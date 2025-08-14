Разделы

Кинжигалиев Аскар


УПОМИНАНИЯ


14.08.2025 Конференция CNews «Цифровизация ритейла и электронная торговля» состоится 25 сентября 1
06.10.2022 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2022 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Кинжигалиев Аскар и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9495 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 475 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 575 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 214 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2064 1
UIPath 106 1
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 168 1
Газинформсервис - ГИС 341 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 361 1
Profindustry - Профиндустрия-Центр - PRO Intellect Technology 32 1
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии 98 1
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI 79 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1478 1
BSL - Business Solutions Lab - Бизнес Солюшинс Лаб - BS lab 44 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 393 1
РЖД - Российские железные дороги 1955 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7824 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 666 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 534 1
МКБ - Московский кредитный банк 600 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1730 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 285 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 127 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 941 1
Ингосстрах СПАО 441 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 261 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 347 1
Лента - Сеть розничной торговли 2200 1
ПСБ - Промсвязьбанк 878 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 492 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 510 1
Ренессанс Страхование 168 1
Абсолют Банк 237 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 533 1
Транснефть 316 1
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 183 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 194 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 209 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 128 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 204 1
Zenden Group - Дом одежды 65 1
Сургутнефтегаз - СНГ 277 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 168 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 252 1
HGM - Highland Gold Mining - Руссдрагмет, РДМ - Стенмикс Холдинг Лимитед 15 1
36,6 - аптечная сеть 90 1
ВТБ СД - ВТБ Специализированный депозитарий 37 1
ОЗК - Объединенная зерновая компания 19 1
Лига Ставок БК - ПМБК - Первая международная букмекерская компания - букмекерская контора 21 1
Ингосстрах Инвестиции 19 1
Керамик Солюшнс Рус - Ceramic Solutions - Церсанит Трейд - Cersanit, Meissen Keramik, Mito 20 1
Novabev Group - НоваБев Групп - Beluga Group - Белуга Групп - ВинЛаб 36 1
SBI Bank - Эс-Би-Ай Банк - ЯР-Банк 41 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2638 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3220 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12357 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 783 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1674 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3471 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2782 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1954 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2076 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3181 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 340 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 349 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 301 1
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 35 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 127 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 71 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70006 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4572 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16515 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 30036 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54579 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 698 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32713 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13120 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12625 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5676 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22244 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1421 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3403 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2338 1
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 577 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2143 1
ESG - Environmental, Social, Governance - Экологическое, социальное и корпоративное управление - ESG-трансформация 155 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5972 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3274 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11821 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16064 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21659 1
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 182 1
НКТ - Р7-Офис 433 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 119 1
iMind MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 38 1
IBM Public Cloud 26 1
Аксаков Анатолий 158 1
Коптелов Андрей 111 1
Демидов Сергей 127 1
Натрусов Артем 297 1
Петров Михаил 138 1
Шадаев Максут 1089 1
Чаркин Евгений 301 1
Абакумов Евгений 209 1
Белоусов Максим 109 1
Шипов Савва 102 1
Клепиков Алексей 119 1
Сотин Денис 216 1
Паршин Максим 320 1
Иванов Алексей 146 1
Сергеев Сергей 156 1
Батай Илья 56 1
Лигачев Глеб 102 1
Онищенко Владислав 98 1
Бадалов Андрей 66 1
Евраев Михаил 263 1
Фомичев Олег 139 1
Гимранов Ринат 125 1
Козырев Алексей 326 1
Ермолаев Артем 379 1
Паршин Константин 63 1
Попов Андрей 113 1
Ушаков Анатолий 42 1
Сахаров Александр 82 1
Волков Никита 80 1
Шпак Василий 248 1
Виноградов Александр 63 1
Агапкин Алексей 39 1
Пономарев Андрей 24 1
Бурилов Андрей 117 1
Меденцев Константин 98 1
Ульянов Николай 141 1
Козак Николай 178 1
Мацыгин Юрий 50 1
Соловьев Сергей 73 1
Костин Сергей 36 1
Россия - РФ - Российская федерация 151993 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44759 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18135 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14333 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6047 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11447 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4623 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25212 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53559 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 741 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3060 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50008 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7679 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2017 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 435 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1168 1
CNews AWARDS - награда 531 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1377987, в очереди разбора - 742039.
Создано именных указателей - 180894.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

