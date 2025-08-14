Разделы

Милехина Наталья


УПОМИНАНИЯ


14.08.2025 Конференция CNews «Цифровизация ритейла и электронная торговля» состоится 25 сентября 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Милехина Наталья и организации, системы, технологии, персоны:

S7 Airlines - S7 TechLab - С7 Техлаб 13 1
Beget - Бегет 14 1
Цифровая логистика 17 1
Сбер - Еаптека 36 1
Читай-город–Буквоед - Гоголь-Моголь 26 1
Novabev Group - НоваБев Групп - Beluga Group - Белуга Групп - ВинЛаб 39 1
Максмарт - В2В Трейд - B2B Трэйд - B2Btrade - B2B-маркетплейс 7 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2617 1
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic, SELA) 79 1
Комус 103 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13193 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2205 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22088 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55416 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70913 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4603 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12730 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16628 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7361 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3497 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1110 1
Романов Юрий 3 1
Кинжигалиев Аскар 2 1
Крутько Иван 25 1
Гришко Олег 2 1
Михальский Евгений 1 1
Панченко Елена 1 1
Фулфилмент - Fulfillment - комплекс операций с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки 163 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2233 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 444 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25450 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2119 1
