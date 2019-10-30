Банк «Открытие» и «Крок» реализуют проект целевых дата-центров

Для повышения отказоустойчивости и обеспечения бесперебойной работы своих систем банк «Открытие» реализует проект целевых центров обработки данных (ЦОД). В собственном дата-центре компании будет расположена основная часть ИТ-инфраструктуры. Резервной площадкой станет ЦОД «Компрессор» ИТ-компании «Крок». В банке ожидают, что экономически оправданный эффект от проекта будет достигнут в течение трех лет.

Банк «Открытие» будет использовать дата-центр «Компрессор», входящий в сеть отказоустойчивых ЦОД ИТ-компании «Крок», в качестве резервного. До конца 2020 г финансовая организация планирует построить собственный центр обработки данных и начать консолидацию основной части ИТ-инфраструктуры на его базе.

До введения в эксплуатацию основного ЦОД все оборудование банка и других компаний группы «Открытие» будет сосредоточено в дата-центре «Крок». Сейчас оно размещено на разрозненных серверных площадках в нескольких регионах России, которые имеют разный уровень надежности и разные графики обслуживания. Это усложняет процессы проведения плановых работ по обслуживанию программного обеспечения и оборудования. Консолидация инфраструктуры на одной площадке повысит уровень доступности ИТ-сервисов банка, а также сократит время обслуживания информационных и бизнес-систем. Ее перенос будет выполняться поэтапно, чтобы исключить влияние этого процесса на работу систем банка.

Для банковских сервисов и бизнес-приложений скорость доступа к площадке особенно критична. Она зависит в том числе и от расстояния между площадками системы распределенных ЦОД. Так как теперь ИТ-инфраструктура будет сосредоточена в едином резервном дата-центре, производительность увеличится за счет уменьшения задержки сигнала (latency).

«По мере роста цифровых каналов банки предъявляют все более высокие требования к доступности бизнес-систем. Любой простой обходится слишком дорого и сказывается на лояльности клиентов. Поэтому компании ищут способы свести к минимуму возможности сбоев в своих операциях. Для этих целей подходит использование резервного дата-центра для переключения нагрузки и стабильной работы сервисов. Разместив оборудование в нескольких надежных дата-центрах, банк повысит доступность своих ИТ-систем и цифровых сервисов для клиентов», — сказал Ренат Сайфутдинов, руководитель направления аутсорсинга вычислительных инфраструктур ИТ-компании «Крок».

Кроме того, размещение в ЦОД уровня Tier III — Gold Certification of Operational Sustainability по сертификации одного из наиболее известных и пользующихся доверием международных сертификационных институтов Uptime Institute — также гарантирует надежную работу финансовой организации.

ЦОД «Компрессор» соответствует стандарту обработки и хранения платежных данных PCI DSS, что обеспечит безопасность электронных финансовых операций. На сегодняшний день в дата-центре также разместили свои данные банк «Зенит», «Нордеа банк», банк «Интеза», «Туту.ру», Avon, Castorama, KDL и другие российские и международные организации.

«Наш банк представлен по всей стране и входит в десятку крупнейших в России. Банк исполняет крайне важную социальную функцию, поэтому при выборе дата-центра определяющим фактором были подтвержденные независимой экспертизой надежность и доступность основных элементов ЦОД. Безусловно, многие операторы дата-центров заявляют о наличии этих параметров, однако подтвердить это может успешное прохождение аудитов ЦОД и наличие специализированных сертификатов Uptime Institute. Использование высоконадежного дата-центра "Компрессор" минимизирует как время плановых простоев, так и количество аварийных отключений систем», —отметил член правления, руководитель ИТ-блока банка «Открытие» Сергей Русанов.

Банк «Открытие» станет одним из самых крупных заказчиков, размещаемых в ЦОД. Для размещения оборудования полностью выделен машинный зал с 200 стойко-местами. Специалисты «Крок» адаптировали инженерную инфраструктуру для корректной бесперебойной работы и удобства эксплуатации вычислительного оборудования банка. Также ИТ-компания разработала специальную схему размещения стоек для наиболее эффективного охлаждения серверов, чтобы исключить возможность их перегрева. В соответствии с техническими требованиями банка вмонтирована структурированная кабельная система, а также полностью перестроена существующая система кабельных каналов. В России это одна из первых инсталляций подобного уровня, отмечают в банке. Такая система позволяет объединить размещаемое в ЦОД оборудование, упростить и повысить эффективность эксплуатации сетевой инфраструктуры.