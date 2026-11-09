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Россия ЦФО Московская область Домодедовский район Домодедово

Россия - ЦФО - Московская область - Домодедовский район - Домодедово

СОБЫТИЯ


09.11.2026 Визуально-языковая модель «Визирь.VLM» от группы ЦРТ проследит за оборотом ОССиГ в Подмосковье 1
22.09.2023 Главу ИТ-управления Федеральной таможни посадили на 9,5 лет 1
24.03.2023 «Сбермаркет» начал доставлять товары из «Комуса» для B2B-клиентов 1
19.01.2021 «Яндекс.Еда» запустила доставку с фермерских рынков Московской области 1
02.10.2020 Tele2 проанализировала пассажиропоток в московских аэропортах 1
27.07.2020 «Ростелеком» разработал цифровое решение по контролю за вывозом мусора 1
26.03.2019 Количество подключений к WI-FI в «Аэроэкспрессе» превысило 4 млн 1
12.11.2018 Сеть «Эльдорадо» открыла семь магазинов нового формата 1
01.11.2018 Tele2 установила SIM-терминалы в метро 1
27.11.2017 «Акадо Телеком» подключила видеонаблюдение в самых загруженных почтовых отделениях Подмосковья. 1
31.10.2017 Аудитория сети Wi-Fi в поездах «Аэроэкспресс» выросла в три раза 1
28.07.2017 Tele2 представила рейтинг интернет-трафика и звонков на московских ж/д вокзалах и аэропортах 1
21.02.2017 В Домодедово появился первый терминал оплаты таможенных пошлин и штрафов за административные правонарушения 1
23.01.2017 На складе «Шахово» построен спецполигон для тестирования беспилотных грузовиков 1
30.09.2016 «БСС-Безопасность» помогла «Мегар» и «Дом-Банку» подготовиться к получению лицензии ФСБ России 1
19.10.2015 Розничная сеть Tele2 готова к запуску в Москве 1
16.10.2015 За 6 месяцев бесплатным Wi-Fi в «Аэроэкспресс» воспользовались более 1,4 млн пассажиров 1
30.06.2015 Yota увеличила количество базовых станций LTE почти на 60% 1
07.07.2014 МТС в Подмосковье построил каждую десятую базовую станцию LTE и 3G по обращениям жителей 1
22.05.2014 Сеть столичного «МегаФона» увеличилась почти на 200 базовых станций 1
03.06.2013 «МегаФон» улучшил качество мобильного интернета и голосовой связи по 50 адресам Москвы и области 1
06.08.2012 МТС ускорила 3G в Москве 1
20.06.2012 МТС с начала 2012 г. установила порядка 3 тыс. базовых станций в столичном регионе 1
05.06.2012 К 2015 г. в Московской области откроется более 70 МФЦ по оказанию госуслуг 1
19.04.2012 МТС запустила первую сеть 3G в диапазоне 900 МГц в Хабаровском крае 1
10.04.2012 МТС завершила модернизацию оборудования на западе и юге Московской области 1
29.02.2012 С начала февраля «МегаФон» улучшил связь более чем на 120 объектах в Москве и области 1
20.12.2011 В Самарской области начинается опытная эксплуатация прототипа региональной геоинформационной системы 1
29.12.2010 «Мегафон»: на данный момент от аккумуляторных установок работает около 200 базовых станций в Московской области 1
10.09.2010 Основателя Sunrise выпустят на свободу за 10 млн рублей 1
01.09.2010 «Акадо» стал партнером «Гиффелс Менеджмент Россия» по оказанию услуг связи 1
27.01.2009 В Подмосковье приговорены бизнесмены, установившие в школах контрафактное ПО 1
24.11.2008 Автомобильный терминал «Михнево» строит мультисервисную ИТ-инфраструктуру 1
01.04.2008 Домодедовская таможня обнаружила крупную партию контрабандных мобильников 1
13.09.2007 «Техносила» открыла 22-й гипермаркет в Москве 1
21.08.2007 LogistiX автоматизирует складской комплекс Simba-Dickie в Москве 1
27.07.2007 В России появится "коридор автобезопасности" с GPS-мониторингом 1
10.07.2007 Подмосковные школы следуют примеру Поносова: новое дело 1
20.02.2007 "Птичий грипп" проник в Подмосковье 1
17.04.2006 "Мегафон-Москва" ввел новые базовые станции сети 1

