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БелТА
Белорусское телеграфное агентство
Беларускае тэлеграфнае агенцтва



22.09.21 Лукашенко нашел нового директора для «дочки» МТС 1
09.12.16 Белоруссия «криво» заблокировала Tor. Пользоваться трудно, но можно 1
10.02.12 Госслужащим в Беларуси позволят работать со служебными документами на смартфонах и планшетах 1
23.12.11 Лукашенко не смог избавиться от МТС 1
29.07.10 Национальный академический театр им. Янки Купалы в Минске станет «умным» европейским театром 1
15.02.10 «Белорусская железная дорога» тестирует систему продажи билетов на поезда через интернет 1
25.05.09 "Белорусский JDAM": GPS без Глонасс 1
23.03.09 «Горизонт» освоил производство ЖК-телевизора с диагональю 42 дюйма 1
16.03.09 БГУ и МГУ им. М.В. Ломоносова планируют создать научно-образовательный микроспутник 1
18.02.09 В Белоруссии «ноутбучная» война. ФОТО 1
12.02.09 В Беларуси создан сверхлегкий беспилотный летательный аппарат 1
11.02.09 В Белоруссии появится национальный ноутбук 2
10.02.09 В Беларуси появится отечественный ноутбук 1
06.02.09 Реализация союзной программы "Стволовые клетки" начнется в 2009 году 1
02.02.09 Ученые Беларуси и Франции разрабатывают проект лидарной станции в Антарктиде 1
27.01.09 Белорусские школьники станут получать стипендии Жореса Алферова 1
21.01.09 В Беларуси ищут нефть с помощью спутников 1
14.01.09 Белорусская метеостанция установлена в Антарктиде 1
22.12.08 Белорусско-российский суперкомпьютер "СКИФ" готов к массовому производству 1
16.12.08 Археологи вновь находят подтверждения более ранней даты основания Полоцка 1
11.12.08 Запуск белорусского космического аппарата запланирован на конец 2009 года 1
28.11.08 Иностранцы предпочитают учить русский язык в Беларуси 1
26.11.08 Более 1,5 тыс. китайцев получают высшее образование в Беларуси 1
21.11.08 Белорусские и российские ученые разработали новую союзную программу "Стволовые клетки" 1
18.11.08 Белорусские ученые разработали новую систему для экологического мониторинга 1
14.11.08 Корпорация Oracle откроет представительство в Беларуси 1
13.11.08 Первый дом с нулевым энергопотреблением строится в Беларуси 1
07.11.08 Создается единый банк космических данных Беларуси и России 1
07.11.08 Центр управления полетами белорусского спутника будет расположен в Беларуси 1
06.11.08 Суперкомпьютерные технологии приходят в областные центры Беларуси 1
06.11.08 Создана белорусско-российская ассоциация солнечно-водородной энергетики 1
27.10.08 Беларусь и Китай будут сотрудничать в области контроля инфекционных заболеваний 1
23.10.08 Белорусские ученые разрабатывают проект пассивного дома 1
16.10.08 Новейший зенитный комплекс продемонстрируют на оперативном учении в Беларуси 1
26.09.08 Белорусская армия перейдет на боевую форму одежды с использованием цифрового камуфляжа 1
12.09.08 В Беларуси организуют производство фитосоли 1
03.09.08 Белорусские расчеты ПВО тренируются на российском полигоне "Ашулук" 1
28.08.08 В Белоруссии создан термооптический микроскоп для изучения живых клеток 1
27.08.08 В Беларуси создается новая спутниковая система для поиска полезных ископаемых 1
27.08.08 Состояние Беловежской пущи будут изучать по спутниковым данным 1

