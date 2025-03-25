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Индексная книга (каталог) CNews*
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Крутько Иван


25.03.2025 Конференция CNews «Заказная разработка ПО», состоится 15 апреля 1
28.11.2024 Цифровая трансформация немыслима без искусственного интеллекта 1
07.11.2024 Конференция CNews «Заказная разработка ПО 2024» состоится 28 ноября 1
05.11.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
31.10.2024 Осталось меньше недели до CNews FORUM. Успейте подать заявку 1
29.10.2024 На CNews FORUM 2024 глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли 1
28.10.2024 CNews приглашает на секцию «Цифровая трансформация» в рамках CNews FORUM 7 ноября 2024 года 1
23.10.2024 Осталось всего две недели до главного ИТ-события года. Успейте подать заявку 1
17.10.2024 CNews приглашает на секцию «Цифровая трансформация» в рамках CNews FORUM 7 ноября 2024 года 1
16.10.2024 Сотни экспертов по ИТ в промышленности соберутся на CNews FORUM 2024 1
09.10.2024 Приглашаем 7 ноября на секцию «Цифровая трансформация» в рамках CNews FORUM 2024 1
08.10.2024 Остается месяц до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
10.07.2024 Цифровизация торговли: в фокусе клиентские сервисы и безопасность 1
23.05.2024 Почему ритейлу необходима цифровизация 1
28.11.2023 Для цифровизации ритейла нужны нетривиальные решения 1
30.10.2023 Завершается прием заявок на участие в ИТ-событии года. Успейте зарегистрироваться 1
26.10.2023 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
24.10.2023 Осталась неделя до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
18.10.2023 Осталось две недели до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
05.10.2023 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
14.09.2023 Лидеры цифровизации розничной торговли выступят на CNews FORUM 2023 1
24.03.2023 «Сбермаркет» начал доставлять товары из «Комуса» для B2B-клиентов 1

Публикаций - 22, упоминаний - 22

Крутько Иван и организации, системы, технологии, персоны:

8339 14
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12942 13
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 451 13
Ланит Интеграция 193 13
РСХБ Интех - RSHB Intech 52 12
Hoff Tech - Хофф Тех 41 12
МегаФон 9068 9
Скала^р - ранее InterLab IBS 202 8
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2051 8
R-Vision - Р-Вижн 162 8
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 513 8
Diasoft - Диасофт 901 8
Терн ГК - Tern Group 77 8
Газинформсервис - ГИС 290 7
Сбер - СберБизнес Софт 60 7
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 72 7
Softline - Sl Soft - Сл Софт 250 7
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 434 6
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2175 6
Schneider Electric 575 6
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 325 6
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 210 6
Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных 117 6
Rimini Street 58 6
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital 86 6
Schneider Electric Secure Power 65 6
Такском - Taxcom 242 6
Центр2М - Center2М 67 6
АйТи Бастион - IT Bastion 104 6
Ситилабс 44 6
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - НН-Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 63 6
Русагро Тех - Русагро Технологии 51 6
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1233 6
Северсталь Инфоком 66 6
К2Тех - K2 Cloud - К2 Автомотив Клауд 42 6
AutoFAQ - ДипХакЛаб 30 6
1520 ГК - Нацпроектстрой - НПС ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 79 6
Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ростелеком Цифровые технологии - Ростелеком - РТК ИТ - Ростелеком Информационные технологии 58 6
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 224 5
Picvario - Пикварио 15 5
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 462 18
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 933 15
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 469 15
Альфа-Капитал УК 104 15
РЖД - Российские железные дороги 1925 13
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 460 13
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 501 13
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7444 12
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 662 12
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 12
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 489 12
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2431 12
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 510 11
Ингосстрах СПАО 422 11
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 332 10
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 190 10
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 212 10
ГПБ - Газпромбанк 1095 9
Синара ГК - Sinara Group 102 9
Комус 95 9
ОМК - Объединенная металлургическая компания 204 8
ВТБ - Почта Банк 469 7
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1656 7
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 267 7
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1046 7
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 444 7
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 125 7
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 238 7
36,6 - аптечная сеть 90 7
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 66 7
Деметра-Холдинг - Поле.РФ 8 7
Sokolov - Лакса Трейдинг 64 7
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 51 7
Алроса АК - Алмазы России — Саха 208 7
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 144 7
Кофемания 55 7
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 48 7
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 518 6
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 806 6
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 341 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11833 14
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1917 14
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1974 13
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2736 11
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1666 10
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3377 10
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2542 10
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 326 10
Федеральное казначейство России 1792 8
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1863 7
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 6
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 336 6
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Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 123 5
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 316 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4243 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2934 1
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VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2984 6
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InsurTech - Insurance Technologies - Цифровые технологии в страховании - Умное страхование - Страховая телематика - Онлайн-страхование 157 6
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Бизнес Технологии - Global-ERP 60 8
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Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 57 7
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 720 7
СалютДевайсы - GigaChat 214 7
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 842 6
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 86 6
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RebrandyCо - Findler EASM-решение 14 5
БИС - ITQuick - Jumse 39 5
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 55 5
НКТ - Р7-графика 31 4
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Google Android 14130 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1294 2
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Red Hat Ansible 110 1
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Microsoft Windows 15789 1
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5323 1
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 118 1
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SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 891 1
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 184 1
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager 225 1
Сбер - СберБизнес Софт - SberCRM 43 1
НТЦ ИТ Роса - Хром 121 1
OpenAI ChatGPT 368 1
Kaspersky Smart - Kaspersky Smart Home & IoT Scanner 8 1
Kaspersky Secure Mobility Management - Kaspersky MDM 4 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1145 1
Rakuten Viber 630 1
Шадаев Максут 1023 14
Абакумов Евгений 206 13
Натрусов Артем 284 12
Воронин Павел 140 12
Козырев Алексей 323 11
Аксенов Олег 45 11
Белоусов Максим 108 10
Иванов Алексей 135 10
Попов Андрей 111 10
Сахаров Александр 75 10
Лигачев Глеб 87 9
Клепиков Алексей 117 8
Урусов Виктор 131 8
Врацкий Андрей 137 8
Ефёров Алексей 44 8
Аникин Дмитрий 45 8
Глазков Александр 138 8
Чаркин Евгений 297 7
Нестеров Алексей 145 7
Батай Илья 55 7
Онищенко Владислав 97 7
Евраев Михаил 262 7
Кирьянова Александра 138 7
Ульянов Николай 113 7
Джабиев Георгий 45 7
Саркисов Тигран 35 7
Болучевский Илья 7 7
Солдатенкова Ксения 26 7
Панченко Иван 144 7
Погорелов Руслан 8 7
Галкин Николай 108 7
Суровец Дмитрий 77 7
Мельникова Алиса 92 7
Глухов Иван 29 7
Цыганков Дмитрий 37 7
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Демидов Сергей 127 6
Трофимова Людмила 50 6
Каюмов Шамиль 53 6
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Россия - ЦФО - Московская область - Домодедовский район - Домодедово 47 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52349 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17588 1
Беларусь - Белоруссия 5758 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1284 1
Израиль 2744 1
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 303 1
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Казахстан - Республика 5592 1
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ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2960 13
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24420 10
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8725 8
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4900 8
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 286 8
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7113 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18861 7
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11076 2
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Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1341 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6210 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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