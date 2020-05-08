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Здравоохранение ОРВИ H5N1 HPAI A highly pathogenic avian influenza высокопатогенный «птичий грипп» серотип вируса гриппа A



08.05.2020 «Швабе» и РЖД тестируют бесконтактную систему измерения температуры 1
25.12.2016 Птичий грипп может передаваться от кошек к людям 1
12.10.2016 Изготовление универсальной вакцины от гриппа возможно 1
29.05.2013 В Китае остановили смертельный птичий грипп? 1
21.05.2013 Блог Сергея Меднова: Сколько осталось до точки возврата? 1
19.04.2013 У человека есть универсальный блокатор вирусов 1
17.04.2013 Восточный коронавирус и китайский птичий грипп: двойная пандемия? 2
01.08.2012 Обнаружен новый смертельный грипп – тюлений 2
25.06.2012 Заразный птичий грипп может вырваться на волю 2
06.06.2012 Возвращение птичьего гриппа: снова Гонконг 3
04.06.2012 Белок-выключатель: найдена новая "панацея" против гриппа 2
22.05.2012 Современные вакцины: поражение или полная победа? 2
05.05.2012 Заразный птичий грипп: вирусологи напечатали все детали 3
21.02.2012 Наука на грани самоубийства: статьи о вирусе-мутанте все-таки опубликуют 2
15.02.2012 Современное биооружие: в расчете на третью мировую 3
01.02.2012 Птичий грипп оставляет следы в мозге 3
23.01.2012 Ученые забудут о заразном птичьем гриппе на 60 дней 3
27.12.2011 Птичий грипп: россиянам запретили есть помет, а в США – засекретили 2
12.12.2011 Птичий грипп 2.0: голландский вирус-мутант угрожает общественности 2
02.09.2011 Птичий грипп возвращается в Россию 3
01.08.2011 Обнаружены универсальные антитела к гриппу 1
03.03.2011 Китайцы скрестили птичий грипп со свиным 2
13.01.2011 Переболевшие свиным гриппом получают супериммунитет 2
19.11.2010 Грипп на носу: чего ждать от ученых? 1
07.09.2010 H5N1: не стреляйте в птиц – они здоровы 2
13.08.2010 Табак против гриппа: вакцина будет готова в этом году 1
05.08.2010 ДНК-вакцины будут тестировать на военных 2
25.05.2010 Блоггеры берут информацию у СМИ в 99% случаев 1
01.12.2009 Роспотребнадзор опасается "скрещивания" вирусов свиного и птичьего гриппов 3
28.08.2009 ФАО: заражение птиц вирусом А(H1N1) может усугубить пандемию 3
18.05.2009 Эксперты опасаются скрещения гриппа А(H1N1) с другими вирусами 2
23.04.2009 В Египте зарегистрирована очередная жертва "птичьего гриппа" 2
17.04.2009 Получено химическое соединение, подавляющее размножение вируса птичьего гриппа 2
16.04.2009 В Египте участились случаи заражения людей птичьим гриппом 1
12.03.2009 В Египте зафиксирован новый случай заражения человека птичьим гриппом 1
11.03.2009 В Германии выявлен вирус птичьего гриппа 2
03.03.2009 В Индонезии от "птичьего гриппа" за январь-февраль 2009 г. скончались 4 человека 2
27.02.2009 Во Вьетнаме зафиксирован новый случай гибели человека от птичьего гриппа 2
25.02.2009 Во Вьетнаме подтвержден новый случай гибели человека от птичьего гриппа 2
24.02.2009 Вспышка "птичьего гриппа" зафиксирована в Непале 2

Публикаций - 159, упоминаний - 273

Здравоохранение упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

GSK - GlaxoSmithKline - Глаксосмитклайн 28 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 353 15
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17684 15
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1115 10
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10300 4
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1916 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 325 2
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 117 2
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 184 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1200 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 518 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 503 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 98 1
U.S. Department of Defense - U.S. Army - Вооружённые силы США 148 1
U.S. Department of Agriculture - USDA - Министерство сельского хозяйства США - Forest Service (USFS) - Лесная служба США 26 1
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 171 1
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 2
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 2 1
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 6818 39
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2732 20
MedTech - Medical (Health) technology - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 3082 2
НИР - Научно-исследовательская работа 1165 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 2568 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3177 1
Google Earth - Google Планета Земля 455 2
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1480 1
Nasdaq NBI - Biotechnology Index - American Stock Exchange Biotech Index, ASEBI 1 1
ООН ВПП - Всемирная продовольственная программа - UN World Food Programme - Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН - UN Food and Agriculture Organization 12 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4339 1
Левкевич Михаил 60 2
Bush George - Буш Джордж 305 1
Онищенко Геннадий 33 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 49969 19
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 14925 15
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 852 15
Индонезия - Республика 851 10
Азия - Азиатский регион 4633 6
Германия - Федеративная Республика 11760 6
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1617 6
Нидерланды 3287 6
Египет - Арабская Республика 748 6
Земля - планета Солнечной системы 9676 5
Южная Корея - Республика 6251 4
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 601 4
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 977 4
Индия - Республика 5035 4
Канада 4697 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 16983 3
Нидерланды - Роттердам 41 3
Китай - Центральный 12 3
Россия - РФ - Российская федерация 121478 3
Япония 12847 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12777 3
Европа 21235 3
Польша - Республика 1770 3
Германия - Бавария 67 2
Солнце - звезда Солнечной системы 4891 2
Китай - Хунань 19 2
Испания - Королевство 3594 2
Индонезия - Джакарта 41 2
Швейцария - Женева 321 2
Южная Корея - Сеул 325 2
Китай - Пекин - Beijing 913 2
Монголия 272 2
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 296 2
Египет - Каир 67 2
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1130 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3420 2
Израиль 2600 2
Турция - Турецкая республика 2045 2
Африка - Африканский регион 3256 1
Доминикана - Доминиканская Республика 35 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3151 10
Здравоохранение - ОРВИ - H1N1 - серотип вируса гриппа А 113 8
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Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 838 28
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10985 23
AP - Associated Press 1994 15
Nature 795 5
Thomson Reuters - Рейтер 5763 4
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2634 2
New Scientist 1447 2
Deutsche Welle - Телеканал 45 1
БелТА - Белорусское телеграфное агентство - Беларускае тэлеграфнае агенцтва 133 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 910 1
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 42 1
UW - University of Wisconsin-Madison - Висконсинский университет в Мадисоне 25 1
Columbia University - Колумбийский университет 151 1
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 217 1
Nanjing University - Нанкинский университет - Университет Нанкина 4 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 202 1
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