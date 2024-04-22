Российские студенты выиграли чемпионат мира по программированию

Победа российских программистов

Студенты факультета компьютерных наук, основанного совместно Яндексом и НИУ ВШЭ одержали победу 47 финала всемирного чемпионата по программированию среди университетских команд ICPC (International Collegiate Programming Contest) за 2023 г. И получили золотые медали в 46 финале. Последние этапы чемпионата сразу за 2022-2023 гг. (46 и 47 финал, соответственно) проходили в египетском городе Луксор с 14 по 19 апреля 2024 г.

Команда-чемпион под названием FFTilted смогла обойти студентов из Пекинского университета, которые заняли первое место в финале 2022 г. Состоит отечественная команда из трех участников. Победу России обеспечили Фёдор Ромашов, Кирилл Кудряшов и Александр Бабин. Тренерами команды выступили Михаил Густокашин и Филипп Грибов.

Согласно правилам чемпионата, призовые места присуждаются 12 командам, а первенство определяется по количеству набранных в ходе соревнования очков. Российские программисты из команды Undertrained+Overpressured Максим Гороховский, Иван Сафонов и Тимофей Федосеев заняли третье место в 46-м финале и получили золотые медали. А Иван Сафонов стал единственным в истории трехкратным медалистом ICPC.

Другие призеры ICPC

В прошедших в Луксоре 46 и 47 финалах ICPC участвовало более 840 студентов — 170 университетов из 50 стран.

Среди участников других российских вузов медали также получили студенты МФТИ — команда Yolki-palki: Тихон Евтеев, Денис Мустафин и Всеволод Нагибин, занявшие третье место в 47 финале. Пятое место в 46 финале чемпионата ICPC заняла команда MIPT Log-rank Conjecture из того же университета, в составе: Антон Садовничий, Дмитрий Григорьев, Александр Шеховцов.

Из иностранных команд золото получили команды из Массачусетского Института Технологий (США) и Оксфордского университета — они заняли второе и четвертое место в 46 финале. Серебро досталось участникам из Сеульского национального университета (шестое место, Республика Корея), Киевскому национальному университету имени Тараса Шевченко (7 место, Украина) и Университету Ватерлоо (8 место, США).

Бронзовые медали в 46 финале получили студенты Токийского университета (Япония), Университета Цинхуа (Китай), Нанкинского университета почты и телекоммуникаций (Китай) и Национального Тайваньского университета (Тайвань).

В 47 финале, помимо российских команд золото получили команды Пекинского университета и Университета Harbour.Space из Испании. На пятом и шестом месте разместились китайские команды университетов Цинхуа и Нанкинского. Седьмое место заняла команда из Южной Кореи, а студенты из Университета Ватерлоо (Канада) забрали последнюю серебряную медаль. Бронзу забрали команды из Японии, США и Польши.

Не первая и не последняя победа

Чемпионат ICPC проводится каждый год. Первое соревнование состоялось в 1970 г. За последние 20 лет Россия регулярно попадала в топ и завоевывала золотые медали.

Например, в 2004 г. золотые медали достались Санкт-Петербургскому университету ИТМО (первое место) и Пермскому государственному университету (четвертое место), в 2005 г. – Московскому государственному университету (МГУ) и университету ИТМО (второе и третье места соответственно), в 2006 г. — Алтайскому государственному техническому университету (третье место) и Саратовскому государственному университету (СГУ, первое место). В 2007 г. «золото» завоевала команда ИТМО (третье место), а год спустя они стали победителями. Золотая медаль также была присуждена команде Ижевского государственного технического университета (третье место).

Россия продолжала выигрывать и в 2009 г., завоевав три золотые медали из четырех. Это заслуга команды ИТМО (победителя), а также Санкт-Петербургского и Саратовского государственных университетов (третье и четвертое места).

В 2010 г. среди победителей оказался только МГУ (второе место), в 2011 г. — Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ, четвертое место). На следующий год «золото» досталось ИТМО (победителю) и МФТИ (третье место).

В 2013 г. Россия благодаря студентам ИТМО заняла первое место на чемпионате ICPC, который прошел в Санкт-Петербурге. Всего среди медалистов были четыре российских вуза.

В 2014 г. Россия снова стала первой. Победителями ICPC стали студенты Санкт-Петербургского государственного университета.

Ситуация не изменилась и в последующие годы. В 2017 г. первое место присудили команде ИТМО, а в 2018 и 2019 гг. его получила команда МГУ



В 2021 г. первое место взяли студенты Нижегородского госуниверситета им. Н. И. Лобачевского. Россия победила в этом соревновании в восьмой раз подряд — с 2013 г. первые места доставались ей, за исключением 2020 г., когда ICPC был отменен из-за коронавируса.