Получите все материалы CNews по ключевому слову
Неретин Тимур
СОБЫТИЯ
|14.10.2025
|Конференция CNews «Цифровизация ритейла и электронная торговля» состоится 9 декабря 1
|14.08.2025
|Конференция CNews «Цифровизация ритейла и электронная торговля» состоится 25 сентября 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1394067, в очереди разбора - 732126.
Создано именных указателей - 184654.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.