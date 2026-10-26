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Сайфутдинов Ренат
СОБЫТИЯ
Публикаций - 5, упоминаний - 7
Сайфутдинов Ренат и организации, системы, технологии, персоны:
|Урусов Виктор 160 1
|Петухов Антон 63 1
|Нальский Максим 54 1
|Врацкий Андрей 177 1
|Аксенов Алексей 12 1
|Соловьев Виталий 53 1
|Джабиев Георгий 56 1
|Саркисов Тигран 43 1
|Каушанский Александр 57 1
|Калякин Павел 80 1
|Денисов Анатолий 59 1
|Ефёров Алексей 45 1
|Распопов Алексей 50 1
|Харитонов Вадим 44 1
|Шмаков Антон 75 1
|Шаев Виталий 60 1
|Аксенов Олег 64 1
|Яровой Алексей 3 1
|Толстых Антон 3 1
|Оберемок Надежда 46 1
|Крутько Иван 28 1
|Болучевский Илья 7 1
|Аникин Дмитрий 70 1
|Милованов Андрей 47 1
|Жигулина Елена 1 1
|Солдатенкова Ксения 42 1
|Белан Иван 42 1
|Желнова Алина 43 1
|Артюхов Сергей 68 1
|Натрусов Артем 322 1
|Шадаев Максут 1239 1
|Чаркин Евгений 318 1
|Абакумов Евгений 230 1
|Русанов Сергей 48 1
|Нестеров Алексей 182 1
|Малышев Сергей 100 1
|Афанасьев Александр 53 1
|Никитин Сергей 103 1
|Заржецкий Александр 37 1
|Новикова Елена 108 1
|Россия - РФ - Российская федерация 169203 3
|Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 844 1
|Мобильные системы 118 1
|S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 367 2
|CNews Телеком 38 1
|CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 77 1
|CNews Инновация года - награда 161 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1481786, в очереди разбора - 724139.
Создано именных указателей - 203226.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1481786, в очереди разбора - 724139.
Создано именных указателей - 203226.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.