Индексная книга (каталог) CNews*
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Получите все материалы CNews по ключевому слову
Россия ЦФО Московская область Домодедовский район Домодедово
СОБЫТИЯ
Публикаций - 48, упоминаний - 50
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Майстренко Игорь 46 2
|Мурадян Артур 17 1
|Берзан Александр 1 1
|Поносов Александр 69 1
|Сенюк Надежда 33 1
|Марков Константин 27 1
|Воскресенский Сергей 1 1
|Гуштуров Леонид 23 1
|Акулинин Игорь 20 1
|Романов Олег 5 1
|Борисенко Владислав 4 1
|Тимощенко Сергей 1 1
|Южаков Сергей 1 1
|Витин Юрий 1 1
|Ларичев Алексей 4 1
|Андреев Игорь 2 1
|Астахов Игорь 3 1
|Бабич Иван 5 1
|Мишин Константин 1 1
|Крутько Иван 28 1
|Мурышов Дмитрий 1 1
|Алеев Александр 2 1
|Кизлык Александр 1 1
|Серебро Алексей 1 1
|Черкашин Юрий 3 1
|Волков Сергей 110 1
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 938 1
|Дмитриев Кирилл 121 1
|Гуцериев Михаил 114 1
|Егоров Игорь 45 1
|Жижикин Игорь 32 1
|Суханов Дмитрий 12 1
|Старовойт Роман 22 1
|Беглов Александр 37 1
|Шурыгин Андрей 7 1
|Шаров Андрей 19 1
|Еремеев Владимир 11 1
|Баласанян Владимир 45 1
|Васильев Дмитрий 79 1
|Бобылев Сергей 15 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1484372, в очереди разбора - 722106.
Создано именных указателей - 204067.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1484372, в очереди разбора - 722106.
Создано именных указателей - 204067.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.