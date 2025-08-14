Получите все материалы CNews по ключевому слову
Милехина Наталья
УПОМИНАНИЯ
|14.08.2025
|Конференция CNews «Цифровизация ритейла и электронная торговля» состоится 25 сентября 1
Милехина Наталья и организации, системы, технологии, персоны:
|Романов Юрий 3 1
|Кинжигалиев Аскар 2 1
|Крутько Иван 25 1
|Гришко Олег 2 1
|Михальский Евгений 1 1
|Панченко Елена 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1385506, в очереди разбора - 729987.
Создано именных указателей - 183516.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.