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Крутько Иван
Крутько Иван и организации, системы, технологии, персоны:
|Шадаев Максут 1023 14
|Абакумов Евгений 206 13
|Натрусов Артем 284 12
|Воронин Павел 140 12
|Козырев Алексей 323 11
|Аксенов Олег 45 11
|Белоусов Максим 108 10
|Иванов Алексей 135 10
|Попов Андрей 111 10
|Сахаров Александр 75 10
|Лигачев Глеб 87 9
|Клепиков Алексей 117 8
|Урусов Виктор 131 8
|Врацкий Андрей 137 8
|Ефёров Алексей 44 8
|Аникин Дмитрий 45 8
|Глазков Александр 138 8
|Чаркин Евгений 297 7
|Нестеров Алексей 145 7
|Батай Илья 55 7
|Онищенко Владислав 97 7
|Евраев Михаил 262 7
|Кирьянова Александра 138 7
|Ульянов Николай 113 7
|Джабиев Георгий 45 7
|Саркисов Тигран 35 7
|Болучевский Илья 7 7
|Солдатенкова Ксения 26 7
|Панченко Иван 144 7
|Погорелов Руслан 8 7
|Галкин Николай 108 7
|Суровец Дмитрий 77 7
|Мельникова Алиса 92 7
|Глухов Иван 29 7
|Цыганков Дмитрий 37 7
|Аксаков Анатолий 155 6
|Демидов Сергей 127 6
|Трофимова Людмила 50 6
|Каюмов Шамиль 53 6
|Прохорова Алла 65 6
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|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8169 3
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|Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 118 1
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