Публикаций - 131, упоминаний - 132

БелТА упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Интеграл НПП 35 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8485 3
Интеграл НПП - Интегралтехникс 3 3
ИнфоТех 18 2
Белтелеком 56 2
Samsung Electronics 8903 2
Intel Corporation 10761 1
IBM 8608 1
HP Inc. 5086 1
Oracle Corporation 5752 1
Микрон - Micron 566 1
Acer Group 2173 1
АФК Система ПАО 1594 1
Lenovo Motorola 3318 1
Стриж Телематика - Современные Радио Технологии - СРТ - Современные радиотехнологии 39 1
General Electric - Дженерал электрик 390 1
Орион ГК - Российский спутниковый оператор 55 1
LG Electronics 3114 1
Чернобыльская АЭС - Атомная электростанция 43 4
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО 168 2
Газпром ПАО 738 1
Honda 183 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 1474 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 870 2
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 207 2
U.S. Congress - U.S. House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей США 69 2
Минсвязи Белоруссии - Министерство связи и информатизации Республики Беларусь 6 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7254 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 373 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 926 1
U.S. Department of Defense - Министерство обороны США - Пентагон 1424 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 367 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1023 1
МКС - Международная космическая станция 1381 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 363 1
Минприроды РФ - Министерство Природных Ресурсов и Экологии 75 1
U.S. Navy - Военно-морские силы США 422 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 230 1
МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 173 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 360 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 3925 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12077 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10031 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3900 2
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3031 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 381 1
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 633 1
3G - Стандарт мобильной связи 5056 1
Телевизор - Телевизионный приёмник 883 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 793 1
LiDAR - Light Detection and Ranging - Лидар - Системы лазерного зрения 48 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2046 2
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 69 2
Intel Celeron - Серия процессоров 895 2
Intel Core 2 Duo 542 2
Ростех - Автоматика - Пищаль-ПРО - средство идентификации и противодействия беспилотным летательным аппаратам 11 1
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Рокот - ракета-носитель 111 1
МиГ - серия фронтовых истребителей 80 1
Бук ЗРК - самоходный зенитный ракетный комплекс 7 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 1172 1
HCL WebSphere 515 1
РусБИТех - Astra Linux Брест Виртуализация 12 1
IBM DB2 298 1
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 2086 1
ВКС РФ Космодром Плесецк 193 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1434 1
Mozilla Corporation - Firefox - браузер 1664 1
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 210 1
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 253 1
Лукашенко Александр 76 3
Евтушенков Владимир 185 1
Абрамов Сергей 69 1
Фрадков Михаил 127 1
Щербаков Борис 41 1
Успенский Александр 8 1
Красовский Александр 29 1
Беларусь - Белоруссия 3177 84
Россия - Российская федерация - РФ 81551 32
Беларусь - Минск 532 28
Украина 5496 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10809 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11963 10
Земля - планета Солнечной системы 6382 6
Франция - Французская Республика 4912 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33779 6
Германия - Федеративная Республика 7754 5
Беларусь - Полоцк 9 4
Польша - Республика 1450 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26456 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1677 3
Антарктида - Антарктика - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 302 3
Беларусь - Витебская область - Витебск 35 3
Беларусь - Могилев 31 2
Беларусь - Брестская область - Брест 39 2
Европа Восточная 2790 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11481 2
Азия - Азиатский регион 3142 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11505 2
Европа 7221 2
Казахстан - Нур-Султан - Астана 317 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 838 1
Солнце - звезда Солнечной системы 439 1
Луна 1132 1
Украина - Киев 905 1
Венесуэла - Боливарианская Республика 257 1
Мальта - Республика 105 1
США - Иллинойс 221 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находка 127 1
США - Висконсин 69 1
Китай - Цзянсу 48 1
Россия - СЗФО - Псковская область - Псков 221 1
Беларусь - Гродно 38 1
США - Миссури 90 1
США - Оклахома 64 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 306 1
Казахстан - Республика 4104 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1222 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 410 1
Психология 27 1
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 47 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1834 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10232 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 697 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 818 1
МНИИ Интеграл - ФГУП Межотраслевой научно-исследовательский институт 11 1
БГУ - Белорусский государственный университет 3 1
Nobel Prize - Нобелевская премия 187 2
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1159035, в очереди разбора - 1048893.
Создано именных указателей - 50469.
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