Публикаций - 48, упоминаний - 50

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 11081 10
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 570 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16330 5
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3404 4
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 527 3
МегаФон Урал - МегаФон Уральский филиал - МегаФон Уральский GSM - Уральский Джи Эс Ем 167 3
ЦТ-Мобайл - CT Mobile 136 3
МегаФон - Мобиком 230 3
МегаФон Поволжье - Волжский GSM 83 3
Microsoft Corporation 25921 3
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1054 3
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 354 3
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 3
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 352 3
Yandex - Яндекс 9463 2
Oracle Corporation 7129 2
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1223 2
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 826 2
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 144 2
МегаФон Центральный филиал 92 2
МегаФон Поволжье - МегаФон Поволжский филиал - МСС-Поволжье - Мобильные Системы Связи-Поволжье - МСС-Саратов 135 2
Caravan - Караван - Русский Экспресс - Бюро Телекоммуникационных Услуг 93 1
Авелаком - Avelacom 9 1
Демос - Демос Датаком 60 1
Кодос-Б 5 1
MapInfo Corporation - Navigational Technologies Incorporated 41 1
Системы документооборота 525 1
Мегар 8 1
Артэкс мобайл 1 1
Ростелеком 11101 1
Google Russia - Гугл Россия 230 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2254 1
Cisco Systems 5387 1
Apple Inc 13349 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 1
IBM - International Business Machines Corp 9724 1
CSoft Development - СиСофт Девелопмент ГК - СиСофт Разработка - Consistent Software - СиСофт Дистрибуция - CS Trade - Си Эс Трэйд - СиСофт ГК - CSoft Group 135 1
Xerox - The Haloid Company 1169 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 499 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5137 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 218 7
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 375 5
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 519 4
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 159 3
Почта России ПАО 2407 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 3033 2
Евросеть 1421 2
РЖД МЖД - Павелецкий вокзал - Москва-Павелецкая 72 2
РЖД МЖД - Белорусский вокзал 12 1
John Deere - Джон Дир 29 1
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 126 1
Bakulin Motors Group - BMG - Бакулин Моторс Групп - БМГ - VolgaBus - Волгабас 8 1
АиФ АРИА 2 1
Auchan Holding - Ашан - Рамстор 48 1
РЖД МЖД - Казанский вокзал 20 1
РЖД МЖД - Савёловская железная дорога - Савеловский вокзал 11 1
Савёловский ТК 3 1
Малый театр - Государственный Академический Малый театр 7 1
Nikoliers - Colliers - Николиерс 19 1
Конторское оборудование 1 1
Галерея Чижова ТРЦ 5 1
Международный аэропорт Жуковский 9 1
Мандарин ТРЦ 1 1
Южные Врата - Индустриальный парк 1 1
MLP - Multinational Logistics Partnership - МЛП - Международное Логистическое Партнерство - Северное Домодедово - складской комплекс 7 1
Москва - Северный речной вокзал - Химкинский речной вокзал 12 1
Соломбала молл ТРЦ 1 1
Домодедовский ТЦ 1 1
Мобил Элемент ГК 8 1
РЖД МЖД - Ленинградский вокзал 11 1
РЖД МЖД - Киевский вокзал 22 1
Связной ГК 1406 1
МКБ - Московский кредитный банк 660 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 450 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 580 1
Альфа-Банк 1997 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 326 1
Volvo Cars 263 1
Татнефть 247 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1220 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1067 5
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 264 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6045 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1089 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5496 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 981 2
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 257 2
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 218 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 14153 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3716 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3634 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5820 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5923 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 144 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2910 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 762 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1627 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 415 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2928 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 403 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 786 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 883 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 162 1
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 76 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6524 7
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
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FreePik 1911 1
Правительство Самарской области - РГИС СО ТП - Региональная государственная информационная система территориального планирования 1 1
Microsoft Windows XP Professional 235 1
Oracle Database - Oracle Spatial 14 1
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Google Android 15417 1
Linux OS 11749 1
Microsoft Windows 17089 1
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Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2128 1
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 225 1
ЭОС Дело СЭД - ЭОС Дело-Предприятие - ЭОС Электронное Дело 252 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2586 1
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком MT_Free 65 1
Oracle WebLogic Suite - Oracle WebLogic Application Server - BEA WebLogic Server - BEA WebLogic Enterprise Platform 217 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux Брест Виртуализация - Брест ПК СВ - Брест Средство виртуализации - Брест.VDI 59 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 778 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5286 1
LogistiX LEAD WMS 58 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1077 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 414 1
Майстренко Игорь 46 2
Мурадян Артур 17 1
Берзан Александр 1 1
Поносов Александр 69 1
Сенюк Надежда 33 1
Марков Константин 27 1
Воскресенский Сергей 1 1
Гуштуров Леонид 23 1
Акулинин Игорь 20 1
Романов Олег 5 1
Борисенко Владислав 4 1
Тимощенко Сергей 1 1
Южаков Сергей 1 1
Витин Юрий 1 1
Ларичев Алексей 4 1
Андреев Игорь 2 1
Астахов Игорь 3 1
Бабич Иван 5 1
Мишин Константин 1 1
Крутько Иван 28 1
Мурышов Дмитрий 1 1
Алеев Александр 2 1
Кизлык Александр 1 1
Серебро Алексей 1 1
Черкашин Юрий 3 1
Волков Сергей 110 1
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Дмитриев Кирилл 121 1
Гуцериев Михаил 114 1
Егоров Игорь 45 1
Жижикин Игорь 32 1
Суханов Дмитрий 12 1
Старовойт Роман 22 1
Беглов Александр 37 1
Шурыгин Андрей 7 1
Шаров Андрей 19 1
Еремеев Владимир 11 1
Баласанян Владимир 45 1
Васильев Дмитрий 79 1
Бобылев Сергей 15 1
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Дача - Дачный сезон - Дачники 1189 4
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5750 3
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2772 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3189 3
Россия - ЦФО - Московская область - Шатура 35 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6228 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3905 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54465 2
Юриспруденция - юридическая консультация - юридические услуги 9050 2
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БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6314 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5577 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7137 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2366 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5180 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6123 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11816 1
Здравоохранение - СаНПиН - Санитарно-эпидемиологические правила и нормы 28 1
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Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 689 1
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 892 1
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Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7626 1
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