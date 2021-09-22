Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
БелТА
Белорусское телеграфное агентство
Беларускае тэлеграфнае агенцтва
Публикаций - 131, упоминаний - 132
БелТА упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Интеграл НПП 35 4
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 8485 3
|Интеграл НПП - Интегралтехникс 3 3
|ИнфоТех 18 2
|Белтелеком 56 2
|Samsung Electronics 8903 2
|Intel Corporation 10761 1
|IBM 8608 1
|HP Inc. 5086 1
|Oracle Corporation 5752 1
|Микрон - Micron 566 1
|Acer Group 2173 1
|АФК Система ПАО 1594 1
|Lenovo Motorola 3318 1
|Стриж Телематика - Современные Радио Технологии - СРТ - Современные радиотехнологии 39 1
|General Electric - Дженерал электрик 390 1
|Орион ГК - Российский спутниковый оператор 55 1
|LG Electronics 3114 1
|Чернобыльская АЭС - Атомная электростанция 43 4
|РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО 168 2
|Газпром ПАО 738 1
|Honda 183 1
|МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 173 3
|WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 360 1
|Лукашенко Александр 76 3
|Евтушенков Владимир 185 1
|Абрамов Сергей 69 1
|Фрадков Михаил 127 1
|Щербаков Борис 41 1
|Успенский Александр 8 1
|Красовский Александр 29 1
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1834 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10232 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 697 1
|Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 818 1
|МНИИ Интеграл - ФГУП Межотраслевой научно-исследовательский институт 11 1
|БГУ - Белорусский государственный университет 3 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1159035, в очереди разбора - 1048893.
Создано именных указателей - 50469.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1159035, в очереди разбора - 1048893.
Создано именных указателей - 50469.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru