОД «КРОК» 1

Публикаций - 5, упоминаний - 7

Сайфутдинов Ренат и организации, системы, технологии, персоны:

Крок - Croc 1972 4
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 253 3
AnyDesk Software GmbH 61 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 544 1
Innovative People - Инновейтив Пипл 52 1
ФинГрад - FinGrad 49 1
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт 102 1
Omnidata technologies - Омнидата технологии 6 1
IT eCom - Эком Айти 1 1
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 157 1
Аусферр ИТЦ 45 1
n8n 15 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5744 1
Yandex - Яндекс 9429 1
Microsoft Corporation 25900 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16240 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 683 1
9754 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3233 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 306 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2159 1
Telegram Group 3035 1
1С-Рарус 989 1
TeamViewer 139 1
R-Vision - Р-Вижн 283 1
Promt - Промт 325 1
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux - Альт Линукс 285 1
Ланит Интеграция 221 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 858 1
Polymedia - Полимедиа 162 1
Газинформсервис - ГИС 525 1
Avon Beauty Products Company - Эйвон бьюти продактс компани 39 2
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий - Travel.ru 101 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 278 1
36,6 - аптечная сеть 97 1
Intesa - Интеза Санпаоло - Банк Интеза - КМБ-Банк - Банк кредитования малого бизнеса 66 1
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - KDL - Кдл-тест - Клинико-диагностические лаборатории 49 1
Tom Tailor - Том Тейлор - ТТ Рус 14 1
Leomax - Леомакс 11 1
Деметра-Холдинг - Поле.РФ 8 1
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 47 1
РЖД - Российские железные дороги 2113 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3171 1
ВТБ - Почта Банк 515 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 548 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 633 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1919 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 539 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 365 1
Русагро Группа Компаний 396 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1217 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 301 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 517 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 567 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 646 1
Абсолют Банк 251 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 643 1
Комус 110 1
Castorama - Касторама 32 1
Nordea Bank - Нордеа Банк - Оргрэсбанк АБ 101 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13973 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5889 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2100 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2388 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1935 1
Федеральное казначейство России 1964 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55137 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34126 3
Виртуализация - Контейнеризация - containerd - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 2070 2
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 784 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6158 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4956 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18472 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13222 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1387 2
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 523 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6362 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9772 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24912 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3609 2
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1329 2
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3296 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3715 2
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 1113 1
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 938 1
FreeIPA - Free Identity, Policy and Audit - открытый проект создания централизованной системы управления идентификацией пользователей, задания политик доступа и аудита для сетей на базе Linux и Unix 146 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО - VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 1423 1
PoC - Proof-of-Concept - проверочные испытания - PoC-эксплойты 77 1
Кибербезопасность - PSIM - Physical Security Information Management - Интеграция нескольких несвязанных приложений и устройств безопасности и управления ими через единый пользовательский интерфейс 432 1
Торговля - RetailTech - ESL - Electronic shelf labels - Электронные ценники - Edge Shelf - Система цифровых ценников 451 1
MMR - Meet-Me-Room - Выделенный машинный зал и кабельная сеть для обеспечения связности между операторами связи и клиентами дата‑центров 67 1
OpenLDAP - open-source implementation of the Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) 46 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4744 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14242 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4955 1
Умные продуктовые тележки 10 1
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 1180 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1723 1
Кнопочное управление - Кнопочный телефон - Push-button phone 644 1
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4793 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12422 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13406 1
Стандартизация - Standardization 2369 1
Логистика - Логистические информационные системы - LogisticsTech - Logistics Systems - Управление логистическими процессами - Системы управления заказами - Order Management System, OMS 448 1
Налогообложение - Налоговый мониторинг - Налоговый контроль 246 1
Сеть передачи данных - Data transmission network - ТСПД - технологическая сеть передачи данных 4087 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 382 1
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 98 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 308 1
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт - SberCRM - Sber CRM 73 1
Бизнес Технологии - Global-ERP 99 1
НТЦ ИТ Роса - Хром 203 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1863 1
OpenAI - ChatGPT 787 1
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 121 1
Передовые технологии - RuDesktop 37 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 81 1
НКТ - Р7-графика 48 1
DeepL GmbH - DeepL 5 1
Аусферр ИТЦ - AF MDM 42 1
Red Hat Ansible 146 1
Google Android 15403 1
Linux OS 11712 1
Apple macOS 2480 1
Новые облачные технологии - МойОфис 973 1
Microsoft Windows 17059 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1666 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6433 1
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 438 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1734 1
1С:ERP Управление предприятием 875 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 951 1
НКТ - Р7-Офис 561 1
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 442 1
Крок ЦОД Компрессор - Крок ЦОД Волочаевская 31 1
Avon ЦОД 1 1
Урусов Виктор 160 1
Петухов Антон 63 1
Нальский Максим 54 1
Врацкий Андрей 177 1
Аксенов Алексей 12 1
Соловьев Виталий 53 1
Джабиев Георгий 56 1
Саркисов Тигран 43 1
Каушанский Александр 57 1
Калякин Павел 80 1
Денисов Анатолий 59 1
Ефёров Алексей 45 1
Распопов Алексей 50 1
Харитонов Вадим 44 1
Шмаков Антон 75 1
Шаев Виталий 60 1
Аксенов Олег 64 1
Яровой Алексей 3 1
Толстых Антон 3 1
Оберемок Надежда 46 1
Крутько Иван 28 1
Болучевский Илья 7 1
Аникин Дмитрий 70 1
Милованов Андрей 47 1
Жигулина Елена 1 1
Солдатенкова Ксения 42 1
Белан Иван 42 1
Желнова Алина 43 1
Артюхов Сергей 68 1
Натрусов Артем 322 1
Шадаев Максут 1239 1
Чаркин Евгений 318 1
Абакумов Евгений 230 1
Русанов Сергей 48 1
Нестеров Алексей 182 1
Малышев Сергей 100 1
Афанасьев Александр 53 1
Никитин Сергей 103 1
Заржецкий Александр 37 1
Новикова Елена 108 1
Россия - РФ - Российская федерация 169203 3
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 844 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54319 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58705 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27780 2
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 228 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6710 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2185 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16432 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34458 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6245 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7611 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2968 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 992 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1539 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3149 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1167 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2379 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Экономика данных и цифровая трансформация государства 250 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3828 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5899 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 12104 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5877 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6717 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7999 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12480 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 237 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 5069 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2825 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22152 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5571 1
Latency - задержка во время исполнения заданных операций 51 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6258 1
Экономический эффект 1416 1
Мобильные системы 118 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 367 2
CNews Телеком 38 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 77 1
CNews Инновация года - награда 161 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1295 2
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 99 1
CNews FORUM Кейсы 317 1
CNews AWARDS - награда 577 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1481786, в очереди разбора - 724139.
Создано именных указателей - 203226.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Бесплатные нейросети для генерации видео, доступные в России: выбор ZOOM

Лучшие умные часы с измерением артериального давления: выбор ZOOM

Лучшие кнопочные телефоны в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще