Разделы

Конференции
| Фото: © VitalikRadko / Фотобанк Фотодженика |

Конференция CNews «Цифровизация ритейла и электронная торговля» состоится 25 сентября

25 сентября 2025 г. CNews проведет конференцию «Цифровизация ритейла и электронная торговля».

С докладами выступят:

Евгений Михальский, директор по продукту, «Читай-Город — Буквоед»;
Михаил Почкайлов, руководитель аналитики фулфилмента, «Яндекс Маркет»;
Олег Гришко, главный архитектор ИТ, «Сбер Еаптека»;
Тимур Неретин, директор по интеграциям, «Максмарт»;
Юрий Романов, директор коммерческих продуктов, S7 TechLab;
Елена Панченко, директор по розничным технологиям и эффективности, «ВинЛаб»;
Аскар Кинжигалиев, директор по электронной коммерции, «ВинЛаб»;
Наталья Милехина, руководитель группы корпоративной архитектуры, Melon Fashion Group;
Иван Крутько, бизнес-практик, ex CDTO «Комус», руководитель проекта в «М.Видео»;
Представитель компании Beget.

Основные вопросы к обсуждению:

  • ИТ в розничной торговле.
  • Как развивался рынок цифровизации ритейла в 2025 г.
  • Какие ИТ-задачи решают торговые предприятия?
  • Как сохранить инвестиции в ИТ?
  • Основные направления импортозамещения.
  • Особенности внедрения российских ИТ-решений.

Основные направления цифровизации

Проекты и кейсы

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 24 000 руб.
Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences

Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету:

По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: zabrodina@itzconf.ru, Забродина Елена.

Как внедрить ИИ в промышленную инфраструктуру

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Платформа Digital Q.BPM от «Диасофт» — лидер рейтинга BPM-систем для крупного бизнеса по версии CNews Market

Форум CNews «Технологии искусственного интеллекта» состоится 18 сентября

Как власти потратят 35 млрд руб. на разработку перспективных технологий в сфере беспилотников

Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025» состоится 16 сентября

Интеграция сервиса для внештатников пластичнее собственной разработки: миф или реальность?

Конференция CNews «Роботизация бизнес-процессов 2025» состоится 30 сентября

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Лучшие ПК для игр и учебы: выбор ZOOM

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Лучшие роутеры с Wi-Fi 6: хиты продаж

Показать еще

Наука

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос
Показать еще