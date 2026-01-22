Разделы

Nanjing University Нанкинский университет Университет Нанкина


СОБЫТИЯ


22.01.2026 Интеграция ДНК-оригами с 2D-материалами открывает путь к дальнейшей миниатюризации электроники 1
22.04.2024 Российские студенты выиграли чемпионат мира по программированию 1
01.03.2024 Создана сеть связи, способная работать под водой, в воздухе и космосе 1
15.02.2012 Современное биооружие: в расчете на третью мировую 1
25.10.2010 Акустический диод пропускает звук только в одну сторону 1
30.07.2007 Изучены свойства деформированных углеродных нанотрубок 1
20.10.2000 В Китае разработана экономичная электронная книга 1

Amazon Inc - Amazon.com 3150 1
Yandex - Яндекс 8550 1
SpaceX - Space Exploration Technologies 251 1
Monsanto 16 1
Геометрия НПО 151 1
U.S. Department of Agriculture - USDA - Министерство сельского хозяйства США - Аграрный департамент США - Forest Service (USFS) - Лесная служба США 31 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11190 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13080 2
Индустрия красоты - Товары для красоты, ухода за собой и здоровья - BeautyTech - Гаджеты красоты - Техника для индивидуального ухода - Beauty and health products - Beauty gadgets - Equipment for individual care 368 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22002 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2274 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10062 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7197 1
LED-освещение - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 1123 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1617 1
Акустические устройства - Аудиоустройства - Аудиотехника - Аудиооборудование - Audio devices - Акустика 1976 1
Сверхпроводник - Superconductor - Сверхпроводимость - Сверхпроводящие материалы 177 1
Infrared - ИК-излучение - Инфракрасное излучение - SWIR - Short Wave Infrared - Технологии коротковолнового инфракрасного излучения - QWIP - Quantum Well Infrared Photodetector 720 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6176 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31904 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73599 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4849 1
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 626 1
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1546 1
IP-сеть - TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 966 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1477 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3271 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7745 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13651 1
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6561 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1748 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6638 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3527 1
Фотоника - Photonics - Фотонная компонентная база, ФКБ - Нанофотоника - Nanophotonics - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 520 1
Apple iPhone 6 4861 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 317 1
Amazon Kuiper Systems - Amazon Kuiper - Amazon KuiperSat 9 1
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 166 1
Связной Кукуруза - Программа лояльности и карта - Бонусная программа 64 1
Нагибин Всеволод 2 1
Бабин Александр 3 1
Кудряшов Кирилл 1 1
Федосеев Тимофей 1 1
Мустафин Денис 1 1
Гороховский Максим 1 1
Ромашов Фёдор 2 1
Сафонов Иван 2 1
Грибов Филипп 2 1
Садовничий Антон 1 1
Евтеев Тихон 1 1
Шеховцов Александр 1 1
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 191 1
Левкевич Михаил 60 1
Густокашин Михаил 6 1
Григорьев Дмитрий 27 1
Шевченко Тарас 7 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18313 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53529 3
Россия - РФ - Российская федерация 157849 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13574 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18723 2
Канада 4990 2
Испания - Королевство 3764 2
Южная Корея - Республика 6871 1
Япония 13560 1
Польша - Республика 2003 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1016 1
Германия - Федеративная Республика 12950 1
Китай - Тайвань 4141 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2132 1
Украина 7803 1
США - Калифорния 4777 1
Нидерланды 3639 1
Новая Зеландия 732 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 744 1
Египет - Арабская Республика 1049 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1443 1
США - Северная Каролина 322 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 3
Физика - Physics - область естествознания 2836 3
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1326 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3700 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2920 1
Энергетика - Energy - Energetically 5528 1
Зоология - наука о животных 2792 1
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность 597 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1517 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1253 1
Биологическое оружие - Бактериологическое оружие - Химическое оружие - Chemical Biological Warfare - Chemical Agents and Battlefield Mobility 24 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1197 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 1
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics 519 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 866 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1972 1
Нанотехнология - Нанотрубка - Nanotube - тубулярная наноструктура - нанотубулен - углеродные нанотрубки - carbon nanotubes 411 1
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 441 1
Здравоохранение - Анатомия - внутренние органы - Anatomy - internal organs 370 1
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 761 1
Металлы - Серебро - Silver 795 1
Металлы - Золото - Gold 1203 1
Молекула - Molecula 1084 1
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1431 1
Ботаника - Растения - Plantae 1114 1
Зоология - Энтомология - Насекомые - Insects 234 1
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 572 1
Материаловедение - Materials Science 192 1
Биология молекулярная - Стволовые клетки - Эмбриональные стволовые клетки - Stem cells 241 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4335 1
Образование в России 2560 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6338 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9688 1
Здравоохранение - Болезнь Альцгеймера - Alzheimer's disease 197 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1685 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55057 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 762 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1624 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3278 1
Nature 821 2
Optics Express 12 1
Nature Materials 20 1
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 199 1
CNews Мишень 173 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1109 2
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 249 2
NTU - National Taiwan University - Национальный университет Тайваня 21 1
Beijing University - Peking University - БэйДа - Пекинский университет 47 1
University of North Carolina - Государственный университет Северной Каролины 65 1
ИжГТУ имени М.Т. Калашникова - Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова 31 1
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 91 1
UWaterloo - University of Waterloo - Университет Уотерлу - Университет Ватерлоо 19 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 978 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 527 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1652 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1284 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 606 1
АлтГТУ - Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова 24 1
University of Oxford - Оксфордский университет 206 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 169 1
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 250 1
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 155 1
SNU - Seoul National University - Национальный университет Сеула - Сеульский национальный университет 31 1
Tsinghua University - Qinghai University - Университет Цинхуа - Цинхайский университет 55 1
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 49 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 54 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 91 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2590 1
